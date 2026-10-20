सात समंदर पार गूंज रहा तिरुक्कुरल का ज्ञान, शिमला के IIAS से प्रकाशित पुस्तक की विदेशों में भारी मांग
IIAS शिमला द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'तिरुक्कुरल: एक प्राचीन तमिल ग्रंथ और इसकी सार्वभौमिक प्रासंगिकता' देश-विदेश में लोकप्रिय हो रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 8:37 PM IST
शिमला: करीब दो हजार साल पुरानी भारतीय ज्ञान परंपरा का अमूल्य खजाना अब सात समंदर पार अपनी पहचान बना रहा है. प्राचीन तमिल साहित्य के महान नीति-ग्रंथ तिरुक्कुरल की शिक्षाओं को वैश्विक पाठकों तक पहुंचाने की दिशा में शिमला स्थित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (IIAS), राष्ट्रपति निवास की पहल रंग ला रही है. संस्थान द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'तिरुक्कुरल: एक प्राचीन तमिल ग्रंथ और इसकी सार्वभौमिक प्रासंगिकता' की मांग भारत के साथ विदेशों में भी बढ़ रही है। दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका तक पहुंची इस पुस्तक के लिए अन्य देशों से भी मांग आने की जानकारी सामने आई है. प्रतिष्ठित बहुविषयक विद्वान डॉ. एस. रामनाथन द्वारा लिखी गई यह पुस्तक प्राचीन तमिल चिंतन को आधुनिक दुनिया की चुनौतियों से जोड़ती है.
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने 10 जुलाई को पुस्तक का विमोचन किया था. जुलाई में प्रकाशित इस शोधपरक कृति में तिरुक्कुरल की नैतिक, दार्शनिक और व्यावहारिक शिक्षाओं का विस्तृत विश्लेषण किया गया है. इसकी खासियत यह है कि ये केवल प्राचीन ज्ञान का परिचय नहीं देती, बल्कि शासन-व्यवस्था, नेतृत्व, प्रबंधन, कृषि, सतत विकास, कॉरपोरेट नैतिकता और वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता भी सामने लाती है.
40 साल पहले आया विचार, शिमला में शोध को मिला मुकाम
ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में डॉ. एस रामनाथन ने बताया कि 'तिरुक्कुरल पर पुस्तक लिखने का विचार मेरे मन में करीब 40 साल पहले आया था. अपने लंबे शैक्षणिक जीवन और विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में कार्य के दौरान मैंने इस प्राचीन ग्रंथ पर अध्ययन और शोध जारी रखा. इस दौरान उन्होंने रामायण, श्रीमद्भगवद्गीता, सनातन धर्म और रामचरितमानस सहित विभिन्न ग्रंथों का भी अध्ययन किया.'
वर्ष 2023-24 में भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला में रिसर्च फेलोशिप के दौरान मुझे अपने व्यापक शोध को व्यवस्थित रूप देने और पूरा करने का अनुकूल वातावरण मिला. इसी शोध के आधार पर दोनों खंड तैयार किए गए. वॉल्यूम-1 और वॉल्यूम-2 अलग-अलग समय पर तैयार की गई स्वतंत्र रचनाएं नहीं हैं और न ही दूसरा खंड पहले के प्रकाशन के बाद उसकी अगली कड़ी के रूप में लिखा गया है. दोनों एक ही व्यापक शोध परियोजना का हिस्सा हैं और उनका प्रकाशन एवं विमोचन एक साथ किया गया.
पहले खंड में ग्रंथ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दर्शन, नैतिक मूल्यों और तुलनात्मक अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया गया है. वहीं, दूसरा खंड इन विचारों को आगे बढ़ाते हुए नेतृत्व, शासन-व्यवस्था, प्रबंधन, कृषि, सतत विकास, कॉरपोरेट नैतिकता और समकालीन वैश्विक चुनौतियों से जोड़ता है. दोनों खंड एक-दूसरे के पूरक हैं और मिलकर एक समग्र विद्वत्तापूर्ण अध्ययन प्रस्तुत करते हैं.
एक ग्रंथ, दो खंड प्राचीन ज्ञान से आधुनिक चुनौतियों तक
डॉ. रामनाथन के अनुसार, तिरुक्कुरल ज्ञान का ऐसा महासागर है, जिसकी संपूर्ण व्यापकता को एक पुस्तक में समेटना संभव नहीं था. इसी कारण पाठकों, विद्वानों और शोधकर्ताओं की सुविधा के लिए शोध को दो खंडों में प्रस्तुत किया गया. पहले खंड में ग्रंथ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दर्शन, नैतिक मूल्यों और तुलनात्मक अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया गया है. वहीं दूसरा खंड इन विचारों को आगे बढ़ाते हुए नेतृत्व, शासन-व्यवस्था, प्रबंधन, कृषि, सतत विकास, कॉरपोरेट नैतिकता और समकालीन वैश्विक चुनौतियों से जोड़ता है. दोनों खंड एक-दूसरे के पूरक हैं और मिलकर एक समग्र विद्वत्तापूर्ण अध्ययन प्रस्तुत करते हैं.
डॉ. रामनाथन ने कहा कि 'मैं अपने इस प्रयास को तिरुक्कुरल की असीम ज्ञान परंपरा को समझने की दिशा में एक छोटा-सा योगदान मानता हूं. तिरुक्कुरल ज्ञान का महासागर है और मेरा शोध उसमें से केवल एक बूंद ग्रहण करने का प्रयास है.'
उत्तर और दक्षिण के बीच भाषा का अंतर, मूल्यों का नहीं
भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के निदेशक प्रो. हिमांशु कुमार चतुर्वेदी ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि तिरुक्कुरल तमिल सभ्यता के लिए विशेष महत्व रखता है. इस ग्रंथ में निहित ज्ञान और नैतिक मूल्यों का लाभ केवल तमिल समाज तक सीमित न रहे, बल्कि देश के सभी हिस्सों के पाठकों तक पहुंचे, इसी उद्देश्य से पुस्तक का प्रकाशन किया गया है. उत्तर और दक्षिण भारत के सामाजिक मूल्यों में व्यापक समानताएं हैं. अंतर मुख्य रूप से भाषा का है. ऐसे में तमिल साहित्य की इस महान कृति के विचारों को हिंदी और अन्य भाषायी क्षेत्रों तक पहुंचाना महत्वपूर्ण है. इस पुस्तक को भारत के साथ विदेशों में भी विशेष रुचि मिल रही है. दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका में इसकी मांग पहुंच चुकी है, जबकि अन्य देशों से भी मांग आने के कारण प्रतीक्षा सूची बनी हुई है.
तिरुक्कुरल की विशेषता यह है कि इसमें जीवन को बेहतर बनाने के लिए किसी एक समाज, भाषा या समय तक सीमित रहने वाले विचार नहीं, बल्कि व्यापक मानवीय मूल्यों को प्रमुखता दी गई है. यही वजह है कि इसके सिद्धांत आज भी व्यक्ति, समाज, प्रशासन और संस्थानों के लिए प्रासंगिक माने जाते हैं.
प्राचीन तमिल चिंतन को 21वीं सदी से जोड़ने की पहल
भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक प्राचीन ज्ञान को आधुनिक संदर्भों में समझने का प्रयास है. इसमें तिरुक्कुरल की शिक्षाओं को शासन, शिक्षा, मानव विकास, नैतिक नेतृत्व और सतत विकास जैसे विषयों के साथ जोड़कर देखा गया है. संस्थान के डायमंड जुबली सप्ताह के दौरान आयोजित पुस्तक मेले में भी यह पुस्तक आकर्षण का केंद्र रही. भारतीय पाठकों के साथ विदेशी पर्यटकों ने भी इसमें रुचि दिखाई.
मोदी ने पुतिन को भेंट किया तिरुक्कुरल का रूसी अनुवाद
सितंबर 2026 में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इसका रूसी अनुवाद (नायरा मकर्तच्यान द्वारा अनूदित, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल द्वारा प्रकाशित) भेंट किया. इसका उद्देश्य भारत की प्राचीन तमिल सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत को वैश्विक स्तर पर साझा करना तथा रूस के साथ ऐतिहासिक-साहित्यिक जुड़ाव को मजबूत करना था.
1,330 दोहों में समाया मानवता का सार्वभौमिक दर्शन
तिरुक्कुरल, तमिल भाषा में लिखित एक प्राचीन मुक्तक काव्य रचना है. तिरुवल्लुवर इसके रचयिता थे. इसकी रचना का काल ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर ईसा की छठवीं शताब्दी हो सकती है. इसके सूत्र या पद्य, जीवन के हर पहलू को स्पर्श करते हैं. 1,330 दोहों वाला यह ग्रंथ अपनी नैतिक शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध है, जो धर्म, काल और राष्ट्र की सीमाओं से परे समस्त मानवता को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं. उलग पोथु मरै अर्थात 'समस्त मानवता का सार्वभौमिक धर्मग्रंथ' के रूप में प्रतिष्ठित ये रचना आदर्श जीवन जीने के सिद्धांतों को अत्यंत संक्षिप्त, गहन और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है. यह पुस्तक तिरुक्कुरल की शाश्वत शिक्षाओं का विश्लेषण करती है और बताती है कि आज के समय में शासन-व्यवस्था, नेतृत्व, नैतिकता, सतत विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), शिक्षा और मानव विकास जैसे क्षेत्रों में ये शिक्षाएं कितनी प्रासंगिक हैं.
गहन शोध और समकालीन विश्लेषण के समन्वय से तैयार यह पुस्तक बताती है कि विश्व के प्राचीन नैतिक ग्रंथों में शामिल तिरुक्कुरल आज भी व्यक्तियों, संस्थानों और नीति-निर्माताओं को व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है. विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, प्रशासकों और सामान्य पाठकों के लिए तैयार यह पुस्तक प्राचीन तमिल चिंतन को 21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों से जोड़ने का प्रयास करती है.
डॉ. रामनाथन की विशिष्ट उपलब्धियां
डॉ. एस. रामनाथन एक प्रतिष्ठित बहुविषयक विद्वान हैं, जिनकी शैक्षणिक यात्रा चार दशकों से अधिक समय तक नेतृत्व, शोध और जनभागीदारी के क्षेत्र में फैली हुई है। उन्हें तीन प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयो, कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, नागपुरय श्रीनिवास विश्वविद्यालय, मंगलुरुय और कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीतालकृसे साहित्य व विद्या में डॉक्टर (डी. लिट.) की उपाधि प्राप्त करने का विशिष्ट गौरव हासिल है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत के प्रमुख विश्वविद्यालयों से प्रबंधन, राजनीति विज्ञान, इतिहास और मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में पीएचडी की उपाधियां भी प्राप्त की हैं. उनकी बौद्धिक रुचियों का दायरा व्यापक है, जिसमें शासन-व्यवस्था, राष्ट्रीय एकता, भारतीय ज्ञान परंपरा (आईकेएस) और राजनीति के नैतिक आधार जैसे विषय शामिल हैं. अनुभवजन्य शोध और दार्शनिक गहराई का समन्वय करते हुए उन्होंने प्राचीन भारतीय ज्ञान को समकालीन प्रशासनिक और नीतिगत चुनौतियों से जोड़ने का निरंतर प्रयास किया है.
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