गुरु जी की अनूठी क्लास: 'मासूमों' की जिद के आगे हारा नशा, उन्नाव के इस सरकारी स्कूल ने पेश की जमीनी नशामुक्ति की मिसाल
पढ़िए उन्नाव से संवाददाता पंकज कुमार की खास रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 9:27 AM IST
उन्नाव: उत्तर प्रदेश में नशामुक्ति को लेकर सरकारी स्तर पर कई प्रयास होते हैं, लेकिन उन्नाव जिले के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने जमीनी स्तर पर बदलाव की एक नई इबारत लिख दी है. शुरुआती विरोध और मजाक के बावजूद, डॉ. प्रदीप ने स्कूल के मासूम बच्चों को ही इस मुहिम की सबसे मजबूत कड़ी बनाया. बच्चों के प्यार भरे आग्रह और शिक्षक के लगातार काउंसलिंग का नतीजा है जिसने धीरे-धीरे पूरे गांव की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी. रामपुर गढ़ौवा गांव से शुरू हुआ ये सिलसिला आज एक बड़े आंदोलन का रूप ले चुका है. शिक्षक के मुताबिक गांव में 65 से 70 फीसदी तक सकारात्मक बदलाव आया है.
बच्चों की पढ़ाई से खुली नशे की समस्या की परत: डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा साल 2016 से उच्च प्राथमिक विद्यालय रामपुर गढ़ौवा में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं. विद्यालय पहुंचने के बाद उनका प्रयास था कि बच्चे पढ़ाई के साथ खेलकूद और अन्य गतिविधियों में भी आगे बढ़ें. लेकिन उन्होंने महसूस किया कि कई बच्चे न तो पढ़ाई में अपेक्षित रुचि ले रहे थे और न ही खेलों में सक्रिय हो पा रहे थे. इसकी वजह जानने के लिए उन्होंने घर-घर संपर्क और विभागीय जिम्मेदारियों के दौरान ग्रामीणों से बातचीत शुरू की.
हाउसहोल्ड सर्वे, बीएलओ और अन्य विभागीय कार्यों के दौरान गांव की सामाजिक स्थिति को करीब से समझने का मौका मिला. पता चला कि बड़ी संख्या में परिवार नशे की समस्या से प्रभावित हैं. कई घरों में शराब और तंबाकू पर होने वाला खर्च बच्चों की कॉपी-किताबों और जरूरी जरूरतों पर भारी पड़ रहा था. त्योहारों पर घरों में विवाद और मारपीट की घटनाएं भी सामने आती थीं. शिक्षक को समझ आया कि बच्चों की शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए सिर्फ विद्यालय में मेहनत करना पर्याप्त नहीं है, घर का वातावरण भी बदलना होगा.
ये हादसा बना जिंदगी का टर्निंग प्वॉइंट: नशे के खिलाफ अभियान शुरू करने के पीछे अक्टूबर 2021 की एक घटना निर्णायक साबित हुई. डॉ. प्रदीप बताते हैं कि वह बाबा महाकाल और ओंकारेश्वर के दर्शन करके लौट रहे थे. इंदौर के आसपास सड़क पर एक मां और बेटी को पार करते समय तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी. कार अनियंत्रित होकर सड़क पर लहराई, हादसे के बाद मां-बेटी गंभीर रूप से घायल होकर सड़क किनारे जा गिरीं. कार के अंदर बैठे लोग सुरक्षित थे, लेकिन वाहन में शराब की बोतलें देखकर उन्हें लगा कि हादसे के पीछे नशे में वाहन चलाने की भूमिका हो सकती है.
इस घटना ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया. उनके मन में सवाल उठा कि किसी व्यक्ति के नशे की कीमत दूसरे निर्दोष लोगों को क्यों चुकानी पड़े? उन्होंने तय किया कि जिस गांव में वह शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, वहीं से नशे के खिलाफ प्रयास शुरू करेंगे. उनके लिए ये केवल जागरूकता अभियान नहीं, बल्कि बच्चों और परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश थी.
शुरुआत में विरोध और मजाक: ये रास्ता इतना आसान नहीं था, ग्रामीणों को लगता था कि शराब पीना लोगों का निजी शौक है और शिक्षक के समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अभिभावक बैठकों में भी बहुत कम लोग पहुंचते थे. शुरुआत में मुश्किल से 7-8 अभिभावक ही बैठक में आते थे. कई लोग शिक्षक की पहल को मजाक में लेते थे.
डॉ. प्रदीप ने अपने विद्यालय के शिक्षकों के साथ आसपास के विद्यालयों के 4-5 शिक्षकों, जागरूक अभिभावकों और ग्राम प्रधान को भी जोड़ा. घर-घर जाकर लोगों से बातचीत की. नशे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक नुकसान समझाए. अभिभावक बैठकों के साथ चौपाल, जागरूकता रैलियां और सामूहिक शपथ के कार्यक्रम शुरू किए. धीरे-धीरे लोगों का जुड़ाव बढ़ने लगा.
बच्चों के बैग में किताबों की जगह दिखी नशे की कीमत: डॉ. प्रदीप बताते हैं कि जब बच्चों के बैग देखे गए तो, कुछ बच्चों के पास पर्याप्त कॉपियां, किताबें और पेंसिल तक नहीं थीं. बातचीत में बच्चों ने बताया कि घर में शराब पर पैसा खर्च होता है, लेकिन पढ़ाई के लिए कई बार पैसे नहीं मिलते. त्योहारों और रिश्तेदारों के आने पर भी घरों में शराब का माहौल रहता है.
यहीं से बच्चों को अभियान की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बनाया गया. उन्हें समझाया गया कि वे अपने माता-पिता से झगड़ा या बहस करने के बजाय प्यार से नशा छोड़ने का आग्रह करें. बच्चों ने भी इस जिम्मेदारी को गंभीरता से लिया, किसी ने पिता को शराब छोड़ने की कसम दिलाई तो, किसी ने घर में नशा न लाने की अपील की.
नुक्कड़ नाटक, रैलियों और पोस्टर लगाकर संदेश: विद्यालय में जब बच्चों से पूछा जाता कि किसके घर में कोई नशा नहीं करता? तो ऐसे बच्चों की तालियां बजाकर सराहना की जाती थी. इससे दूसरे बच्चों को भी अपने परिवार में बदलाव लाने की प्रेरणा मिली.
बच्चों ने नुक्कड़ नाटकों में भूमिका निभाई, रैलियों का नेतृत्व किया और घर-घर जाकर नशे के नुकसान से जुड़े पोस्टर लगाए. इस तरह विद्यालय की कक्षा से निकला संदेश धीरे-धीरे ग्रामीणों के घरों तक पहुंचने लगा.
नशा छोड़ने वालों ने सुनाए अपने अनुभव: इस अभियान का असर उन परिवारों में दिखाई देने लगा, जहां पहले नशे के कारण आर्थिक परेशानियां और घरेलू विवाद आम बात थे. कुछ ग्रामीणों ने नशा छोड़ने के बाद परिवार की स्थिति में आए बदलाव को साझा किया. ग्रामीणों के मुताबिक अब घर में पहले की तरह झगड़े नहीं होते. नशे पर खर्च होने वाला पैसा बच्चों की पढ़ाई और घर की जरूरतों पर खर्च हो रहा है.
गांव के राकेश के परिवार का उदाहरण भी सामने आया. ग्राम प्रधान ओमप्रकाश के अनुसार राकेश की नशे की आदत का असर उनके बच्चों लकी और पलक की पढ़ाई पर पड़ रहा था. शिक्षक के लगातार समझाने के बाद राकेश ने नशा छोड़ा. उनकी पत्नी शशि ने बताया, पति के नशा छोड़ने से घर का माहौल सुधरा है.
इसी तरह विद्यालय में पढ़ने वाले सोनू और सूरज के पिता ने भी नशा छोड़ने का निर्णय लिया. अभियान से प्रेरित होकर मीनू के पिता अमरीश ने भी नशे से दूरी बनाई. लोधई गांव के राकेश कुमार बताते हैं कि शिक्षक ने उन्हें कई बार नशे के नुकसान समझाए. लगातार संवाद के बाद उन्होंने नशा छोड़ दिया.
नशा छुड़ाना आसान नहीं, लगातार संपर्क से मिली सफलता: डॉ. प्रदीप का कहना है कि नशा छुड़ाना आसान काम नहीं है. किसी व्यक्ति से एक बार शपथ दिलाकर ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह हमेशा के लिए नशा छोड़ देगा. कई लोगों से बार-बार बातचीत करनी पड़ी. कुछ लोगों ने शुरुआत में कुछ दिनों या हफ्तों के लिए नशा छोड़ने का संकल्प लिया, लेकिन बाद में फिर उसी आदत की ओर लौट गए. ऐसे लोगों के घर जाकर दोबारा समझाया गया और परिवार के सदस्यों को भी साथ जोड़ा गया. उनके मुताबिक लगातार संपर्क, परिवार का सहयोग और सामाजिक संवाद से लोगों में बदलाव आया.
गांव में 65 से 70 फीसदी बदलाव का दावा: डॉ. प्रदीप के अनुसार अभियान शुरू होने के समय गांव में 200 से अधिक लोग किसी न किसी तरह के नशे से प्रभावित थे. लगातार जागरूकता और व्यक्तिगत संपर्क के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने नशा छोड़ा है. उनके आकलन के अनुसार गांव में लगभग 65 से 70 फीसदी तक सकारात्मक बदलाव आया है. वह बताते हैं कि पिछले 6 वर्षों में विद्यालय से पढ़कर निकले प्रत्येक बैच में लगभग 100 से 150 बच्चे रहे हैं. इन बच्चों ने भी अपने परिवारों में नशे के खिलाफ जागरूकता पहुंचाई है. शिक्षक का कहना है कि उनके लिए असली उपलब्धि ये है कि अब नशा छोड़ चुके ग्रामीण खुद दूसरों को जागरूक करने लगे हैं.
गांव की चौपाल से प्रदेश के 56 जिलों तक पहुंचा संदेश: ये पहल धीरे-धीरे जिले और प्रदेश के दूसरे हिस्सों तक पहुंची. साल 2022 में जिले के विभिन्न बीआरसी, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों में नशामुक्ति रैलियां, शपथ कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए. अलग-अलग तहसीलों में भी जागरूकता अभियान चलाया गया.
14 अप्रैल 2023 को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर भी उत्तर प्रदेश नशामुक्ति आंदोलन से जुड़े और करीब 1000 लोगों को नशामुक्ति की शपथ दिलाई. अभियान से जुड़े शिक्षकों और विभिन्न जिलों की टीम के सहयोग से ये संदेश प्रदेश के 56 जिलों तक पहुंचा. उपलब्ध अभिलेखों और अभियान से जुड़े लोगों के आकलन के अनुसार करीब 12 से 14 हजार विद्यालयों में नशामुक्ति शपथ और जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं. उन्नाव में ही 1500 से अधिक विद्यालयों तक ये पहल पहुंची. इसके अलावा करीब 11 से 12 जनपद स्तरीय नशामुक्ति चौपाल आयोजित हुईं और लगभग 4000 परिवारों तक प्रत्यक्ष संवाद और काउंसलिंग पहुंचने का दावा है.
अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने बढ़ाया हौसला: अभियान को आगे बढ़ाने में जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे, शिक्षा विभाग के अधिकारियों और वर्तमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों, शिक्षक साथियों, ग्राम प्रधानों, स्कूल प्रबंधन समितियों और जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिला. डॉ. प्रदीप बताते हैं कि बेसिक शिक्षा मंत्री, शिक्षक विधायक राजबहादुर सिंह चंदेल सहित कई जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने अभियान को प्रोत्साहित किया. नशामुक्ति और शैक्षिक प्रयासों के लिए उन्हें प्रदेश, नेशनल और इंटरनेशल लेवल पर सम्मान भी मिल चुके हैं.
बदलाव के संदेशवाहक बन रहे नशा छोड़ चुके ग्रामीण: डॉ. प्रदीप का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल कुछ लोगों को शराब या तंबाकू छुड़ाना नहीं, बल्कि ऐसी पीढ़ी तैयार करना है जो स्वस्थ, शिक्षित और सामाजिक रूप से जिम्मेदार बने. रामपुर गढ़ौवा की कहानी इस बात की मिसाल है कि यदि शिक्षक समाज की समस्याओं को अपनी जिम्मेदारी समझकर आगे आएं तो विद्यालय बदलाव का सबसे मजबूत केंद्र बन सकता है. यहां बच्चों ने अपने परिवारों को समझाया, परिवारों ने गांव को बदला और अब गांव के लोग दूसरे गांवों को जागरूक करने की राह पर हैं.
उन्नाव के जिला अधिकारी घनश्याम मीणा ने बताया कि जल्द ही डॉ. प्रदीप वर्मा को बुलाकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा. उनकी इस मुहिम को पूरे जिले में प्रभावी रूप से प्रचारित प्रसारित किया जाएगा.
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