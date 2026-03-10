ETV Bharat / state

CM नीतीश की समृद्धि यात्रा: 569 करोड़ की 213 विकास योजनाओं का शिलान्यास-उद्घाटन

सुपौल: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का तीसरा चरण आज से शुरू हो रहा है, जिसमें बिहार के कोसी और सीमांचल क्षेत्र के जिलों में विकास योजनाओं का व्यापक निरीक्षण और शुभारंभ किया जाएगा. इस चरण की शुरुआत सुपौल जिले से हो रही है, जहां मुख्यमंत्री मंगलवार को निर्मली अनुमंडल पहुंचेंगे. यह दौरा राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

निर्मली में 569 करोड़ की विकास सौगात: समृद्धि यात्रा के इस चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुपौल जिले को बड़ी सौगात दी. कुल 213 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिनकी कुल लागत लगभग 569.37 करोड़ रुपये (56936.77 लाख रुपये) है. इनमें से 84 योजनाओं का शिलान्यास, जिनकी लागत 434.47 करोड़ रुपये है, जबकि 129 पूर्ण योजनाओं का उद्घाटन, जिनकी लागत 134.90 करोड़ रुपये है. ये परियोजनाएं सड़क, भवन, सिंचाई, शहरी विकास और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी हैं, जो जिले की बुनियादी सुविधाओं को नई मजबूती प्रदान करेंगी.

विभिन्न विभागों की प्रमुख योजनाएं शामिल: इन योजनाओं में सबसे अधिक संख्या ग्रामीण कार्य विभाग की है, खासकर सुपौल, वीरपुर और त्रिवेणीगंज कार्य प्रमंडल से संबंधित दर्जनों सड़कों और पुल-पुलियों का निर्माण शामिल है. इसके अलावा पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण प्रमंडल, बुडको, बिहार शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निर्माण लिमिटेड, सिंचाई विभाग, नगर परिषद सुपौल और नगर पंचायत वीरपुर की योजनाएं भी हैं. पश्चिमी तटबंध प्रमंडल निर्मली और जल निस्सरण प्रमंडल राघोपुर की परियोजनाएं बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकासी व्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी. पुलिस से जुड़े भवनों का निर्माण भी बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा किया जाएगा.

कार्यक्रम स्थल पर व्यापक तैयारियां: कार्यक्रम कृषि फार्म मैदान परिसर में आयोजित की गई है, जहां अलग-अलग पंडाल बनाए गए हैं. विभिन्न विभागों की योजनाओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए विशेष स्टॉल पंडाल तैयार किया गया है, ताकि आगंतुकों और आम लोगों को सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी मिल सके. अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की समीक्षा बैठक के लिए अलग मीटिंग हॉल बनाया गया है. आम जनता को संबोधित करने हेतु एक बड़ा सभा स्थल तैयार है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के बैठने की उचित व्यवस्था की गई है.