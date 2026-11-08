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गुरु जी की अनूठी क्लास: 'मासूमों' की जिद के आगे हारा नशा, उन्नाव के इस सरकारी स्कूल ने पेश की जमीनी नशामुक्ति की मिसाल

शिक्षक ने छेड़ी नशे के खिलाफ जंग, बदली गांव की तस्वीर; अब नशा छोड़ चुके ग्रामीण दूसरों को दिखा रहे राह ( Photo Credit; ETV Bharat )

उन्नाव: उत्तर प्रदेश में नशामुक्ति को लेकर सरकारी स्तर पर कई प्रयास होते हैं, लेकिन उन्नाव जिले के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने जमीनी स्तर पर बदलाव की एक नई इबारत लिख दी है. शुरुआती विरोध और मजाक के बावजूद, डॉ. प्रदीप ने स्कूल के मासूम बच्चों को ही इस मुहिम की सबसे मजबूत कड़ी बनाया. बच्चों के प्यार भरे आग्रह और शिक्षक के लगातार काउंसलिंग का नतीजा है जिसने धीरे-धीरे पूरे गांव की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी. रामपुर गढ़ौवा गांव से शुरू हुआ ये सिलसिला आज एक बड़े आंदोलन का रूप ले चुका है. शिक्षक के मुताबिक गांव में 65 से 70 फीसदी तक सकारात्मक बदलाव आया है.

Video Credit; ETV Bharat (Video Credit; ETV Bharat) बच्चों की पढ़ाई से खुली नशे की समस्या की परत: डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा साल 2016 से उच्च प्राथमिक विद्यालय रामपुर गढ़ौवा में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं. विद्यालय पहुंचने के बाद उनका प्रयास था कि बच्चे पढ़ाई के साथ खेलकूद और अन्य गतिविधियों में भी आगे बढ़ें. लेकिन उन्होंने महसूस किया कि कई बच्चे न तो पढ़ाई में अपेक्षित रुचि ले रहे थे और न ही खेलों में सक्रिय हो पा रहे थे. इसकी वजह जानने के लिए उन्होंने घर-घर संपर्क और विभागीय जिम्मेदारियों के दौरान ग्रामीणों से बातचीत शुरू की.

अभियान की शुरुआत (Photo Credit; ETV Bharat) हाउसहोल्ड सर्वे, बीएलओ और अन्य विभागीय कार्यों के दौरान गांव की सामाजिक स्थिति को करीब से समझने का मौका मिला. पता चला कि बड़ी संख्या में परिवार नशे की समस्या से प्रभावित हैं. कई घरों में शराब और तंबाकू पर होने वाला खर्च बच्चों की कॉपी-किताबों और जरूरी जरूरतों पर भारी पड़ रहा था. त्योहारों पर घरों में विवाद और मारपीट की घटनाएं भी सामने आती थीं. शिक्षक को समझ आया कि बच्चों की शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए सिर्फ विद्यालय में मेहनत करना पर्याप्त नहीं है, घर का वातावरण भी बदलना होगा. नशामुक्ति अभियान (Photo Credit; ETV Bharat) ये हादसा बना जिंदगी का टर्निंग प्वॉइंट: नशे के खिलाफ अभियान शुरू करने के पीछे अक्टूबर 2021 की एक घटना निर्णायक साबित हुई. डॉ. प्रदीप बताते हैं कि वह बाबा महाकाल और ओंकारेश्वर के दर्शन करके लौट रहे थे. इंदौर के आसपास सड़क पर एक मां और बेटी को पार करते समय तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी. कार अनियंत्रित होकर सड़क पर लहराई, हादसे के बाद मां-बेटी गंभीर रूप से घायल होकर सड़क किनारे जा गिरीं. कार के अंदर बैठे लोग सुरक्षित थे, लेकिन वाहन में शराब की बोतलें देखकर उन्हें लगा कि हादसे के पीछे नशे में वाहन चलाने की भूमिका हो सकती है. बदली गांव की सूरत (Photo Credit; ETV Bharat) इस घटना ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया. उनके मन में सवाल उठा कि किसी व्यक्ति के नशे की कीमत दूसरे निर्दोष लोगों को क्यों चुकानी पड़े? उन्होंने तय किया कि जिस गांव में वह शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, वहीं से नशे के खिलाफ प्रयास शुरू करेंगे. उनके लिए ये केवल जागरूकता अभियान नहीं, बल्कि बच्चों और परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश थी. शुरुआत में विरोध और मजाक: ये रास्ता इतना आसान नहीं था, ग्रामीणों को लगता था कि शराब पीना लोगों का निजी शौक है और शिक्षक के समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अभिभावक बैठकों में भी बहुत कम लोग पहुंचते थे. शुरुआत में मुश्किल से 7-8 अभिभावक ही बैठक में आते थे. कई लोग शिक्षक की पहल को मजाक में लेते थे. शिक्षक की पहल से गांव के लोग हुए जागरुक (Photo Credit; ETV Bharat) डॉ. प्रदीप ने अपने विद्यालय के शिक्षकों के साथ आसपास के विद्यालयों के 4-5 शिक्षकों, जागरूक अभिभावकों और ग्राम प्रधान को भी जोड़ा. घर-घर जाकर लोगों से बातचीत की. नशे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक नुकसान समझाए. अभिभावक बैठकों के साथ चौपाल, जागरूकता रैलियां और सामूहिक शपथ के कार्यक्रम शुरू किए. धीरे-धीरे लोगों का जुड़ाव बढ़ने लगा. बच्चों के बैग में किताबों की जगह दिखी नशे की कीमत: डॉ. प्रदीप बताते हैं कि जब बच्चों के बैग देखे गए तो, कुछ बच्चों के पास पर्याप्त कॉपियां, किताबें और पेंसिल तक नहीं थीं. बातचीत में बच्चों ने बताया कि घर में शराब पर पैसा खर्च होता है, लेकिन पढ़ाई के लिए कई बार पैसे नहीं मिलते. त्योहारों और रिश्तेदारों के आने पर भी घरों में शराब का माहौल रहता है. यहीं से बच्चों को अभियान की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बनाया गया. उन्हें समझाया गया कि वे अपने माता-पिता से झगड़ा या बहस करने के बजाय प्यार से नशा छोड़ने का आग्रह करें. बच्चों ने भी इस जिम्मेदारी को गंभीरता से लिया, किसी ने पिता को शराब छोड़ने की कसम दिलाई तो, किसी ने घर में नशा न लाने की अपील की. बच्चे इस अभियान के सबसे अहम पहलू (Photo Credit; ETV Bharat) नुक्कड़ नाटक, रैलियों और पोस्टर लगाकर संदेश: विद्यालय में जब बच्चों से पूछा जाता कि किसके घर में कोई नशा नहीं करता? तो ऐसे बच्चों की तालियां बजाकर सराहना की जाती थी. इससे दूसरे बच्चों को भी अपने परिवार में बदलाव लाने की प्रेरणा मिली.