गोरखपुर के मुरब्बे का केक से क्या है खास कनेक्शन?, 70 साल पुराना इतिहास और रेसिपी जानिए
जानिए, किस सामग्री से कैसे तैयार किया जाता, क्या है खासियत और खूबियां?
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 13, 2025 at 2:30 PM IST|
Updated : December 13, 2025 at 3:09 PM IST
गोरखपुर: केक हर किसी को पसन्द होता है, चाहे वह बच्चे, बड़े या फिर बुजुर्ग ही क्यों न हों. आपने अब तक कई तरीके के केक का स्वाद चखा होगा चॉकलेट, पाइनएप्पल, फ्रूट केक, चीज़ केक, आइसक्रीम केक, कोकोनट केक, कप केक आदि. लेकिन क्या आपने मुरब्बा केक के बारे में सुना है? जी हां क्रिसमस के अवसर पर गोरखपुर के ईसाई परिवारों में एक ऐसी वैरायटी का केक तैयार हो रहा है जो, अपने आप में अनोखा और सभी को अपने टेस्ट से लुभा ले जाने वाला है. यह केक मुरब्बा से तैयार किया जाता है. आइए जानते हैं कैसे?
गोरखपुर में इन मुरब्बों को तैयार करने की 70 साल पुरानी दुकान है. क्रिसमस के अवसर पर सिर्फ गोरखपुर ही नहीं आसपास के जिलों में जो भी ईसाई समाज के लोग मुरब्बा का केक बनाना चाहते हैं, वह इन्हीं की दुकान से आकर विभिन्न प्रकार के मुरब्बे लेकर जाते हैं और अपने-अपने घरों में इसे तैयार करते हैं.
इस तरह के डिफ्रेंट फ्रूट्स से तैयार होता है: प्राणनाथ कहते हैं कि उनकी दुकान में हर साल क्रिसमस के पहले उनके यहां खास किस्म के मुरब्बों का ऑर्डर बढ़ जाता है. ये वही मुरब्बे हैं जो पारंपरिक तरीके से तैयार किए जाते हैं और जिनका इस्तेमाल चर्च, बेकरी की दुकान और घरों में बनने वाले खास क्रिसमस केक में किया जाता है. इनमें मुख्य रूप से अदरक का मुरब्बा, पपीते का मुरब्बा, बड़े नींबू और संतरे के छिलके का मुरब्बा, मौसमी के छिलके, चकोतरा का मुरब्बा शामिल हैं. उन्होंने बताया कि इसे तैयार करने में सफाई और समय का ध्यान देना पड़ता है. इन्हें छिलाई और धुलाई के बाद चूने के पानी में डुबोकर रखते हैं फिर उसे मीठे के साथ पकाकर मुरब्बा तैयार करते हैं.
70 साल पुरानी है दुकान: प्राणनाथ की दुकान में क्रिसमस के नजदीक आने के साथ रौनक अचानक बढ़ जाती है. ये दुकान प्राणनाथ के दादा ने शुरू की थी और आज भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्राणनाथ खुद दुकान का संचालन करते हैं. शहर में कई दुकानें हैं, लेकिन क्रिसमस के खास मौसम में प्राणनाथ की दुकान की पहचान कुछ अलग ही है.
केक के साथ मनाते क्रिसमस: बता दें, यहां मिलने वाला मिक्स मुरब्बा न सिर्फ स्वाद में बेहतरीन होता है, बल्कि क्रिसमस केक को ऑथेंटिक टेस्ट देने में भी इसका कोई मुकाबला नहीं है. इनकी दुकान पर आने वाले खरीदारों में वीरा सिंह नाम की एक महिला से ईटीवी भारत ने मुरब्बा से तैयार होने वाले केक को लेकर बात किया तो उन्होंने कहा कि, क्रिसमस के अवसर पर इस केक की डिमांड हमारे समाज और करीबियों में बहुत ज्यादा रहती है. बाकी दिनों में तो हम अंडे के केक और एगलेस केक भी खाते और बनाते हैं, लेकिन जब क्रिसमस का त्यौहार होता है, तो हम मुरब्बा का इस्तेमाल करते हुए खास तौर पर केक को तैयार करते हैं. इसका स्वाद बेहद ही लाजवाब होता है. इसे हम अपने घर के सफाई कर्मी और ड्राइवर से लेकर अपने मित्रगणों में भी खूब बांटते हैं. ऐसे ही क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं.
बराबर मात्रा में पड़ती सामग्री: वीरा ने कहा कि केक को तैयार करने में मात्रा का बड़ा ध्यान दिया जाता है. अगर 4 कप मैदा है, तो 4 कप चीनी भी होगी. दूध और क्रीम की मात्रा भी बराबर होगी. साथ ही विभिन्न प्रकार के मुरब्बे का भी इसमें इस्तेमाल होगा. यह कई तरीके से प्रयोग किया जाता है. कोई इसे छोटे-छोटे टुकड़ों के रूप में भी उसमें प्रयोग करता है. कोई इसे पूरी तरह बाकी सामग्री के साथ मिक्स कर देता है, जिससे यह केक में पूरी तरह घुला हुआ रहता है और स्वाद को लाजवाब बनाता है. उन्होंने कहा कि इस केक को चर्च में भी बांटा जाता है. इस दौरान प्लम केक भी काफी लोग पसंद करते हैं लेकिन जब मुरब्बा मिश्रित केक लोगों के सामने होता है तो लोग उसे भी भूल जाते हैं.
इस तरह बनाया जाता: उन्होंने कहा कि मुरब्बा का केक खाने से, मीठे के साथ फल के स्वाद का भी आनंद मिलता है. उन्होंने बताया कि अगर आधा किलो का केक तैयार करना है, तो करीब एक पाव (250 ग्राम) मैदा, 100 ग्राम मक्खन, छोटे नींबू का छिलका, करीब 150 एमएल दूध और 100 ग्राम से अधिक मिश्रित ड्राई फ्रूट, एक छोटा चम्मच माल्टा सिरका और एक बड़ा चम्मच घर में बना हुआ संतरे का मुरब्बा के मिक्सकर को ओवन में करीब 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं और मुरब्बा केक तैयार हो जाता है फिर जो स्वाद मिलेगा उसको खाने के बाद आप वाह-वाह ही कहेंगे.
