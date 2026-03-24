दिल्ली की बेटियों के लिए साइकिल, फ्री बस, मेधावी छात्रों को लैपटॉप; जानें बजट को लेकर छात्राओं ने क्या कहा?
दिल्ली सरकार द्वारा आज बजट पेश किया गया है. दिल्ली बजट में छात्राओं के लिए विशेष घोषणाएं की गईं.
Published : March 24, 2026 at 7:56 PM IST
नई दिल्ली: 2026 और 2027 का बजट दिल्ली सरकार ने आज मंगलवार को विधानसभा सदन में पेश किया है, जहां इस बार दिल्ली में बजट को लेकर कई घोषणाएं की गई है. वहीं दिल्ली सरकार के द्वारा छात्राओं के लिए विशेष बजट लाया गया है, जिसमें दिल्ली की नौवीं क्लास में पढ़ने वाली बेटियों के लिए दिल्ली सरकार साइकिल देगी इसके लिए 9 करोड़ का प्रावधान हुआ है. 10वीं में पढ़ रही मेधावी छात्रों के लिए लैपटॉप देने का बात कही गई है, जिसके लिए बजट में 10 करोड़ का प्रावधान लाया गया है.
आज के बजट पर छात्राओं ने कहा कि आज दिल्ली सरकार द्वारा बजट पेश किया गया है, वह छात्राओं के लिए और शिक्षा के लिए बहुत अच्छा माना जा रहा है. खासकर लड़कियों के लिए तो बहुत बेहतर है. छात्रा दिव्यांशी बताती है कि लड़कियों को घर के अंदर भी बहुत प्रेशर होता है और घर के बाहर भी, ऐसे में हमें आगे की पढ़ाई करने के लिए भी कई प्रकार के प्रेशर झेलने होते हैं. ऐसे में दिल्ली सरकार के द्वारा छात्राओं के लिए जिस प्रकार से बजट लाया गया है, इससे छात्राओं को प्रोत्साहन मिलेगा साथ ही उनके घर के लोग भी प्रोत्साहित करेंगे. इसलिए सरकार का इस तरह का बजट लाना बहुत सही है.
बजट से लड़कियों को मिलेगा प्रोत्साहन: छात्रा सोनाली बताती है कि दिल्ली सरकार द्वारा आज बजट पेश किया गया है, इससे छात्राओं को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा. खासकर उन एरिया में जहां लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता. वैसे छात्राओं के लिए या किसी प्रोत्साहन से काम नहीं होगा, जहां अब घर से भी उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा. इससे वूमेन एंपावरमेंट बढ़ेगा.
छात्राओं के लिए विशेष घोषणाएं: नैंसी यादव बताती है कि जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होनी चाहिए थी वह नहीं हो रहा है. आज भी सरकारी स्कूल से ज्यादा प्राइवेट स्कूल में छात्रों की संख्या होती है तो जो एजुकेशन, जो स्किल सरकारी स्कूलों में मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पाता है. इसलिए दिल्ली सरकार को सरकारी स्कूलों के एजुकेशन पर भी ध्यान देना चाहिए. क्योंकि सरकारी टीचर सही से नहीं पढाते हैं. जबकि उनकी पेमेंट्स प्राइवेट टीचर के मुकाबले ज्यादा होती है और हर समय अपने वेतन की बढ़ोतरी की मांग करते देखे जाते हैं. ऐसे में उन्हें छात्रों को पढ़ाना भी सही से चाहिए, इस पर भी सरकार ध्यान दें, बाकी जिस तरह से बजट में छात्राओं को साइकिल और लैपटॉप देने की बात कही गई है इससे छात्राओं को प्रोत्साहन मिलेगा.
24 मार्च 2026 को पेश दिल्ली बजट में छात्राओं के लिए विशेष घोषणाएं की गईं, जिसमें कक्षा 9वीं की 1.30 लाख से अधिक छात्राओं को मुफ्त साइकिल, 10वीं के मेधावी छात्रों (छात्राओं सहित) को लैपटॉप, और 'दिल्ली लखपति बिटिया योजना' के तहत जन्म से ग्रेजुएशन तक आर्थिक सहायता (1.20 लाख रुपये तक) शामिल है. महिला विभाग के लिए ₹7406 करोड़ आवंटित हुए है.
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