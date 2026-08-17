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सावन के तीसरे सोमवार संग नाग पंचमी का उल्लास; काशी में बोल बम के जयकारों संग उमड़ा शिवभक्तों का सैलाब

बारिश भी न रोक सकी आस्था, शिवालय में भीड़, बनारस में कांवड़ियों पर बरसाए गए फूल.

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काशी में बरसते पानी में बाबा के दर्शन के लिए उत्साहित दिखे शिव भक्त. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 11:10 AM IST

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Updated : August 17, 2026 at 4:09 PM IST

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वाराणसी/प्रयागराज/हमीरपुर: सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर पूरे देश में भगवान शिव की आराधना में भक्ति लीन हैं. कांवड़िए भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए दूर-दूर से गंगाजल लेकर पहुंच रहे हैं. ऐसे में धर्म नगरी काशी में भी सावन के तीसरे सोमवार का उल्लास साफ तौर पर दिखाई दे रहा है. रविवार रात से हो रही बारिश के बाद भी आस्था का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा. वहीं प्रयागराज में नाग पंचमी पर मनकामेश्वर और पड़िला महादेव में गूंजे ‘हर-हर महादेव’ के जयकारे. हमीरपुर में पूरी की गई गुड़िया पीटने की रस्म.

सावन में काशी में बाबा के दर्शन को उमड़े भक्त. (Video Credit; ETV Bharat)

बता दें, काशी का कोना-कोना आज केसरिया रंग में रंगा नजर आ रहा है. आज का दिन खास इसलिए भी है, क्योंकि सावन सोमवार के साथ ही आज नाग पंचमी का भी पावन पर्व है. नाग पंचमी का दिन अपने आप में भगवान शंकर के विशेष आराधना का दिन माना जाता है.

रविवार रात को विश्वनाथ मंदिर को बड़े ही भव्य तरीके से सजाया गया और सोमवार सुबह मंगला आरती के बाद जब मंदिर के कपाट खुले हैं, तो भक्तों की भीड़ लगातार दर्शन के लिए पहुंची रही है. मंदिर प्रशासन की तरफ से कांवरियों की आव भगत भी की जा रही है. सुबह-सुबह ही मंदिर के अधिकारियों ने लाइन में लगे कांवरियों पर फूलों की बारिश करते हुए हर-हर महादेव के जय घोष के साथ उनका स्वागत किया है.

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शिवालयों की ओर बढ़ता सैलाब. (Photo Credit; ETV Bharat)

अलग-अलग जगह पर कांवरियों के स्वागत के लिए शिविर भी लगाए गए हैं, ताकि कांवरियों को कोई परेशानी न हो. फिलहाल सावन के तीसरे सोमवार पर काशी का हर शिव मंदिर बोल बम के जयकारों से गूंज रहा है. बारिश को दरकिनार करते हुए, शिव भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं.

सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो गंगा घाटों पर पानी बढ़ने की वजह से विशेष अलर्ट जारी किया गया है. एनडीआरएफ के साथ जल पुलिस की टीमें निगरानी कर रही हैं. गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे शिव भक्त और कांवरियों को बैरिकेडिंग करके पहले ही रोका गया है, ताकि वहां बहुत ज्यादा भीड़ होने की स्थिति में कोई अनहोनी ना हो सके. फिलहाल सावन का तीसरा सोमवार पूरे उल्लास के साथ काशी में मनाया जा रहा है.

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कांवड़ियों पर बरसाए गए फूल. (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रयागराज में आस्था का सैलाब: नाग पंचमी के पावन पर्व पर सोमवार को संगम नगरी के शिवालयों में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा. यमुना तट स्थित प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर और फाफामऊ क्षेत्र के ऐतिहासिक पांडेश्वर नाथ धाम पड़िला महादेव में भोर से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा.

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हमीरपुर में की गई गुड़िया पीटने की रस्म. (Photo Credit; ETV Bharat)

हमीरपुर में गुड़िया कूटने की रस्म: नाग पंचमी के मौके पर हमीरपुर में बुंदेलखंड की सदियों पुरानी अनोखी लोक परंपरा देखने को मिली. यमुना किनारे मेरापुर स्थित प्रसिद्ध संगमेश्वर मंदिर के पास महिलाओं और युवतियों ने कपड़े से सुंदर गुड़िया बनाईं. इसके बाद पारंपरिक तरीके से गुड़िया कूटने की रस्म निभाई और उन्हें यमुना नदी में प्रवाहित किया. बता दें, बुंदेलखंड में गुड़िया कूटने की इस रस्म को लेकर कई लोक मान्यताएं प्रचलित हैं. स्थानीय लोगों का मानना है कि नाग पंचमी के दिन गुड़िया कूटने से घर-परिवार की बुराई, नकारात्मकता और अनिष्ट दूर होते हैं. इसके साथ ही सुख-समृद्धि और भाई-बहन के रिश्तों में मजबूती की कामना भी इस परंपरा से जुड़ी हुई है.

ये भी पढ़ें- कानपुर का वो रहस्यमयी मंदिर जहां इंसान नहीं, भूतों ने स्थापित किया शिवलिंग! सावन में उमड़ती है लाखों की भीड़

Last Updated : August 17, 2026 at 4:09 PM IST

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