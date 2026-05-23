कीचड़ से सनी इस हाट की 160 दुकानों की गांव की महिलाओं ने बदली किस्मत
लखीमपुर खीरी की हाट बनी मिसाल, अत्याधुनिक सुविधाएं से लैस हुआ बाजार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 23, 2026 at 12:29 PM IST|
Updated : May 23, 2026 at 12:55 PM IST
लखीमपुर खीरी: जिले के धौरहरा विकास खंड का सरसवां गांव आज पूरे उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल बनकर उभर रहा है. कभी कीचड़, गड्ढों और जलभराव से जूझने वाला यह हाट बाजार अब आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होकर किसानों, महिलाओं और छोटे व्यापारियों की आजीविका का मजबूत केंद्र बन चुका है. मनरेगा के तहत विकसित ये ग्रामीण हाट बाजार, जिसे अब लोग “जय राम जी बाजार” के नाम से भी जानने लगे हैं, तराई क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदल रहा है.
एक समय था जब ये बाजार बारिश में पानी से भर जाता था. दुकानदारों को कीचड़ में दुकानें लगानी पड़ती थीं और ग्राहकों को आने-जाने में दिक्कत होती थी. लेकिन आज वही बाजार पक्के चबूतरों, सोलर लाइट, पेयजल, शौचालय, सीसीटीवी कैमरों और व्यवस्थित दुकानों से सुसज्जित है. करीब 160 दुकानें यहां नियमित रूप से लगती हैं. जमीन पर दुकान लगाने के लिए 10 रुपये और चबूतरे पर दुकान लगाने के लिए 20 रुपये शुल्क लिया जाता है. इसकी जिम्मेदारी भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं संभालती हैं.
महिलाओं ने संभाली बाजार की कमान: इस बाजार की सबसे बड़ी ताकत यहां काम कर रहीं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं. 5 समूहों से जुड़ी महिलाएं अपने हाथों से बनाए उत्पाद बेच रही हैं और परिवार की आर्थिक रीढ़ बन रही हैं.
समूह सखी अमरिशा देवी बताती हैं कि उन्होंने घर पर कोल्हू लगाकर सरसों और लाही का शुद्ध तेल निकालना शुरू किया. पहले बाजार जलभराव में डूबा रहता था, लेकिन बाजार विकसित होने के बाद धौरहरा ब्लॉक के बीडीओ ने महिलाओं के लिए विशेष चबूतरे बनवाए और उन्हें व्यापार के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा, “पहले महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थीं, लेकिन अब यह बाजार उन्हें पहचान और आत्मनिर्भरता दे रहा है.”
महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं बनी ताकत: इस हाट बाजार में महिलाओं के लिए अलग शौचालय, बैठने की व्यवस्था और सुरक्षा के लिए cctv कैमरे लगाए गए हैं. बाजार के संचालन के लिए कार्यालय बनाया गया है, जिसकी जिम्मेदारी आरती के पास है. इससे बाजार का संचालन व्यवस्थित तरीके से हो रहा है.