यूपी में घाघरा नदी पर रेलवे का तीसरा पुल तैयार; नवंबर से ट्रेनें भरेंगी रफ्तार, जानिए खासियत

घाघरा नदी पर रेलवे का तीसरा पुल तैयार ( Photo credit: CPRO NER )

गोरखपुर : पूर्वोत्तर रेलवे घाघरा नदी पर तीसरे पुल के निर्माण के साथ ट्रेनों को रफ्तार देने की तैयारी में जुट गया है. रेलवे की कोशिश थी कि दीपावली तक यह शुरू हो जाए, लेकिन कमिश्निंग नहीं होने से अब यह त्योहार के बीतने के साथ शुरू हो पायेगा. 280 करोड़ की लागत से पुल तैयार : मुख्य संरक्षा आयुक्त की जांच के बाद इस पुल से ट्रेनें गुजरने लगेंगी. घाघरा घाट-चौकाघाट बुढ़वल स्टेशन के बीच घाघरा नदी पर यह पुल बना है. 1037 मीटर लंबे पुल के खुल जाने से तीसरी लाइन तो शुरू ही हो जायेगी, चौथी लाइन का भी मार्ग प्रशस्त हो जायेगा. करीब 280 करोड़ की लागत से पुल को तैयार किया गया है. पुल को बनने में करीब चार साल का समय लगा है. 'ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी' : पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि नदी पर बना यह तीसरा पुल, तीसरी लाइन के साथ ट्रेनों की आवाजाही का केंद्र बनेगा. जिससे ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जा सकेगी और यात्रियों को समय से विभिन्न ट्रेनों की उपलब्धता हो सकेगी. यह पुल एक मायने में और भी बेहद खास है. 'चौथी लाइन का स्ट्रक्चर तैयार' : उन्होंने बताया कि रेलवे ने भविष्य की योजना को ध्यान में रखते हुए इस पुल से चौथी रेलवे लाइन को भी गुजारने का इंतजाम कर रखा है. जब चौथी लाइन बिछाने की जरूरत पड़ेगी तो पुल बनाना नहीं पड़ेगा. चौथी लाइन का स्ट्रक्चर तैयार है, सिर्फ पटरी बिछेगी और ट्रेन सरपट दौड़ने लगेंगी. 'मालगाड़ियों के संचालन में आएगी तेजी' : उन्होंने बताया कि ट्रैक क्षमता में वृद्धि होने से अधिक संख्या में गाड़ियां तीव्र गति से चलाई जा सकेंगी. यात्री गाड़ियों का संचालन अधिक सुचारू रूप से हो सकेगा. मालगाड़ियों के संचालन में भी तेजी आएगी जो व्यापारी और उद्यमियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा.



