हरियाणा की महिलाओं के खातों में धनवर्षा, नायब सिंह सैनी ने 181 करोड़ रुपए किए जारी

हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की तीसरी किस्त के 181 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं.

Third installment of Deen Dayal Lado Laxmi Yojana released in Haryana by CM Nayab Singh Saini
हरियाणा की महिलाओं के खातों में धनवर्षा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 17, 2026 at 5:56 PM IST

Updated : January 17, 2026 at 6:54 PM IST

चंडीगढ़ : हरियाणा में महिलाओं के खातों में धनवर्षा हुई है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडो लक्ष्मी योजना की तीसरी किस्त के तौर पर 181 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं.

लाडो लक्ष्मी योजना की तीसरी किस्त जारी : हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की करीब 8.64 लाख महिला लाभार्थियों के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज तीसरी किस्त जारी कर दी है. सीएम सैनी ने महिलाओं के खाते में 181 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं. तीसरी किस्त के तौर पर 2100-2100 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं. दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अब तक जारी तीन किस्तों के तहत कुल 441 करोड़ रुपये की राशि महिलाओं के खातों में भेजी गई है.

लाडो लक्ष्मी योजना की तीसरी किस्त जारी (Etv Bharat)

अब 1100 रुपए सीधे खाते में आएंगे : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस दौरान कहा कि फरवरी महीने से पात्र महिलाओं के खाते में 2100 में से 1100 रुपये सेविंग बैंक अकाउंट में भेजे जाएंगे, जबकि बाकी के 1000 रुपये को आवर्ती जमा (RD) या सावधि जमा (FD) खाते में जमा किया जाएगा. इस पैसे को महिलाएं एक साथ निकाल सकेंगी. लाभार्थी की मौत हो जाने की स्थिति में राशि उसके नॉमिनी को मिल जाएगी.

Third installment of Deen Dayal Lado Laxmi Yojana released in Haryana by CM Nayab Singh Saini
लाडो लक्ष्मी योजना की तीसरी किस्त जारी (Etv Bharat)

मोबाइल एप किया गया था लॉन्च : आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर मोबाइल एप लॉन्च कर हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई थी. लाडो लक्ष्मी योजना के लिए मोबाइल एप डाउनलोड करना जरूरी है जिसमें पात्रता की शर्तों को पूरा करने के बाद योजना का लाभ लिया जा सकता है.

Third installment of Deen Dayal Lado Laxmi Yojana released in Haryana by CM Nayab Singh Saini
अब 1100 रुपए सीधे खाते में आएंगे (Etv Bharat)

8,63,918 महिलाओं को पात्र पाया गया : मोबाइल एप के जरिए अब तक 9,98,650 महिलाएं योजना का लाभ पाने के लिए एप्लाई कर चुकी हैं हालांकि इसमें से 8,63,918 महिलाओं को पात्र पाया गया है. जिन महिलाओं ने पात्रता पूरी नहीं है, उनके लिए बोलते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि ऐसी महिलाएं मोबाइल एप पर जाकर पात्रता की शर्तों को पूरा कर दें ताकि उनके खाते में भी राशि ट्रांसफर की जा सके.

Last Updated : January 17, 2026 at 6:54 PM IST

NAYAB SAINI
LADO LAXMI YOJANA 3RD INSTALLMENT
HARYANA LADO LAXMI YOJANA
दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना
LADO LAXMI YOJANA 3RD INSTALLMENT

