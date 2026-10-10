एशियन गेम्स 2026: स्टार महिला हॉकी खिलाड़ी नेहा का करनाल में भव्य स्वागत, बोली- "परिवार ने हर मुश्किल में दिया साथ, यह गोल्ड मेडल मेरे परिवार के नाम"
करनाल की बहू हॉकी खिलाड़ी नेहा का गोल्ड मेडल जीतने पर सम्मान हुआ. उन्होंने सफलता परिवार को समर्पित कर ओलंपिक लक्ष्य बताया.
Published : October 10, 2026 at 10:14 AM IST|
Updated : October 10, 2026 at 11:20 AM IST
करनाल: भारतीय हॉकी टीम की गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी और करनाल की बहू नेहा का करनाल पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया. भाजपा जिला कार्यालय कर्ण कमल में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें सम्मानित किया और मिठाई खिलाकर ऐतिहासिक उपलब्धि की बधाई दी. एशियन गेम्स में देश का तिरंगा बुलंद करने वाली नेहा ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार के सहयोग, वर्षों के संघर्ष और टीम की एकजुटता को दिया. उन्होंने कहा कि, "अब उनका अगला लक्ष्य ओलंपिक में देश के लिए शानदार प्रदर्शन करना है."
परिवार के सहयोग से पूरा हुआ गोल्ड का सपना: नेहा ने अपनी उपलब्धि को परिवार के नाम समर्पित करते हुए कहा कि, "मेरे परिजनों ने हर मुश्किल दौर में उनका साथ दिया. खेल के लंबे सफर में कई चुनौतियां आईं, लेकिन परिवार के प्रोत्साहन ने हमेशा आगे बढ़ने की ताकत दी. मेरे परिवार ने हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. इसलिए यह ऐतिहासिक गोल्ड मेडल मैं अपने परिवार को समर्पित करती हूं."
22 साल के खेल सफर में तीसरी बार एशियाई खेलों में भागीदारी: नेहा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि, "मेरा 22 साल का खेल सफर मेहनत, संघर्ष और लगातार बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिशों से भरा रहा है. मैं तीन एशियाई खेलों में हिस्सा ले चुकी हैं. हर बार देश के लिए पदक जीतने का जुनून रहा, लेकिन इस बार टीम का लक्ष्य स्वर्ण पदक हासिल करना था. तिरंगे के लिए गोल्ड जीतने का सपना पूरा होना मेरे जीवन के सबसे यादगार पलों में से एक है."
चीन के खिलाफ मुकाबले में टीम की एकजुटता आई काम: चीन के खिलाफ मुकाबले को लेकर नेहा ने कहा कि, "विरोधी टीम मजबूत थी, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी रणनीति और प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित रखा. हम सभी एक लक्ष्य लेकर मैदान में उतरे थे. पूरी टीम ने एकजुट होकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया. बड़े मुकाबलों में दबाव और तनाव स्वाभाविक है, लेकिन मैदान पर उतरने के बाद खिलाड़ी को अपने खेल पर पूरा ध्यान देना चाहिए."
अब ओलंपिक में देश का परचम लहराने का लक्ष्य: एशियन गेम्स में मिली सफलता के बाद भारतीय टीम की नजरें अगले बड़े लक्ष्य पर हैं. नेहा ने कहा कि, "टीम ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने और वहां भी देश के लिए शानदार प्रदर्शन करने के उद्देश्य से आगे बढ़ेगी. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल करने के लिए खिलाड़ियों को लगातार मेहनत, अनुशासन और टीम भावना के साथ खेलना जरूरी है."
हरियाणा की खेल नीतियों से खिलाड़ियों को मिल रहा प्रोत्साहन: हरियाणा में खेल सुविधाओं और खिलाड़ियों को मिल रहे प्रोत्साहन पर नेहा ने संतोष जताया. उन्होंने कहा कि, "प्रदेश में खेलों को आगे बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा है. हरियाणा के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ा रहे हैं. बेहतर खेल वातावरण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर देता है."
जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मिलें बेहतर सुविधाएं: नेहा ने आगे कहा कि, "अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के बाद खिलाड़ियों को सहयोग मिलने लगता है, लेकिन ग्रास रूट पर अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों को भी शुरुआत से बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए. प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, संसाधन और उचित मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए. इससे ग्रामीण और छोटे शहरों की प्रतिभाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और वे भविष्य में देश के लिए बड़े पदक जीत सकेंगी."
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