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तबादले को लेकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों का प्रदर्शन, वरिष्ठता छोड़ने को भी तैयार, बोले- निकाय-पंचायत चुनाव में देंगे जवाब

जयपुर के शहीद स्मारक पर बुधवार को तृतीय श्रेणी शिक्षकों ने तबादलों की मांग को लेकर प्रदर्शन किया.

तृतीय श्रेणी शिक्षकों का तबादलों की मांग को लेकर प्रदर्शन
तृतीय श्रेणी शिक्षकों का तबादलों की मांग को लेकर प्रदर्शन (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 5, 2026 at 8:42 PM IST

2 Min Read
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जयपुर: राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के वर्षों से लंबित तबादलों की मांग को लेकर बुधवार को जयपुर के शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में शिक्षक जुटे. तृतीय श्रेणी शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर तले हुए इस आंदोलन में कई शिक्षक अपने साथ वरिष्ठता त्यागने के शपथ पत्र लेकर पहुंचे. उन्होंने सरकार से कहा कि यदि वरिष्ठता तबादलों में बाधा है तो वे उसे छोड़ने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन स्थानांतरण प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए.

बच्चों के साथ पहुंची टीचर: आंदोलन में बड़ी संख्या में महिला शिक्षिकाएं भी शामिल हुईं. कई शिक्षिकाएं भावुक हो गईं और अपनी पीड़ा साझा करते हुए बताया कि वर्षों से परिवार से दूर रहने के कारण बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल और पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाना मुश्किल हो गया है. कुछ शिक्षिकाएं अपने छोटे बच्चों के साथ भी आंदोलन स्थल पर पहुंचीं. उन्होंने कहा कि बार-बार गुहार लगाने के बावजूद सरकार उनकी आवाज नहीं सुन रही है.

तबादलों को लेकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों का प्रदर्शन (ETV Bharat Jaipur)

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सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप: समिति के संयोजक सुनील महला ने आरोप लगाया कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में 100 दिनों के भीतर पारदर्शी तबादला नीति लागू करने का वादा किया था, लेकिन सरकार के ढाई साल से अधिक समय बीतने के बाद भी तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले शुरू नहीं हुए. उन्होंने कहा कि अन्य संवर्गों में तबादले हो रहे हैं, जबकि तृतीय श्रेणी शिक्षकों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है.

वरिष्ठता त्याग का एफिडेविट दिखाता शिक्षक
वरिष्ठता त्याग का एफिडेविट दिखाता शिक्षक (ETV Bharat Jaipur)

2018 के बाद तबादले नहीं हुए: दिव्यांग शिक्षकों ने भी 700 से 800 किलोमीटर तक का सफर तय करने का हवाला देते हुए ट्रांसफर की मांग की. संघर्ष समिति ने चेतावनी दी कि यदि जल्द तबादले शुरू नहीं किए गए तो निकाय और पंचायत चुनावों में सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे और प्रदेशभर में आंदोलन को और तेज किया जाएगा. शिक्षकों ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2018 के बाद से बड़े स्तर पर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं हुए हैं. इस दौरान हजारों नई नियुक्तियां हुईं, लेकिन वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत शिक्षकों को राहत नहीं मिली. आंदोलनकारियों ने सरकार से शीघ्र पारदर्शी तबादला नीति लागू कर स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करने की मांग दोहराई.

अपने बच्चों के साथ आंदोलन में पहुंची शिक्षिका,
अपने बच्चों के साथ आंदोलन में पहुंची शिक्षिका (ETV Bharat Jaipur)

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