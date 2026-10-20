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सात समंदर पार गूंज रहा तिरुक्कुरल का ज्ञान, शिमला के IIAS से प्रकाशित पुस्तक की विदेशों में भारी मांग

तिरुक्कुरल: एक प्राचीन तमिल ग्रंथ और इसकी सार्वभौमिक प्रासंगिकता ( ETV Bharat )

शिमला: करीब दो हजार साल पुरानी भारतीय ज्ञान परंपरा का अमूल्य खजाना अब सात समंदर पार अपनी पहचान बना रहा है. प्राचीन तमिल साहित्य के महान नीति-ग्रंथ तिरुक्कुरल की शिक्षाओं को वैश्विक पाठकों तक पहुंचाने की दिशा में शिमला स्थित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (IIAS), राष्ट्रपति निवास की पहल रंग ला रही है. संस्थान द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'तिरुक्कुरल: एक प्राचीन तमिल ग्रंथ और इसकी सार्वभौमिक प्रासंगिकता' की मांग भारत के साथ विदेशों में भी बढ़ रही है। दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका तक पहुंची इस पुस्तक के लिए अन्य देशों से भी मांग आने की जानकारी सामने आई है. प्रतिष्ठित बहुविषयक विद्वान डॉ. एस. रामनाथन द्वारा लिखी गई यह पुस्तक प्राचीन तमिल चिंतन को आधुनिक दुनिया की चुनौतियों से जोड़ती है.

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने 10 जुलाई को पुस्तक का विमोचन किया था. जुलाई में प्रकाशित इस शोधपरक कृति में तिरुक्कुरल की नैतिक, दार्शनिक और व्यावहारिक शिक्षाओं का विस्तृत विश्लेषण किया गया है. इसकी खासियत यह है कि ये केवल प्राचीन ज्ञान का परिचय नहीं देती, बल्कि शासन-व्यवस्था, नेतृत्व, प्रबंधन, कृषि, सतत विकास, कॉरपोरेट नैतिकता और वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता भी सामने लाती है.

तिरुक्कुरल: एक प्राचीन तमिल ग्रंथ की भारी मांग (ETV Bharat) 40 साल पहले आया विचार, शिमला में शोध को मिला मुकाम ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में डॉ. एस रामनाथन ने बताया कि 'तिरुक्कुरल पर पुस्तक लिखने का विचार मेरे मन में करीब 40 साल पहले आया था. अपने लंबे शैक्षणिक जीवन और विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में कार्य के दौरान मैंने इस प्राचीन ग्रंथ पर अध्ययन और शोध जारी रखा. इस दौरान उन्होंने रामायण, श्रीमद्भगवद्गीता, सनातन धर्म और रामचरितमानस सहित विभिन्न ग्रंथों का भी अध्ययन किया.' वर्ष 2023-24 में भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला में रिसर्च फेलोशिप के दौरान मुझे अपने व्यापक शोध को व्यवस्थित रूप देने और पूरा करने का अनुकूल वातावरण मिला. इसी शोध के आधार पर दोनों खंड तैयार किए गए. वॉल्यूम-1 और वॉल्यूम-2 अलग-अलग समय पर तैयार की गई स्वतंत्र रचनाएं नहीं हैं और न ही दूसरा खंड पहले के प्रकाशन के बाद उसकी अगली कड़ी के रूप में लिखा गया है. दोनों एक ही व्यापक शोध परियोजना का हिस्सा हैं और उनका प्रकाशन एवं विमोचन एक साथ किया गया. पहले खंड में ग्रंथ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दर्शन, नैतिक मूल्यों और तुलनात्मक अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया गया है. वहीं, दूसरा खंड इन विचारों को आगे बढ़ाते हुए नेतृत्व, शासन-व्यवस्था, प्रबंधन, कृषि, सतत विकास, कॉरपोरेट नैतिकता और समकालीन वैश्विक चुनौतियों से जोड़ता है. दोनों खंड एक-दूसरे के पूरक हैं और मिलकर एक समग्र विद्वत्तापूर्ण अध्ययन प्रस्तुत करते हैं. IIAS ने प्रकाशित की है पुस्तक (ETV Bharat) एक ग्रंथ, दो खंड प्राचीन ज्ञान से आधुनिक चुनौतियों तक डॉ. रामनाथन के अनुसार, तिरुक्कुरल ज्ञान का ऐसा महासागर है, जिसकी संपूर्ण व्यापकता को एक पुस्तक में समेटना संभव नहीं था. इसी कारण पाठकों, विद्वानों और शोधकर्ताओं की सुविधा के लिए शोध को दो खंडों में प्रस्तुत किया गया. पहले खंड में ग्रंथ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दर्शन, नैतिक मूल्यों और तुलनात्मक अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया गया है. वहीं दूसरा खंड इन विचारों को आगे बढ़ाते हुए नेतृत्व, शासन-व्यवस्था, प्रबंधन, कृषि, सतत विकास, कॉरपोरेट नैतिकता और समकालीन वैश्विक चुनौतियों से जोड़ता है. दोनों खंड एक-दूसरे के पूरक हैं और मिलकर एक समग्र विद्वत्तापूर्ण अध्ययन प्रस्तुत करते हैं. डॉ. रामनाथन ने कहा कि 'मैं अपने इस प्रयास को तिरुक्कुरल की असीम ज्ञान परंपरा को समझने की दिशा में एक छोटा-सा योगदान मानता हूं. तिरुक्कुरल ज्ञान का महासागर है और मेरा शोध उसमें से केवल एक बूंद ग्रहण करने का प्रयास है.' उत्तर और दक्षिण के बीच भाषा का अंतर, मूल्यों का नहीं भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के निदेशक प्रो. हिमांशु कुमार चतुर्वेदी ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि तिरुक्कुरल तमिल सभ्यता के लिए विशेष महत्व रखता है. इस ग्रंथ में निहित ज्ञान और नैतिक मूल्यों का लाभ केवल तमिल समाज तक सीमित न रहे, बल्कि देश के सभी हिस्सों के पाठकों तक पहुंचे, इसी उद्देश्य से पुस्तक का प्रकाशन किया गया है. उत्तर और दक्षिण भारत के सामाजिक मूल्यों में व्यापक समानताएं हैं. अंतर मुख्य रूप से भाषा का है. ऐसे में तमिल साहित्य की इस महान कृति के विचारों को हिंदी और अन्य भाषायी क्षेत्रों तक पहुंचाना महत्वपूर्ण है. इस पुस्तक को भारत के साथ विदेशों में भी विशेष रुचि मिल रही है. दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका में इसकी मांग पहुंच चुकी है, जबकि अन्य देशों से भी मांग आने के कारण प्रतीक्षा सूची बनी हुई है.