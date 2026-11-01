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इस दिवाली वाराणसी के घरों को रोशन करेंगे ग्रामीण महिलाओं के बनाए हैंडमेड खास उपहार

उपायुक्त पवन कुमार सिंह ने लॉन्च किया गिफ्ट हैंपर. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: इस बार दीपावली पर वाराणसी के घरों में न सिर्फ रोशनी बिखरेगी, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के हुनर और आत्मनिर्भरता की चमक भी दिखाई देगी. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत वाराणसी में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं हस्तनिर्मित और पारंपरिक उत्पाद तैयार कर रही हैं. इन उत्पादों को आकर्षक रूप देते हुए विशेष दीपावली गिफ्ट हैंपर तैयार किए जा रहे हैं. इस प्रयास से जहां महिलाओं को अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर मिल रहा है, वहीं पारंपरिक उत्पादों को भी नई पहचान मिल रही है. उपायुक्त स्वतः रोजगार पवन कुमार सिंह ने इन गिफ्ट हैंपर को बाजार में बिक्री के लिए लॉन्च भी कर दिया है.

गिफ्ट हैंपर (Photo Credit; ETV Bharat) महिलाओं के हुनर से तैयार हो रहे 11 तरह के उत्पाद: इस बारे में उपायुक्त स्वतः रोजगार पवन कुमार सिंह ने बताया कि इस कार्य में 4 स्वयं सहायता समूह की 18 महिलाएं जुटी हैं. उनके द्वारा तैयार किए जा रहे गिफ्ट हैंपर में कुल 11 प्रकार के पारंपरिक एवं पूजन सामग्री से जुड़े उत्पाद शामिल किए गए हैं. इन सभी उत्पादों को एक साथ आकर्षक ढंग से पैक कर दीपावली के विशेष गिफ्ट हैंपर का रूप दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि,स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को उनके उत्पादों की बिक्री के लिए बाजार उपलब्ध कराने में प्रेरणा मार्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.