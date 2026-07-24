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Kanpur Flood Alert: उफान पर गंगा! बैराज के 30 गेट खोले गए, अगले 48 घंटे भारी

Kanpur Flood Alert: उफान पर गंगा! बैराज के 30 गेट खोले गए, अगले 48 घंटे भारी ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: शहर में गंगा का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने से नदी उफान पर है. शुक्रवार को गंगा बैराज के अपस्ट्रीम पर जलस्तर 112.99 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जो चेतावनी बिंदु पर पहुंच गया है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सिंचाई विभाग के कर्मियों ने बैराज के सभी गेट खोल दिए, जिससे दोपहर तक जलस्तर घटकर 112.75 मीटर पर आ गया. Kanpur Flood Alert: उफान पर गंगा! बैराज के 30 गेट खोले गए, अगले 48 घंटे भारी (Video Credit; ETV Bharat) इधर सिंचाई विभाग ने आशंका जताई है कि हरिद्वार और नरौरा से लगातार लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण अगले एक से दो दिनों में गंगा का पानी चैनपुरवा सहित अन्य तटीय गांवों में प्रवेश कर सकता है. गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले डीएम कानपुर ने एसडीएम सदर संग गंगा की स्थिति को देखा था. उन्होंने गंगा बैराज के समीप वाले गांवों में 30 से अधिक बाढ़ चौकियों को बनवाने के आदेश जारी कर दिए हैं. वहीं, लगातार पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे कानपुर में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है.