13 अक्टूबर.. 13 मौत.. रामपुर श्यामचंद गांव का वो काला मंगलवार, सिर्फ एक परिवार से उठी 7 अर्थी
13 अक्टूबर का दिन बिहार के वैशाली के लिए काला दिन साबित हुआ. एक साथ 13 बच्चों की अर्थी उठी. रिपोर्ट-अमरेश कुमार शर्मा
Published : October 15, 2026 at 4:11 PM IST
वैशाली: मंगलवार 13 अक्टूबर की काली रात रामपुर श्यामचंद गांव के कई परिवारों के लिए विनाशकारी साबित हुई. जिन आंगनों में मासूम बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, वहां अब केवल सिसकियां और दिल दहला देने वाली चीखें बची हैं. माता-पिता अपनी आंखों के सामने अपने कलेजे के टुकड़ों को हमेशा के लिए शांत देखकर बदहवास हैं. इस दर्दनाक हादसे ने उनके सुनहरे भविष्य के सारे सपने पलभर में छीन लिए.
13 अक्टूबर को 13 बच्चों की मौत
किसी ने अपनी तीन बेटियों को खो दिया, तो किसी की गोद सूनी हो गई. किसी परिवार ने बेटी के साथ बेटे को भी खो दिया. राघोपुर के रामपुर श्यामचंद गांव में 13 अक्टूबर की रात हुए नाव हादसे ने 13 मासूमों की जिंदगी छीन ली. गुरुवार को भी गांव की गलियों से लेकर पीड़ित परिवारों के दरवाजों तक सिर्फ चीख-पुकार, सिसकियां और आंसुओं का सैलाब नजर आया.
भोज खाने निकले थे बच्चे
घटना राघोपुर थाना क्षेत्र के रामपुर श्यामचंद पंचायत के भगतान टोला स्थित माता महारानी स्थान के निकट की है. गांव के ही सिंघेश्वर राय के यहां श्राद्ध का भोज था. भोज खाने के लिए बच्चे छोटी नाव पर सवार होकर ढाब के दूसरी ओर जा रहे थे. नाव पर करीब 20 से 25 लोग सवार थे.
बीच नदी में मौत कर रही थी इंतजार
मंगलवार के रात करीब 8:30 बजे बीच पानी में नाव अचानक असंतुलित हो गई और देखते ही देखते डूब गई. नाव पर सवार लोगों के बीच चीख-पुकार मच गई. अंधेरे और पानी के बीच जिंदगी बचाने की जद्दोजहद शुरू हो गई. हादसे की खबर फैलते ही ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़े. स्थानीय लोगों ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद कई लोगों को पानी से बाहर निकाला. आनन-फानन में उन्हें राघोपुर फतेहपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने 13 बच्चों को मृत घोषित कर दिया.
तीन बेटियों को खोकर टूटा परिवार
इस हादसे ने राजकिशोर राय के परिवार को ऐसा जख्म दिया है, जिसे भर पाना शायद कभी संभव नहीं होगा. उनकी तीन बेटियां अंकिता कुमारी (14), सुनीता कुमारी उर्फ अक्की कुमारी (10) और अमृता कुमारी (7) इस हादसे की शिकार हो गईं. जिस आंगन में तीनों बहनों की हंसी गूंजती थी, वहां अब मातम पसरा है.
एक ही परिवार की तीन बेटियों की मौत से पूरा गांव स्तब्ध है. माता-पिता की आंखों के सामने अब बच्चों के साथ बिताए पल घूम रहे हैं. उनकी चीखें सुनकर आसपास मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो जा रही हैं.
रामप्रवेश राय के घर से उठी सात अर्थी
हादसे में सुरेश राय की 16 वर्षीय अलीशा कुमारी और सिकी कुमारी, रामनरेश राय की 12 वर्षीय बेटी सोनम कुमारी, रामप्रवेश राय की 16 वर्षीय बेटी सोनी कुमारी तथा डोमन राय की 15 वर्षीय बेटी पिंकी कुमारी की भी मौत हो गई. रामनरेश राय के परिवार पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. उन्होंने अपनी 12 वर्षीय बेटी सोनम के साथ 10 वर्षीय बेटे पीयूष को भी खो दिया. हादसे में आर्यन कुमार (12) और आठ वर्षीय बंटी की मौत ने भी परिवारों को भीतर तक तोड़ दिया. जिन बच्चों को माता-पिता ने अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा था, वे अब कभी लौटकर नहीं आएंगे.
"नाव डूब गया था, 13 आदमी डूब गया. 7 लोग मेरे परिवार से थे. नाव पर करीब 20 लोग थे. मेरी बेटी की मौत हो गई है और दो पोती की मौत हो गई है. मेरे तीन पोता की भी मौत हो गई है."- रामप्रवेश राय, मृतक के परिजन
13 अर्थियां उठीं तो थम नहीं सके आंसू
बुधवार को एक के बाद एक घरों से उठती चीत्कार ने पूरे गांव को झकझोर दिया. गुरुवार तक भी पीड़ित परिवारों में मातम का माहौल बना रहा. बच्चों के माता-पिता, दादा-दादी, भाई-बहन बदहवास हैं. कोई अपने बच्चे का नाम लेकर पुकार रहा है, तो कोई उसकी तस्वीर सीने से लगाकर रो रहा है. मासूमों की अर्थियां उठीं तो वहां मौजूद लोगों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे. गांव की हर आंख नम थी और हर घर में हादसे की चर्चा के साथ भविष्य का डर भी था.
बेअसर साबित हुईं प्रशासनिक तसल्लियां
हादसे की सूचना मिलते ही वैशाली की जिलाधिकारी वर्षा सिंह और एसएसपी शुभांक मिश्रा,सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बचाव अभियान चलाया गया. लेकिन 13 परिवारों के घरों में पसरा मातम किसी भी राहत से कम नहीं हो सका.
यह हादसा केवल 13 बच्चों की मौत नहीं, बल्कि उन परिवारों के सपनों का अंत है, जिन्होंने अपने बच्चों में अपना पूरा भविष्य देखा था. रामपुर श्यामचंद में अब उन मासूमों की किलकारियां नहीं गूंजेंगी. पीछे रह गई हैं उनकी यादें, सूने आंगन और जिंदगी भर न भरने वाला दर्द.
ये भी पढ़ें
राघोपुर नाव हादसे में 13 बच्चों की मौत पर एक्शन, CO और SHO के वेतन पर लगी रोक
बेटी को खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर सकी मां, डीएम के गले लगकर फूट-फूटकर रोई
'राघोपुर CO पर दर्ज हो हत्या का मुकदमा..' जिसमें सवार थे बच्चे उसमें पहले से दरार, गांव वालों का फूटा गुस्सा