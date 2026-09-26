कानपुर मेट्रो कॉरिडोर-2 की टनल में बिछी थर्ड रेल; 8.6 किमी का है अंडरग्राउंड सेक्शन
मेट्रो में बिजली आपूर्ति के लिए पारंपरिक ओएचई यानी ऊपर लटकते तारों की जगह 'थर्ड रेल' सिस्टम का इस्तेमाल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 26, 2026 at 7:41 AM IST
कानपुर: मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे कॉरिडोर (सीएसए से बर्रा-8) के निर्माण में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है. लगभग 8.60 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर के अंडरग्राउंड सेक्शन की 'डाउनलाइन टनल' में 'थर्ड रेल' बिछाने का काम सफलता से पूरा कर लिया गया है.
रेल के इंस्टॉलेशन के बाद टेस्टिंग प्रक्रिया भी पूरी की गई. इसमें सभी टेक्निकल पैरामीटर सामान्य और उम्मीद के मुताबिक पाए गए हैं. यह उपलब्धि रावतपुर से डबल पुलिया के बीच बने 4.10 किलोमीटर लंबे अंडरग्राउंड सेक्शन में हासिल की गई है. पिछले महीने ही इस टनल में ट्रैक बिछाने का काम पूरा हुआ था.
पटरी और बिजली का काम पूरा: उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के मुताबिक, सीएसए परिसर में बने कॉरिडोर-2 डिपो रैंप से लेकर विजय नगर स्टेशन के पास बने रैंप तक 'डाउनलाइन टनल' में ट्रैक और थर्ड रेल दोनों का काम पूरी तरह से खत्म हो गया है. इसके साथ ही अब 'अपलाइन टनल' में भी पटरी बिछाने और थर्ड रेल लगाने का काम तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है.
क्या है 'थर्ड रेल' और इसके फायदे
- कानपुर मेट्रो में बिजली आपूर्ति के लिए पारंपरिक ओएचई यानी ऊपर लटकते तारों की जगह 'थर्ड रेल' सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है.
- पटरियों के समानांतर एक अलग से थर्ड रेल बिछाई जाती है, जिससे ट्रेन को पावर सप्लाई मिलती है.
- कानपुर मेट्रो की ट्रेनें 750 वोल्ट डायरेक्ट करंट (DC) पर चलती हैं और उन्हें इसी थर्ड रेल से बिजली मिलती है.
- ऊपर तार न होने की वजह से पतंगबाजी या तेज हवाओं से बिजली कटने का कोई खतरा नहीं रहता.
- सड़कों और खंभों पर तारों का जाल दिखाई नहीं देता, जिससे शहर का लुक काफी साफ-सुथरा और सुंदर बना रहता है.
UPMRC ने बताया मील का पत्थर: इस सफलता पर खुशी जताते हुए यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने बताया कि कॉरिडोर-2 के अंडरग्राउंड सेक्शन में डिपो रैंप से विजय नगर तक 'डाउनलाइन टनल' में थर्ड रेल इंस्टॉलेशन पूरा होना हमारे लिए एक अहम मील का पत्थर है. हमारी पूरी टीम समर्पण और तत्परता के साथ काम कर रही है, ताकि तय सीमा के भीतर कॉरिडोर-2 पर भी मेट्रो दौड़ सके.
जानिए कहां तक चल रही है मेट्रो: फिलहाल कानपुर में लगभग 23.50 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर-1 (आईआईटी से नौबस्ता) के तहत आईआईटी से कानपुर सेंट्रल तक (15 किमी) मेट्रो का कमर्शियल रन हो रहा है.
कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता तक का काम भी अंतिम चरण में है और जल्द ही इस रूट पर भी यात्री सेवाएं शुरू होने वाली हैं. वहीं, सीएसए से बर्रा-8 तक बन रहे 8.60 किमी लंबे कॉरिडोर-2 पर काम काफी तेजी से चल रहा है.
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