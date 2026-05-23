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कीचड़ से सनी इस हाट की 160 दुकानों की गांव की महिलाओं ने बदली किस्मत

लखीमपुर खीरी की हाट बनी मिसाल, अत्याधुनिक सुविधाएं से लैस हुआ बाजार.

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लखीमपुर खीरी के इस हाट बाजार से बदली गांव में आमदनी की तस्वीर. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 12:29 PM IST

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Updated : May 23, 2026 at 12:55 PM IST

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लखीमपुर खीरी: जिले के धौरहरा विकास खंड का सरसवां गांव आज पूरे उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल बनकर उभर रहा है. कभी कीचड़, गड्ढों और जलभराव से जूझने वाला यह हाट बाजार अब आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होकर किसानों, महिलाओं और छोटे व्यापारियों की आजीविका का मजबूत केंद्र बन चुका है. मनरेगा के तहत विकसित ये ग्रामीण हाट बाजार, जिसे अब लोग “जय राम जी बाजार” के नाम से भी जानने लगे हैं, तराई क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदल रहा है.

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एक समय था जब ये बाजार बारिश में पानी से भर जाता था. दुकानदारों को कीचड़ में दुकानें लगानी पड़ती थीं और ग्राहकों को आने-जाने में दिक्कत होती थी. लेकिन आज वही बाजार पक्के चबूतरों, सोलर लाइट, पेयजल, शौचालय, सीसीटीवी कैमरों और व्यवस्थित दुकानों से सुसज्जित है. करीब 160 दुकानें यहां नियमित रूप से लगती हैं. जमीन पर दुकान लगाने के लिए 10 रुपये और चबूतरे पर दुकान लगाने के लिए 20 रुपये शुल्क लिया जाता है. इसकी जिम्मेदारी भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं संभालती हैं.

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लखीमपुर खीरी हाट बाजार (Photo Credit; ETV Bharat)

महिलाओं ने संभाली बाजार की कमान: इस बाजार की सबसे बड़ी ताकत यहां काम कर रहीं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं. 5 समूहों से जुड़ी महिलाएं अपने हाथों से बनाए उत्पाद बेच रही हैं और परिवार की आर्थिक रीढ़ बन रही हैं.

समूह सखी अमरिशा देवी बताती हैं कि उन्होंने घर पर कोल्हू लगाकर सरसों और लाही का शुद्ध तेल निकालना शुरू किया. पहले बाजार जलभराव में डूबा रहता था, लेकिन बाजार विकसित होने के बाद धौरहरा ब्लॉक के बीडीओ ने महिलाओं के लिए विशेष चबूतरे बनवाए और उन्हें व्यापार के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा, “पहले महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थीं, लेकिन अब यह बाजार उन्हें पहचान और आत्मनिर्भरता दे रहा है.”

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मनरेगा हाट बाजार. (Photo Credit; ETV Bharat)
अयोध्या तक पहुंची सरसवां की पहचान: समूह सखी संजू देवी गोबर से दीपक बनाती हैं, उनके बनाए 25 हजार दीपक अयोध्या दीपोत्सव में भेजे जा चुके हैं. अब वह मसाले तैयार कर बाजार में बेच रही हैं. वहीं गायत्री चावल बेचती हैं. उनका कहना है कि पहले केवल पति की कमाई से घर चलाना मुश्किल था, लेकिन अब वह खुद भी आय अर्जित कर रही हैं, जिससे परिवार की स्थिति मजबूत हुई है. आरती नमकीन और सेमी बनाकर बाजार में बेचती हैं, इससे उनकी आमदनी बढ़ी है और घरेलू जरूरतें आसानी से पूरी हो रही हैं.

महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं बनी ताकत: इस हाट बाजार में महिलाओं के लिए अलग शौचालय, बैठने की व्यवस्था और सुरक्षा के लिए cctv कैमरे लगाए गए हैं. बाजार के संचालन के लिए कार्यालय बनाया गया है, जिसकी जिम्मेदारी आरती के पास है. इससे बाजार का संचालन व्यवस्थित तरीके से हो रहा है.

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ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सफल मॉडल: सरसवां हाट बाजार अब केवल खरीद-बिक्री का केंद्र नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला सशक्तिकरण की जीवंत प्रयोगशाला बन चुका है. यह मॉडल दिखा रहा है कि यदि गांवों में स्थानीय बाजार विकसित किए जाएं तो रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं.हाट बाजार में दुकानदारों-ग्राहकों के लिए सेल्फी प्वाइंट: सरसवां का ये हाट बाजार अब सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि तराई क्षेत्र में बदलाव, आत्मनिर्भरता और नई उम्मीद की पहचान बन चुका है. लखीमपुर खीरी के डीएम अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि ये बाजार महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास का वास्तविक उदाहरण है. उन्होंने अपील की कि जनपद की हर ग्राम सभा में इस तरह के बाजार विकसित किए जाएं ताकि ग्रामीण रोजगार बढ़े और महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें.ये भी पढ़ें: वाराणसी में बनेगा भव्य अर्बन हाट; बढ़ेगी स्थानीय कारीगरों-दुकानदारों की आय
Last Updated : May 23, 2026 at 12:55 PM IST

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