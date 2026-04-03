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नालंदा छेड़छाड़ मामले में तीसरे आरोपी का सरेंडर, पीड़िता से मिले सांसद पप्पू यादव

नालंदा छेड़खानी मामले में तीसरे नामजद आरोपी ने सरेंडर कर दिया है. इस बीच सासंद पप्पू यादव ने पीड़िता से मिलकर इंसाफ का भरोसा दिलाया.

Nalanda molestation case
नालंदा छेड़खानी मामले में एक्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 3, 2026 at 2:41 PM IST

4 Min Read
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नालंदा: बिहार के नालंदा के नूरसराय थाना क्षेत्र एक गांव में शादीशुदा महिला के साथ छेड़खानी और जबरदस्ती करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. एक तरफ जहां पुलिसिया कार्रवाई जारी है, वहीं राजनीति भी शुरू हो गई है. फिलहाल इस मामले में नामजद तीसरे आरोपी रविकांत ने बिहारशरीफ न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है.

आरोपी को रिमांड पर लेगी पुलिस: आरोपी रविकांत को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है. उससे पूछताछ के लिए पुलिस जल्द ही कोर्ट में रिमांड की अर्जी देगी. इस मामले में पुलिस ने पहले ही दो आरोपी अशोक यादव और नवनीत कुमार उर्फ मतलु महतो को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.

अब तक 9 लोग गिरफ्तार: वीडियो वायरल होने के बाद 1 अप्रैल को एसपी नालंदा भारत सोनी ने सदर डीएसपी 2 संजय कुमार जायसवाल के नेतृत्व में टीम गठित कर घटना में शामिल अन्य आरोपियों को वायरल वीडियो के आधार पर पहचान कर उसकी गिरफ्तारी की गई. इस मामले में अब तक कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इसमें मामले में दो महिलाओं को भी चिह्नित किया गया है. जो घटना के बाद से फरार चल रही है.

उसी गांव के सभी आरोपी: इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला की सुरक्षा के दृष्टिकोण से परिवार सहित अलग जगह पर शिफ्ट कर दी है. घटना के 4 दिन बाद पुलिस एक्शन में आई और मेडिकल करा कोर्ट के समक्ष 164 का ब्यान करा दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया है. सभी आरोपी उसी गांव के रहने वाले बताए जाते हैं.

कौन-कौन आरोपी?: घटना सामने आने के बाद पुलिस अपनी जवाबदेही से पलड़ा झाड़ते हुए कार्रवाई का ठीकरा मीडिया कर्मियों पर फोड़ उनपर भी कार्रवाई की बात बता रही है. इनमें अब तक मुख्य आरोपी अशोक यादव और मतलू महतो के अलावा छह अन्य रंजन, सचिन, दशरथ, शैलेश, डोमन और सोनू शामिल है.

पीड़िता से मिले पप्पू यादव: अब इस घटना ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है. पूर्णिया सांसद पप्पू यादव शुक्रवार की अहले सुबह पीड़िता से मिलने उसके घर पहुंचे. जहां उनके साथ स्थानीय समर्थक भी मौजूद रहे. गांव पहुंचने के बाद पप्पू यादव ने पीड़िता और उसके परिजनों से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. इस दौरान उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया. साथ ही 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद भी दी.

पीड़िता से मिले सांसद पप्पू यादव (ETV Bharat)

क्या बोले सांसद?: पप्पू ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जिस तरह से घटना का वीडियो सामने आया है, वह बेहद शर्मनाक और समाज को आईना दिखाने वाला है. खुलेआम एक लड़की के साथ छेड़खानी हो रही है और आसपास मौजूद लोग उसे रोकने के वजाय तमाशा देख रहे हैं, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. सांसद ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में शामिल सभी आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में कोई ऐसी घटना करने की हिम्मत न करे.

"किसी भी बेटी के चरित्र पर सवाल उठाना या उसे बदचलन कहना पूरी तरह गलत है. ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है. अगर समाज इस तरह की घटनाओं पर चुप रहता है तो ऐसे समाज को शर्म से मर जाना चाहिए. मैं पुलिस-प्रशासन से मांग करता हूं कि मामले में दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो."- पप्पू यादव, सांसद, पूर्णिया

क्या है मामला?: यह घटना 26 मार्च के शाम की है, जब महिला गांव की ही एक दुकान से सामान खरीदने जा रही थी, तभी गांव के कुछ मनचलों ने महिला को बदचलन बता उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नालंदा पुलिस प्रशासन की किरकिरी होने लगी. 27 मार्च को पीड़िता ने नूरसराय थाना में इसकी प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

क्या बोले एसपी?: वहीं, 1 अप्रैल को पुलिस अधीक्षक भारत सोनी ने प्रेसवार्ता कर पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गांव में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है. एसपी ने स्पष्ट किया कि पुलिस सिर्फ नामजद आरोपियों तक सीमित नहीं है, बल्कि सबूतों के आधार पर अन्य लोगों को भी पकड़ा जा रहा है. मामले को स्पीडी ट्रायल के तहत चलाया जाएगा, ताकि 30 दिनों के भीतर सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके.

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