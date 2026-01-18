ETV Bharat / state

कड़ी निगरानी के बीच लेवल-2 शिक्षक भर्ती परीक्षा शुरू, संस्कृत शिक्षा में ही होनी है भर्ती

संस्कृत शिक्षा में कक्षा 6 से 8वीं तक की कक्षाओं में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल-2 की परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही हैं. रविवार को दो पारियों में परीक्षा होंगी. पहले पारी में सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक विज्ञान और गणित की परीक्षा हो रही है, जबकि दूसरी पारी में दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक सामाजिक अध्ययन की परीक्षा होगी. परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया. परीक्षा केंद्रों पर फेस स्कैनिंग और बायोमेट्रिक सत्यापन किया गया. साथ ही मुख्य द्वार पर मेटल डिटेक्टर के जरिए फ्रीस्किंग की गई.

जयपुर : राजस्थान में रविवार को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन लेवल-2 की परीक्षाएं शुरू हुईं. परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए अभ्यर्थियों को त्रिस्तरीय जांच प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही परीक्षा कक्ष में बैठने की अनुमति दी गई. एग्जाम सेंटर पर अभ्यर्थियों को फेस स्कैनिंग से लेकर बायोमेट्रिक और फिर स्क्रीन से गुजरना पड़ा. वहीं, एग्जाम रूम में हैंडराइटिंग का नमूना भी लिया गया.

ड्रेस कोड और पहचान सत्यापन पर विशेष ध्यान : परीक्षा केंद्रों पर ड्रेस कोड का सख्ती से पालन कराया गया. प्रवेश पत्र पर लगी फोटो स्पष्ट नहीं होने या पहचान पत्र से मेल नहीं खाने की स्थिति में सत्यापन के बाद ही परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई. जयपुर के एक परीक्षा केंद्र के सेंटर सुपरिटेंडेंट हनुमान सिंह भाटी ने बताया कि अभ्यर्थियों का फेस रिकॉग्निशन, थंब इंप्रेशन और आधार से सत्यापन किया जा रहा है. बोर्ड के निर्देश स्पष्ट हैं कि फोटो और पहचान पत्र में अंतर पाए जाने पर अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित किया जा सकता है. साथ ही उन्होंने बताया कि परीक्षा कक्ष में बैठे अभ्यर्थियों का हैंडराइटिंग नमूना भी लिया जा रहा है. साथ ही सेंटर पर फ्लाइंग (उड़न दस्ता) आकर भी जांच करता है. अभ्यर्थी किसी भी स्टेज पर नकल करता हुआ पाया जाता है या कोई अनियमितता मिलती है तो उसे परीक्षा से बाहर करते हुए कानूनी मुकदमा भी दर्ज कराने का प्रावधान है.

नकल पर जीरो टॉलरेंस नीति : कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि इस भर्ती परीक्षा के जरिए लेवल-2 के कुल 2123 पद भरे जाएंगे. ये परीक्षाएं 20 जनवरी तक 6 पारियों में होंगी. परीक्षा पूरी तरह MCQ पैटर्न पर आधारित है. नियमों के उल्लंघन या खाली उत्तर छोड़ने पर निगेटिव मार्किंग लागू होगी. उन्होंने बताया कि नकल या फर्जीवाड़े के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी. दोषी पाए जाने पर भारी जुर्माना, लंबी सजा और भविष्य की परीक्षाओं से डिबार किए जाने तक का प्रावधान है.