बीएचयू ट्रामा सेंटर की हाईटेक लैब बचाएगी क्रिटिकल पेशेंट्स की बेशकीमती जान
बीएचयू ट्रामा सेंटर में बेहद माइनर इंफेक्शन को आइडेंटिफाई करने में अब लगते हैं कुछ मिनट. इलाज के पैसे भी लगते हैं कम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 12:49 PM IST|
Updated : July 9, 2026 at 3:19 PM IST
वाराणसी: कहते हैं कि सही समय पर सही और बेहतर इलाज़ मिल जाए, तो गंभीर से गंभीर मरीज भी ठीक हो सकता है. ख़ासतौर पर जब आईसीयू में कोई अपना हो, तो उसे ठीक करने के लिए डॉक्टर भी पूरा जोर लगाते हैं, लेकिन कई बार बैक्टीरियल इनफेक्शन या फिर अन्य तरह के कोई वायरस का पता न लगने के कारण इलाज में देरी जानलेवा साबित होती है.
ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण होती है कुछ जांच जो इस तरह के गंभीर आईसीयू में भर्ती पेशेंट को सही समय पर सही जांच के साथ बचा सके और ऐसी ही तैयारी अब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ट्रॉमा सेंटर की है.
आईएमएस के अधीन काम करने वाले स्ट्रोम सेंटर में सीएसआर फंड से कुछ ऐसी अत्याधुनिक मशीन आई हैं, जो लैब को बिल्कुल अत्यधिक और हाईटेक बना चुकी हैं. इनमें ऐसी मशीनें भी शामिल हैं, जो यूपी के कुछ ही प्राइवेट या सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध हैं.
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हजारों रुपए की महंगी जांच यहां काफी कम कीमत पर हो भी रही है और मरीजों की जिंदगी बचाने में यह बड़ी भूमिका भी निभा रही है.
इस बारे में ट्रॉमा सेंटर इंचार्ज प्रो सौरभ सिंह ने बताया कि ओएनजीसी ने सीएसआर फंड से ट्रॉमा सेंटर को अत्याधुनिक क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला, आधुनिक फिजियोथेरेपी उपकरण, एडवांस ब्लड बैंक विश्लेषण प्रणाली के लिए हाईटेक सिस्टम दिए हैं.
प्रो. सौरभ सिंह ने बताया कि अत्याधुनिक क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला में विश्वस्तरीय डायग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म मौजूद हैं. इनमें MALDI-TOF नामक मशीन सूक्ष्मजीवों की त्वरित पहचान, BioFire के जरिये विभिन्न संक्रमणों एवं एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जीन की एक साथ पहचान, VIDAS के जरिये सेल्फ इम्यूनोएसे परीक्षण, VITEK से जीवाणुओं की पहचान एवं एंटीबायोटिक संवेदनशीलता परीक्षण तथा BACT/ALERT से रक्त संक्रमण की शीघ्र पहचान जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं को डेवलप किया जा चुका है.
इस हाईटेक लैब की निगरानी और यहां काम करने वाली सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर रंजना सिंह ने बताया ट्रॉमा सेंटर के इस लैब में मौजूद यह मशीन यूपी क्या देश के कुछ अस्पतालों में ही मौजूद है. दिल्ली एम्स के साथ कुछ अन्य बड़े सरकारी अस्पतालों के साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में इसकी उपलब्धता है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में इसकी जांच बहुत ही महंगी है.
उन्होंने बताया कि इन तकनीकों से संक्रमणों का त्वरित एवं सटीक निदान संभव होगा, जिससे गंभीर मरीजों का समय पर उपचार सुनिश्चित होगा, साथ ही यह एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यानी एएमआर को नियंत्रित करने तथा सटीक एंटीबायोटिक उपयोग को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
उन्होंने बताया कि एंटीमाइक्रोबियल और एंटीमाइक्रोबियल स्टूअर्डशिप को और बेहतर करने की दिशा में ट्रॉमा सेंटर एंटीफंगल पॉलिसी मैनुअल भी जारी किया है. यह मैनुअल वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित उपचार दिशानिर्देश जारी करेगा, जिससे एंटीबायोटिक दवाओं का सही और सटीक उपयोग सुनिश्चित होगा. मरीज का ट्रीटमेंट बेहतर होगा और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बढ़ती चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने में सहायता मिलेगी.
प्रो. सौरभ सिंह ने बताया कि सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हाईटेक और जीवनरक्षक जांचें सीजीएचएस दरों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे प्राइवेट जांच घरों की तुलना में मरीजों के जेब से होने वाले खर्च में लगभग 60 प्रतिशत तक की कमी आएगी. यानि प्राइवेट में में लगभग 20,000 में उपलब्ध BioFire जांच ट्रॉमा सेंटर में मात्र 5,750 में उपलब्ध होगी.
डॉ रंजना ने बताया कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस मशीन के आने के बाद अब तक 500 से ज्यादा जांचों में कई ऐसे केस भी सामने आए हैं जो अत्यंत गंभीर से और इस जांच की मदद से ना उन्हें समय रहते सही ट्रीटमेंट मिला, बल्कि उन्हें बचाया भी जा सके यानी यह लैब और यहां मौजूद यह मशीन जांच के दौरान बेहद सूक्ष्म जीवों का भी अध्ययन करके बीमारी को सही समय पर ट्रीटमेंट देने के लिए काफी कारगर साबित हो रही है.