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13 अक्टूबर.. 13 मौत.. रामपुर श्यामचंद गांव का वो काला मंगलवार, सिर्फ एक परिवार से उठी 7 अर्थी

13 अक्टूबर को 13 बच्चों की मौत ( ETV Bharat )

वैशाली: मंगलवार 13 अक्टूबर की काली रात रामपुर श्यामचंद गांव के कई परिवारों के लिए विनाशकारी साबित हुई. जिन आंगनों में मासूम बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, वहां अब केवल सिसकियां और दिल दहला देने वाली चीखें बची हैं. माता-पिता अपनी आंखों के सामने अपने कलेजे के टुकड़ों को हमेशा के लिए शांत देखकर बदहवास हैं. इस दर्दनाक हादसे ने उनके सुनहरे भविष्य के सारे सपने पलभर में छीन लिए.

13 अक्टूबर को 13 बच्चों की मौत