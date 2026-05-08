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भगवान कृष्ण और मां सीता से जिन पेड़ों का कनेक्शन, वो सागर में मौजूद, दुनिया के कई प्राचीन पौधे भी यहां

ये गार्डन BGCI ( international agenda of Botanic gardens in conservation's) में शामिल है. इसका संचालन BGCI के नियमों के आधार पर होता है. यहां दुनिया की उत्पत्ति के साथ उत्पन्न हुआ पौधा साइकस मौजूद है. यहां दुर्लभ कृष्ण बढ़ मौजूद है, जो बरगद प्रजाति का पौधा है. कहा जाता है कि कृष्ण भगवान इस पौधे के पत्ते से मक्खन खाते थे. यहां सीता अशोक भी मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि लंका में अशोक वाटिका में सीता जी इसी वृक्ष के नीचे बैठी थीं. इतना ही नहीं यहां कई दुर्लभ औषधि पौधे घर पर मौजूद हैं.

सागर : देश के जाने-माने टॉप फाइव बोटैनिकल गार्डन में मध्य प्रदेश की सागर यूनिवर्सिटी का गार्डन भी शामिल है, जहां दुनिया के कई दुर्लभ पौधे मौजूद हैं. सागर यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट में मौजूद इस गार्डन की आधारशिला 64 साल पहले देश के जाने-माने वनस्पति विज्ञानियों ने रखी थी. यहां देश के अलग-अलग कोने की करीब 1000 वनस्पतियां मौजूद हैं, इसके अलावा 100 से ज्यादा दुर्लभ प्रजातियों के पौधे यहां पर मौजूद हैं, जो इसे सबसे खास बनाता है.

प्रो. पी के खरे बताते हैं, '' यूनिवर्सिटी की शुरुआत 1946 में मकरोनिया के बैरेक में हुई थी. उसके बाद 1961 में यूनिवर्सिटी यहां पर शिफ्ट होना शुरू हुई. तभी इस बोटैनिकल गार्डन की आधारशिला रखना शुरू की गई. उस समय यहां के हैड प्रो. एसबी सक्सेना ने इसे बनाने में काफी रूचि ली. उन्हीं के समय देश और दुनिया के जाने माने वनस्पति विज्ञानी प्रो. बाय डी त्यागी डिपार्टमेंट में आए. उन्होंने 1962 में इसकी शुरूआत की. सबसे पहले यहां पर पूरी मिट्टी हटाई गई, क्यारियां बनाई गई और लेआउट बनाया गया. ये गार्डन 1964 में पूरी तरह बनकर तैयार हुआ. देश की विभिन्न जलवायु में पाए जाने वाले पेड़ पौधे चाहे वो हिमालय से हों, समुद्र तट या फिर रेगिस्तान के हों, वो सभी पौधे यहां लाकर लगाए गए.''

1962 में हुई थी बोटैनिकल गार्डन की शुरुआत (Etv Bharat)

यहां हर तरह की जलवायु के पौधे

प्रो. पी के खरे बताते हैं, '' सागर ऐसी जगह है, जहां पर हर जलवायु के पौधे पनप जाते हैं. कुछेक छोड़ दें, तो अधिकतर पौधों के लिए सागर काफी अनुकूल जगह रही है. गार्डन में देखें, तो बहुत सारे लंबे-लंबे चीड़ के पेड़ लगे हैं, जिनको हम लोग पाइनस बोलते हैं, जो हिमालय के हैं. इसके अलावा दक्षिण भारत की भी बहुत सारी प्रजातियों के पौधे हैं. यहां पर जलीय पौधे काफी मात्रा में है, जो कई जगह नहीं पाए जाते हैं लेकिन हमारे गार्डन में मिलते हैं. कुछ खास पौधे हैं, जो आसानी से देखने भी नहीं मिलते हैं. उन्हीं में से एक है रूद्राक्ष. यहां नागकेसर को पेड़ भी है, जो मिजोरम राज्य का है, उसके तीन चार पेड़ यहां पर हैं.''

इस गार्डन में कई दुर्लभ व प्राचीन पौधों की मौजूदगी (Etv Bharat)

कृष्ण बढ़ के साथ कई दुर्लभ पौधे मौजूद

प्रोफेसर बताते हैं कि यहां पर कृष्ण बढ़ है, जो बरगद जाति का है. ये एक तरह से दोना का रूप ले लेता है और उसकी पत्तियां चम्मच की तरह हो जाती हैं. कहते हैं कि भगवान कृष्ण इसी के पत्तों से मक्खन काया करते थे. इसके अलावा यहां पर हर्रा बहेरा मिलेगा, जो एक रेगिस्तान का पौधा है, जिसे इफेड्रा बोलते हैं. इस पौधे से आई ड्राप और बच्चों की ग्रोथ के टॉनिक बनते हैं.

यहां हर तरह की जलवायु के पौधे (Etv Bharat)

यहां दुर्लभ सीता अशोक भी मौजूद

यहां पर सीता अशोक पेड़ है, जो एक ऐसा पेड़ है, जो काफी पवित्र माना जाता है. कहा जाता है कि लंका में सीता जी इसी पेड़ के नीचे बैठी हुई थीं. लेकिन लोग सीता अशोक को पहचानते नहीं हैं, जो लंबे-लंबे पेड़ों को लोग अशोक बोलते हैं, वो सीता अशोक नहीं है. असली सीता अशोक को Saraca asoca कहते हैं. इसके फूल नारंगी रंग के होते हैं.

देश के टॉप-5 बॉटनिकल गार्डन में शामिल ये गार्डन (Etv Bharat)

यहां दुनिया का सबसे पुराना पौधा भी

यहां पर साइकस पौधा है, जो बहुत प्राचीन पौधा है, जो अभी तक जीवित है. जब पृथ्वी का उद्भव हुआ होगा और पौधे बने होंगें, यह उस समय का पौधा बताया जाता है. ये पौधा अभी भी है और इसकी जितनी भी प्रजातियां है, वो यहां पर मिलती हैं. यहां एक जलीय पौधा रेटिनीडियम है, जो पानी पर तैरता है, इसमें दो-दो पत्तियां होती हैं, ये पौधा ब्राजील का है, जो यहां पर लाया गया था. चंदन के यहां पर बहुत सारे पेड़ हैं.

यहां कृष्ण वट समेत कई प्राचीन पौधे मौजूद (Etv Bharat)

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देश के टॉप -5 में शामिल गार्डन

प्रो. पी के खरे कहते हैं, '' ये गार्डन देश के टॉप-5 बोटैनिकल गार्डन में शामिल है. इस गार्डन का मुख्य उद्देश्य पौधों का संरक्षण है, क्योंकि पौधे धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं और कई दुर्लभ पौधे जंगल कटने के कारण खत्म हो रहे हैं. ऐसे पौधों को यहां पर विकसित करके फिर जंगल में ले जाते हैं. हमारा गार्डन बोटैनिकल गार्डन कंजर्वेशन क्यू से जुड़ा हुआ है. ये गार्डन उस संस्था का सदस्य है और उनके नियम यहां पर लागू होते हैं. इसे बनाए रखने के लिए बहुत सारे मालियों की जरूरत पड़ती है. लेकिन आज कल उतने संसाधन नहीं हैं, जिसमें काफी पैसा लगता है. इसके लिए जरूरी है, पेड़ पौधों से हमारा प्यार है. यदि हम उनसे लगाव रखते हैं. तो उनका संरक्षण किया जा सकता है.''