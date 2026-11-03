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पंचायतीराज चुनाव तीसरा चरण : गांवों की सरकार चुनने के लिए उमड़े मतदाता, ये रहा मतदान प्रतिशत

106 वर्षीय मतदाता पहुंची मतदान केंद्र, बीकानेर में महिला वोटर्स ( ETV Bharat Bharatpur/Bikaner )

जयपुर : पंचायतीराज चुनाव के तीसरे चरण में मंगलवार को 27 जिलों की 116 पंचायत समितियों में वोट डाले गए. जिला परिषद सदस्य के लिए 1305 और पंचायत समिति सदस्य के लिए 7789 प्रत्याशी मैदान में हैं. मतदान के लिए संबंधित 27 जिलों में 11869 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. राजधानी जयपुर में शाम 6 बजे तक 72.60 फीसदी मतदान दर्ज किया गया. बीकानेर में 75.28 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. वहीं भरतपुर में मतदान हुआ. धौलपुर में 66.83, भरतपुर में 71.24 और डीग जिले में 70.56 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.