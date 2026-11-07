यूपी के इस जिले में सबसे ज्यादा पड़ रही सर्दी, जानिए 10 नवंबर से मौसम में क्या होगा बदलाव?
प्रदेश में सुबह और रात के समय गुलाबी ठंडक जारी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 11:05 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम सामान्य है. सुबह और शाम के समय आइसोलेटेड स्थान पर हल्का और कहीं छिछला कोहरा छाया हुआ है. दिन में आसमान साफ रहने से तेज धूप खिल रही है. दिन में तो सर्दी लगभग गायब है, वहीं सुबह और रात के समय हल्की गुलाबी ठंडक जारी है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आगामी 7 दिनों तक मौसम लगभग ऐसा ही बना रहेगा.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 10 नवंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है जो कि हिमालय पर्वत को प्रभावित करेगा. जिसके प्रभाव से उत्तर प्रदेश के मौसम पर भी प्रभाव पड़ने की संभावना है.
लखनऊ का मौसम ऐसा रहेगा: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को मौसम सामान्य रहेगा. सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा, दिन में आसमान साफ रहेंगे. अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है. अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
झांसी सबसे गर्म जिला: शुक्रवार को भी प्रदेश का झांसी सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि आगामी 7 दिनों तक उत्तर प्रदेश के मौसम में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ. अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य या फिर सामान्य के आसपास ही रहेंगे. 10 नवंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है जो कि हिमालय पर्वत को प्रभावित कर सकता है. जिससे उत्तर प्रदेश के मौसम में भी परिवर्तन होने की संभावना है.
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