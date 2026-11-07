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यूपी के इस जिले में सबसे ज्यादा पड़ रही सर्दी, जानिए 10 नवंबर से मौसम में क्या होगा बदलाव?

10 नवंबर को सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ से बदल सकता है मौसम का मिजाज ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम सामान्य है. सुबह और शाम के समय आइसोलेटेड स्थान पर हल्का और कहीं छिछला कोहरा छाया हुआ है. दिन में आसमान साफ रहने से तेज धूप खिल रही है. दिन में तो सर्दी लगभग गायब है, वहीं सुबह और रात के समय हल्की गुलाबी ठंडक जारी है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आगामी 7 दिनों तक मौसम लगभग ऐसा ही बना रहेगा.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 10 नवंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है जो कि हिमालय पर्वत को प्रभावित करेगा. जिसके प्रभाव से उत्तर प्रदेश के मौसम पर भी प्रभाव पड़ने की संभावना है.