हरियाणा की महिलाओं के खातों में धनवर्षा, नायब सिंह सैनी ने 181 करोड़ रुपए किए जारी
हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की तीसरी किस्त के 181 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं.
Published : January 17, 2026 at 5:56 PM IST|
Updated : January 17, 2026 at 6:54 PM IST
चंडीगढ़ : हरियाणा में महिलाओं के खातों में धनवर्षा हुई है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडो लक्ष्मी योजना की तीसरी किस्त के तौर पर 181 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं.
लाडो लक्ष्मी योजना की तीसरी किस्त जारी : हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की करीब 8.64 लाख महिला लाभार्थियों के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज तीसरी किस्त जारी कर दी है. सीएम सैनी ने महिलाओं के खाते में 181 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं. तीसरी किस्त के तौर पर 2100-2100 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं. दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अब तक जारी तीन किस्तों के तहत कुल 441 करोड़ रुपये की राशि महिलाओं के खातों में भेजी गई है.
अब 1100 रुपए सीधे खाते में आएंगे : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस दौरान कहा कि फरवरी महीने से पात्र महिलाओं के खाते में 2100 में से 1100 रुपये सेविंग बैंक अकाउंट में भेजे जाएंगे, जबकि बाकी के 1000 रुपये को आवर्ती जमा (RD) या सावधि जमा (FD) खाते में जमा किया जाएगा. इस पैसे को महिलाएं एक साथ निकाल सकेंगी. लाभार्थी की मौत हो जाने की स्थिति में राशि उसके नॉमिनी को मिल जाएगी.
मोबाइल एप किया गया था लॉन्च : आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर मोबाइल एप लॉन्च कर हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई थी. लाडो लक्ष्मी योजना के लिए मोबाइल एप डाउनलोड करना जरूरी है जिसमें पात्रता की शर्तों को पूरा करने के बाद योजना का लाभ लिया जा सकता है.
8,63,918 महिलाओं को पात्र पाया गया : मोबाइल एप के जरिए अब तक 9,98,650 महिलाएं योजना का लाभ पाने के लिए एप्लाई कर चुकी हैं हालांकि इसमें से 8,63,918 महिलाओं को पात्र पाया गया है. जिन महिलाओं ने पात्रता पूरी नहीं है, उनके लिए बोलते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि ऐसी महिलाएं मोबाइल एप पर जाकर पात्रता की शर्तों को पूरा कर दें ताकि उनके खाते में भी राशि ट्रांसफर की जा सके.
