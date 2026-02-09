ETV Bharat / state

बिहार का तृतीय पूरक बजट पेश, वित्त मंत्री ने सदन में रखा 12,165 करोड़ का प्रस्ताव

पटना : बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का तृतीय अनुपूरक बजट आज वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने सदन के पटल पर रखा. तृतीय अनुपूरक बजट में 12165.43 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित है. जिसमें वार्षिक स्कीम मद में 9,586.3947 करोड़ और स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में मद में 2,579.0425 करोड़ रुपए है.

अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद होगी स्वीकृति : वार्षिक स्कीम मद में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के केन्द्रांश मद में 909.9344 करोड़ रुपये एवं राज्यांश मद में 2,482.6545 करोड़ रुपये है. कुल प्रावधानित राशि 3,392.5889 करोड़ रुपये में स्कीमवार प्रावधान किया गया है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुपूरक बजट पर सदन में आगे चर्चा होगी और फिर सरकार खर्च के लिए स्वीकृति लेगी.

किस मद के लिए कितने रुपये? : केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (केन्द्रांश) के तहत सक्षम आंगनबाड़ी पोषण-2 में 633.63 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में 122.00 करोड़ रुपये, समग्र शिक्षा अभियान में 41.81 करोड़ रुपये शामिल हैं. वहीं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (राज्यांश) मद में, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 1,184.00 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)1,013.00 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में 192.00 करोड़ रुपये में शामिल हैं.

औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए 1700 करोड़ प्रस्तावित : तृतीय अनुपूरक बजट में राज्य स्कीम मद में कुल प्रावधानित राशि 6,193.8058 करोड़ रुपये में स्कीमवार इस प्रकार से है. बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 अन्तर्गत सब्सिडी 1700 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना में 1100.00 करोड़ रुपये, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण में 862.50 करोड़ रुपये, पंचायत सरकार भवनों के निर्माण में 500 करोड़ रुपये, सड़क एवं पुलों के निर्माण में 400 करोड़ रुपये शामिल हैं.

इसके साथ ही पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत विद्युत विपत्रों के भुगतान के लिए 298.27 करोड़ रुपये, पुलिस भवनों के निर्माण एवं भू-अर्जन के लिए 233.35 करोड़ रुपये, ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए 100 करोड़ रुपये, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृति/वजीफा/प्रोत्साहन के लिए 100 करोड़ रुपये, स्टेडियम एवं खेल संरचना के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं.

मुफ्त बिजली के लिए 349.20 करोड़ : केन्द्रीय सहकारी बैंकों को अनुदान के लिए 55.00 करोड़ रुपये, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (प्रभृत सहित) मद में प्रस्तावित राशि 2,579.0425 करोड़ रुपये है. प्रावधानित की गयी राशि में विभिन्न विभागों के वेतन के लिए 550.17 करोड़ रुपये, पंचायत सरकार भवन के लिए 500 करोड़ रुपये, शहरी स्थानीय निकायों के विद्युत विपत्रों के भुगतान के लिए 425.99 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना अन्तर्गत 125 युनिट मुफ्त बिजली सहित उपभोक्ता सब्सिडी के लिए 349.20 करोड़ रुपये, दवा भण्डार के लिए --244.96 करोड़ रुपये शामिल हैं.