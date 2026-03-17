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कानपुर देहात में सड़क हादसे में घायल तीसरे युवक की मौत; परिजनों ने शव रखकर लगाया जाम, मुआवजे की मांग की

घायल युवक सुमित की मौत के बाद नाराज परिजनों ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ मंगलवार को रूरा शिवली मार्ग पर चक्का जाम कर दिया. परिजनों ने फरार ट्रक चालक की गिरफ्तारी और मृतकों को 15 लाख रुपये मुआवजे की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया. मामला बढ़ता देख कई थानों की फोर्स, पूर्व सांसद, एसडीएम राजेश कुमार पांडे सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंच गए.

कानपुर देहात : जिले के शिवली थाना क्षेत्र के अंतर्गत शनिवार रात एक सड़क हादसा हो गया था, जिसमें एक बाइक पर सवार तीन युवकों की ट्रक से टक्कर हो गई. घटना के बार बाइक सवार दो लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जबकि घायल एक युवक की मंगलवार को इलाज के दौरान मौत हो गई. जिसके बाद नाराज परिजनों ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजे की मांग करते हुए शव रखकर शिवली रूरा मार्ग जामकर हंगामा शुरू कर दिया. हंगामे की जानकारी होने पर सूचना पर पुलिस प्रशासन पहुंच गया और मामले को शांत कराने में जुट गया.

इस दौरान ग्रामीणों ने मांग की और कहा कि मृतकों के परिजनों को पांच-पांच बीघा जमीन का आवंटन और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए. एसडीएम ने ग्रामीणों की कुछ मांग स्वीकार कर ली और तीनों मृतकों के परिजनों को किसान दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिलाने की सहमति दी. जमीन के आवंटन की मांग पर उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत से प्रस्ताव मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. जिसके बाद परिजनों ने अधिकारियों के आश्वासन पर जाम समाप्त कर दिया और शव को अंतिम संस्कार के लिए ले गए.

थाना प्रभारी शिवली अमरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि शनिवार रात को एक बाइक और ट्रक में टक्कर हुई थी, जिसमें बाइक पर सवार दो लोगों की मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हो गई थी. एक युवक की मौत मंगलवार को हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अपनी नाराजगी जताते हुए कुछ मांगें रखीं थीं. मौके पर पहुंचे उच्च अधिकारियों द्वारा परिजनों की कुछ मांगें मानते हुए उनको आश्वासन दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया था और शव का भी अंतिम सरकार कर दिया गया है.

यह था पूरा मामला : बता दें कि रूरा के गांव जुगराजपुर के रहने वाले रूपेंद्र पाल (32), अनुराग पाल (32) और सुमित पाल (30) शनिवार की रात बाइक से तिगाई रूरा से एक निमंत्रण से लौट रहे थे. इसी दौरान शिवली की ओर से आ रहे ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी थी. जिसमें तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और ट्रक चालक मौके से फरार हो गया था.

घटना के बाद भीड़ जमा हो गई थी और लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना देते हुए सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भेज गया था, जहां डाक्टरों ने रूपेंद्र को मृत घोषित कर दिया था. वहीं डाक्टरों ने अनुराग और सुमित की हालत गंभीर देखते हुए कानपुर के हैलट अस्पताल रेफर कर दिया. इलाज के कुछ घंटे बाद ही अनुराग की भी मौत हो गई थी. इलाज के करीब 36 घंटे बाद घायल सुमित ने भी मंगलवार को दम तोड़ दिया.



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