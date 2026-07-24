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Kanpur Flood Alert: उफान पर गंगा! बैराज के 30 गेट खोले गए, अगले 48 घंटे भारी

सिंचाई विभाग के कर्मी बोले अगर गेट बंद किए तो आसपास के गांवों तक पहुंच जाएगा पानी

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Kanpur Flood Alert: उफान पर गंगा! बैराज के 30 गेट खोले गए, अगले 48 घंटे भारी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 6:14 PM IST

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कानपुर: शहर में गंगा का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने से नदी उफान पर है. शुक्रवार को गंगा बैराज के अपस्ट्रीम पर जलस्तर 112.99 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जो चेतावनी बिंदु पर पहुंच गया है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सिंचाई विभाग के कर्मियों ने बैराज के सभी गेट खोल दिए, जिससे दोपहर तक जलस्तर घटकर 112.75 मीटर पर आ गया.

Kanpur Flood Alert: उफान पर गंगा! बैराज के 30 गेट खोले गए, अगले 48 घंटे भारी (Video Credit; ETV Bharat)

इधर सिंचाई विभाग ने आशंका जताई है कि हरिद्वार और नरौरा से लगातार लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण अगले एक से दो दिनों में गंगा का पानी चैनपुरवा सहित अन्य तटीय गांवों में प्रवेश कर सकता है. गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले डीएम कानपुर ने एसडीएम सदर संग गंगा की स्थिति को देखा था. उन्होंने गंगा बैराज के समीप वाले गांवों में 30 से अधिक बाढ़ चौकियों को बनवाने के आदेश जारी कर दिए हैं. वहीं, लगातार पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे कानपुर में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है.

घाटों के आसपास जल पुलिस तैनात

कानपुर में गंगा के जलस्तर में रोजाना हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए अटल घाट, सरसैया घाट, परमट घाट समेत अन्य घाटों पर जल पुलिस तैनात कर दी गई है. इसके अलावा आमजन के गंगा में जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है.

नावों का संचालन भी पूरी तरह से बंद है. कानपुर बोट क्लब की ओर से अक्टूबर तक बोटिंग भी बंद कर दी गई है. इस पूरे मामले पर एसडीएम सदर अनुभव सिंह का कहना है कि जिला प्रशासन स्तर पर बाढ़ को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं. अगर कहीं सूचना मिलती है, तो फौरन ही वहां के लोगों को हम राहत पहुंचाने संबंधी कवायद करेंगे.

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