पंचायतीराज चुनाव तीसरा चरण : गांवों की सरकार चुनने के लिए उमड़े मतदाता, ये रहा मतदान प्रतिशत
कहीं पहली बार वोट डालने वाले युवाओं के चेहरे पर उत्साह नजर आया, तो कहीं बुजुर्गों ने उम्र की सीमाओं को पीछे छोड़कर मतदान किया.
Published : November 3, 2026 at 8:38 PM IST
जयपुर : पंचायतीराज चुनाव के तीसरे चरण में मंगलवार को 27 जिलों की 116 पंचायत समितियों में वोट डाले गए. जिला परिषद सदस्य के लिए 1305 और पंचायत समिति सदस्य के लिए 7789 प्रत्याशी मैदान में हैं. मतदान के लिए संबंधित 27 जिलों में 11869 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. राजधानी जयपुर में शाम 6 बजे तक 72.60 फीसदी मतदान दर्ज किया गया. बीकानेर में 75.28 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. वहीं भरतपुर में मतदान हुआ. धौलपुर में 66.83, भरतपुर में 71.24 और डीग जिले में 70.56 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.
जयपुर जिले में पंचायतीराज चुनाव के तीसरे चरण में मंगलवार को पंचायत समिति चाकसू कोटखावदा माधोराजपुरा, फागी और सांगानेर में जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव हुए. इसमें शाम 6 बजे तक 72.60 प्रतिशत मतदान हुआ. सबसे अधिक मतदान पंचायत समिति सांगानेर में 79.86 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. शाम 6 बजे तक चाकसू में 72.99, कोटखावदा में 63.05, माधोराजपुरा में 75.51 और फागी में 70.04 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.
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सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के लिए नामांकन : जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने बताया कि पंचायत समितियों चाकसू, कोटखावदा, माधोराजपुरा, फागी और सांगानेर में मतदान हुआ. जिला परिषद के 11 वार्डों में 32 प्रत्याशी मैदान में हैं. वहीं पंचायत समिति के 77 वार्डों में 232 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है. जिले में 442 मतदान केंद्रों पर 3 लाख 74 हजार 816 मतदाता पंजीकृत थे. बुधवार को ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के लिए नामांकन होगा. गुरुवार को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के लिए मतदान होगा. मतदान के बाद संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मतगणना होगी और शुक्रवार को उपसरपंच पद के लिए चुनाव आयोजित किया जाएगा.
बीकानेर में 75.28 प्रतिशत मतदान : बीकानेर जिले में लूणकरणसर, श्रीडूंगरगढ़ और रीड़ी पंचायत समिति क्षेत्रों की 112 ग्राम पंचायतों के 402 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. सायं 6 बजे तक जिले में कुल 75.28 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. लूणकरणसर में सर्वाधिक 77.13 प्रतिशत, श्रीडूंगरगढ़ में 74.13 और रीड़ी में 73.40 प्रतिशत मतदान हुआ. अब 5 नवंबर को वार्ड पंच और सरपंच पदों के लिए मतदान होगा, जबकि 6 नवंबर को उपसरपंच का चुनाव करवाया जाएगा.
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तीनों पंचायत समितियों में मतदान का पूरा गणित : शाम 6 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार लूणकरणसर में 1,52,034 मतदाताओं में से 1,17,271 ने मतदान किया और मतदान प्रतिशत 77.13 रहा. श्रीडूंगरगढ़ में 1,03,030 मतदाताओं में से 76,380 ने वोट डाले और मतदान प्रतिशत 74.13 दर्ज हुआ. इसी प्रकार रीड़ी में 86,558 मतदाताओं में से 63,536 ने मतदान किया और यहां मतदान प्रतिशत 73.40 रहा. इस प्रकार तीनों पंचायत समितियों में कुल 3,41,622 मतदाताओं में से 2,57,187 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. जिले में तीसरे चरण का कुल मतदान प्रतिशत 75.28 रहा.
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भरतपुर में 71.24 और डीग में 70.56 प्रतिशत मतदान : मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक भरतपुर जिले में 71.24 प्रतिशत और डीग जिले में 70.56 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. भरतपुर जिले की चार पंचायत समितियों में वैर मतदान के मामले में सबसे आगे रहा. यहां 73 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले, जबकि बयाना में सबसे कम 70.16 प्रतिशत मतदान हुआ. भुसावर में 70.36 और नदबई में 72.05 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. वहीं डीग जिले की ब्रजनगर पंचायत समिति में 72.41 प्रतिशत, कामां में 71.25 प्रतिशत और पहाड़ी में 67.76 प्रतिशत मतदान हुआ.
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106 साल और 103 साल के मतदाता : मतदान के दौरान बुजुर्ग मतदाताओं की भागीदारी भी प्रेरणादायक रही. भुसावर पंचायत समिति के निठार गांव में 106 वर्षीय प्रेम देवी जांगिड़ मतदान केंद्र पहुंचीं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. वहीं घाटरी ग्राम पंचायत के मनसापुरा निवासी 103 वर्षीय पूर्व चेयरमैन कजोड़ी लाल ने भी मतदान किया. उम्र के इस पड़ाव पर मतदान केंद्र पहुंचने पर वहां मौजूद लोगों ने उनके जज्बे की सराहना की। मतदान के बाद उन्होंने नई पीढ़ी से भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की।
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डीग में 70.56% मतदान : वहीं डीग जिले की बृजनगर, कामां और पहाड़ी पंचायत समितियों की 134 ग्राम पंचायतों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए 419 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए. जिले में कुल 4 लाख 1 हजार 388 मतदाताओं में से 2 लाख 83 हजार 207 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. शाम 6 बजे तक कुल 70.56 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. पंचायत समितिवार आंकड़ों में बृजनगर 72.41 प्रतिशत मतदान के साथ सबसे आगे रहा. कामां में मतदान प्रतिशत 71.25 फीसदी रहा. वहीं पहाड़ी में मतदान प्रतिशत 67.76 रहा, जो जिले की तीनों पंचायत समितियों में सबसे कम रहा.
धौलपुर में 66.83 प्रतिशत मतदान: जिले में तीसरे चरण का मतदान मंगलवार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया. जिले की बाड़ी, धौलपुर और सैपऊ पंचायत समितियों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में कुल 66.83 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. बाड़ी पंचायत समिति क्षेत्र में 64.08 प्रतिशत, धौलपुर पंचायत समिति क्षेत्र में 66.92 प्रतिशत तथा सैपऊ पंचायत समिति क्षेत्र में सर्वाधिक 69.50 प्रतिशत मतदान हुआ. इस तरह तीनों पंचायत समितियों में सैपऊ मतदान प्रतिशत के मामले में सबसे आगे रहा, जबकि बाड़ी में सबसे कम मतदान दर्ज किया गया.