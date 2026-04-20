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कैलाश के लिए रवाना हुई तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ की डोली, 22 अप्रैल को खुलेंगे कपाट

रुद्रप्रयाग: पंच केदारों में तृतीय केदार के रूप में विश्व विख्यात भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली सोमवार को अपने शीतकालीन गद्दी स्थल मर्कटेश्वर तीर्थ मक्कूमठ से विधि-विधान के साथ कैलाश के लिए रवाना हो गई. चन्द्र शिला शिखर की तलहटी में स्थित तुंगनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ शुभ लग्न में वेद मंत्रोच्चार के साथ खोल दिए जाएंगे.

डोली प्रस्थान के अवसर पर पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का माहौल रहा. ब्रह्म बेला में विद्वान आचार्यों द्वारा पंचांग पूजन सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कर भगवान तुंगनाथ सहित तैंतीस कोटि देवी-देवताओं का आह्वान किया गया. इसके पश्चात भव्य श्रृंगार और आरती के साथ डोली ने मर्कटेश्वर तीर्थ की तीन परिक्रमा कर अपनी यात्रा प्रारंभ की.

महिलाओं ने मांगल गीत गाकर और श्रद्धालुओं ने 'हर-हर महादेव' के जयघोष के साथ डोली की अगुवाई की. भक्तों ने पुष्प, अक्षत और लाल-पीले वस्त्र अर्पित कर मनौतियां मांगीं. यात्रा के दौरान डोली खेत-खलिहानों से होते हुए पुढखी नामक स्थान पर पहुंची, जहां ग्रामीणों ने नए अन्न का भोग अर्पित कर क्षेत्र की खुशहाली और विश्व शांति की कामना की. इसके बाद डोली रात्रि प्रवास के लिए भूतनाथ मंदिर पहुंच गई.