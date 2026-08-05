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लखीमपुर खीरी में 72 घंटे के अंदर तीसरा तेंदुआ हुआ पिंजड़े में कैद, बुलंदशहर में दहशत बरकरार

वन विभाग के अनुसार बैरिया बीट के डंडूरी गांव के आसपास पिछले कई सप्ताह से तेंदुए की लगातार गतिविधियां देखी जा रही थीं. कई बार तेंदुआ गांव के करीब तक पहुंच गया था, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ था. हाल ही में इसी क्षेत्र में तेंदुए के हमले में बकरी चरा रहे 8 वर्षीय गोलू की मौत के बाद विभाग ने निगरानी बढ़ा दी थी और संवेदनशील स्थानों पर पिंजरे लगाए गए थे.

लखीमपुर खीरी/बुलंदशहर: लखीमपुर खीरी में लगातार दहशत का कारण बनी मादा तेंदुआ वन विभाग के लगाए गए पिंजरे में कैद हो गई. तेंदुए की गिरफ्तारी के बाद डंडूरी, बैरिया और आसपास के गांवों के लोगों ने राहत की सांस ली. वन विभाग ने चिकित्सीय परीक्षण के बाद तेंदुए को उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

बुधवार सुबह तड़के पिंजरे में चारे के रूप में बंधी बकरी के लालच में करीब 3 वर्ष आयु की मादा तेंदुआ अंदर घुस गई और कैद हो गई. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था के बीच तेंदुए को लेकर वन रेंज कार्यालय पहुंचाया गया. यहां उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है. चिकित्सकीय जांच पूरी होने के बाद उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ा जाएगा.

बेलरायां वन रेंज के रेंजर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि डंडूरी क्षेत्र में लगातार तेंदुए की मौजूदगी की सूचना मिल रही थी. रणनीति के तहत लगाए गए पिंजरे में बुधवार एक मादा तेंदुआ सुरक्षित कैद हो गई है. पिछले 72 घंटे में यह तीसरा और 5 महीने में 12वां तेंदुआ पकड़ा गया है. स्वास्थ्य परीक्षण के बाद इसे सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा. क्षेत्र में अभी भी करीब आधा दर्जन स्थानों पर पिंजरे लगाए गए हैं.

बुलंदशहर में तेंदुए की दहशत: जिले के अहार थाना क्षेत्र अंतर्गत चांसी और आसपास के दर्जनों गांवों में पिछले कुछ महीनों से तेंदुए की लगातार दस्तक ने ग्रामीणों की नींद उड़ा रखी है. पालतू और आवारा पशुओं के लगातार शिकार होने से इलाके में भय और दहशत का माहौल बना हुआ है. हाल ही में चांसी गांव में एक नलकूप की छत पर तेंदुआ बैठे दिखने का दावा किया गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ​हालात की गंभीरता को देखते हुए मंगलवार को डीएफओ डॉ. हरेंद्र सिंह ने वन विभाग की टीम के साथ चांसी गांव का दौरा किया. उन्होंने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया और वन कर्मियों को क्षेत्र में गश्त व निगरानी बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए.

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