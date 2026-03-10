ETV Bharat / state

CM नीतीश की समृद्धि यात्रा: 569 करोड़ की 213 विकास योजनाओं का शिलान्यास-उद्घाटन

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण में आज सुपौल के निर्मली पहुंचे. उन्होंने 569 करोड़ की 213 योजनाओं का शिलान्यास-उद्घाटन किया. पढ़ें खबर-

Published : March 10, 2026 at 9:42 AM IST

सुपौल: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का तीसरा चरण आज से शुरू हो रहा है, जिसमें बिहार के कोसी और सीमांचल क्षेत्र के जिलों में विकास योजनाओं का व्यापक निरीक्षण और शुभारंभ किया जाएगा. इस चरण की शुरुआत सुपौल जिले से हो रही है, जहां मुख्यमंत्री मंगलवार को निर्मली अनुमंडल पहुंचेंगे. यह दौरा राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

निर्मली में 569 करोड़ की विकास सौगात: समृद्धि यात्रा के इस चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुपौल जिले को बड़ी सौगात दी. कुल 213 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिनकी कुल लागत लगभग 569.37 करोड़ रुपये (56936.77 लाख रुपये) है. इनमें से 84 योजनाओं का शिलान्यास, जिनकी लागत 434.47 करोड़ रुपये है, जबकि 129 पूर्ण योजनाओं का उद्घाटन, जिनकी लागत 134.90 करोड़ रुपये है. ये परियोजनाएं सड़क, भवन, सिंचाई, शहरी विकास और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी हैं, जो जिले की बुनियादी सुविधाओं को नई मजबूती प्रदान करेंगी.

विभिन्न विभागों की प्रमुख योजनाएं शामिल: इन योजनाओं में सबसे अधिक संख्या ग्रामीण कार्य विभाग की है, खासकर सुपौल, वीरपुर और त्रिवेणीगंज कार्य प्रमंडल से संबंधित दर्जनों सड़कों और पुल-पुलियों का निर्माण शामिल है. इसके अलावा पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण प्रमंडल, बुडको, बिहार शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निर्माण लिमिटेड, सिंचाई विभाग, नगर परिषद सुपौल और नगर पंचायत वीरपुर की योजनाएं भी हैं. पश्चिमी तटबंध प्रमंडल निर्मली और जल निस्सरण प्रमंडल राघोपुर की परियोजनाएं बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकासी व्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी. पुलिस से जुड़े भवनों का निर्माण भी बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा किया जाएगा.

कार्यक्रम स्थल पर व्यापक तैयारियां: कार्यक्रम कृषि फार्म मैदान परिसर में आयोजित की गई है, जहां अलग-अलग पंडाल बनाए गए हैं. विभिन्न विभागों की योजनाओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए विशेष स्टॉल पंडाल तैयार किया गया है, ताकि आगंतुकों और आम लोगों को सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी मिल सके. अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की समीक्षा बैठक के लिए अलग मीटिंग हॉल बनाया गया है. आम जनता को संबोधित करने हेतु एक बड़ा सभा स्थल तैयार है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के बैठने की उचित व्यवस्था की गई है.

सुरक्षा और यातायात की कड़ी व्यवस्था: प्रशासन ने मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसमें पुलिस बल की मजबूत तैनाती शामिल है. प्रशासनिक अधिकारी लगातार स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं. यातायात को सुचारू रखने के लिए विशेष योजना तैयार की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो. स्थानीय लोगों में मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर खासा उत्साह है, और वे विकास योजनाओं से जुड़े लाभ की उम्मीद कर रहे हैं.

जिले में बुनियादी सुविधाओं को नई गति: ये योजनाएं सुपौल जिले में सड़क संपर्क, भवनों का निर्माण, सिंचाई सुविधा और शहरी विकास को मजबूत करेंगी. बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में तटबंध और जल निकासी की परियोजनाएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, जो लोगों की जीवन स्तर में सुधार लाएंगी. मुख्यमंत्री का यह दौरा न केवल विकास कार्यों का जमीनी मूल्यांकन करेगा, बल्कि जनता से सीधा संवाद भी स्थापित करेगा.

समृद्धि यात्रा का व्यापक महत्व: समृद्धि यात्रा का तीसरा चरण सुपौल से शुरू होकर अन्य जिलों तक जाएगा, जो बिहार सरकार की विकास नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस प्रयास से राज्य में समावेशी विकास को नई गति मिलेगी. जिला प्रशासन के अनुसार, सभी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद हैं और कार्यक्रम सुव्यवस्थित रूप से संपन्न होगा.

