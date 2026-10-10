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एशियन गेम्स 2026: स्टार महिला हॉकी खिलाड़ी नेहा का करनाल में भव्य स्वागत, बोली- "परिवार ने हर मुश्किल में दिया साथ, यह गोल्ड मेडल मेरे परिवार के नाम"

करनाल की बहू हॉकी खिलाड़ी नेहा का गोल्ड मेडल जीतने पर सम्मान हुआ ( ETV Bharat )

करनाल: भारतीय हॉकी टीम की गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी और करनाल की बहू नेहा का करनाल पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया. भाजपा जिला कार्यालय कर्ण कमल में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें सम्मानित किया और मिठाई खिलाकर ऐतिहासिक उपलब्धि की बधाई दी. एशियन गेम्स में देश का तिरंगा बुलंद करने वाली नेहा ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार के सहयोग, वर्षों के संघर्ष और टीम की एकजुटता को दिया. उन्होंने कहा कि, "अब उनका अगला लक्ष्य ओलंपिक में देश के लिए शानदार प्रदर्शन करना है."

परिवार के सहयोग से पूरा हुआ गोल्ड का सपना: नेहा ने अपनी उपलब्धि को परिवार के नाम समर्पित करते हुए कहा कि, "मेरे परिजनों ने हर मुश्किल दौर में उनका साथ दिया. खेल के लंबे सफर में कई चुनौतियां आईं, लेकिन परिवार के प्रोत्साहन ने हमेशा आगे बढ़ने की ताकत दी. मेरे परिवार ने हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. इसलिए यह ऐतिहासिक गोल्ड मेडल मैं अपने परिवार को समर्पित करती हूं."