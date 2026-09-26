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कानपुर मेट्रो कॉरिडोर-2 की टनल में बिछी थर्ड रेल; 8.6 किमी का है अंडरग्राउंड सेक्शन

कानपुर मेट्रो कॉरिडोर-2 की टनल में बिछी थर्ड रेल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे कॉरिडोर (सीएसए से बर्रा-8) के निर्माण में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है. लगभग 8.60 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर के अंडरग्राउंड सेक्शन की 'डाउनलाइन टनल' में 'थर्ड रेल' बिछाने का काम सफलता से पूरा कर लिया गया है. रेल के इंस्टॉलेशन के बाद टेस्टिंग प्रक्रिया भी पूरी की गई. इसमें सभी टेक्निकल पैरामीटर सामान्य और उम्मीद के मुताबिक पाए गए हैं. यह उपलब्धि रावतपुर से डबल पुलिया के बीच बने 4.10 किलोमीटर लंबे अंडरग्राउंड सेक्शन में हासिल की गई है. पिछले महीने ही इस टनल में ट्रैक बिछाने का काम पूरा हुआ था. कानपुर मेट्रो कॉरिडोर-2 की टनल में बिछी थर्ड रेल. (Video Credit: ETV Bharat) पटरी और बिजली का काम पूरा: उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के मुताबिक, सीएसए परिसर में बने कॉरिडोर-2 डिपो रैंप से लेकर विजय नगर स्टेशन के पास बने रैंप तक 'डाउनलाइन टनल' में ट्रैक और थर्ड रेल दोनों का काम पूरी तरह से खत्म हो गया है. इसके साथ ही अब 'अपलाइन टनल' में भी पटरी बिछाने और थर्ड रेल लगाने का काम तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है.