ETV Bharat / state

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का आखिरी दिन, संस्कृत विषय की परीक्षा में 90 फीसदी से ज्यादा उपस्थिति

पहली पारी में 10396 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए थे, जिनमें से 9397 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे, जबकि 999 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे.

Candidates at the examination center
परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 20, 2026 at 2:32 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंतिम दिन मंगलवार को संस्कृत विषय की परीक्षाएं आयोजित की गईं. दिनभर दो पारियों में लेवल-1 और लेवल-2 की परीक्षा हुई. सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक प्राथमिक विद्यालय अध्यापक-संस्कृत (लेवल-प्रथम) की परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 187 पदों के लिए अभ्यर्थी शामिल हुए. वहीं, दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक-संस्कृत (लेवल-2) की परीक्षा हो रही है, जिसमें 389 पदों के लिए अभ्यर्थी भाग्य आजमाने पहुंचे.

कुल उपस्थिति 90.39: संस्कृत शिक्षा विभाग की ओर से संचालित संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से मंगलवार को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के तहत संस्कृत विषय के लेवल 1 और लेवल 2 के पदों को लेकर अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे. कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि संस्कृत शिक्षा विभाग में कक्षा 1 से 5वीं तक संस्कृत विषय को छोड़कर अन्य विषयों की परीक्षा पूर्व में कराई जा चुकी है. मंगलवार को सिर्फ संस्कृत विषय की ही लेवल-1 और लेवल-2 की परीक्षा आयोजित कराई गई है. पहली पारी में लेवल-1 के 187 और दूसरी पारी में लेवल-2 के 389 पदों की परीक्षा हो रही है. उन्होंने बताया कि पहली पारी में 10396 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए थे, जिनमें से 9397 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे, जबकि 999 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे. परीक्षा में कुल 90.39 उपस्थिति रही.

पढ़ें: लेवल-2 शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे दिन यूं बरती गई सख्ती: संस्कृत शिक्षा के खाली पद भरने पर जोर

ओएमआर शीट में जवाब न भरना पड़ेगा भारी: तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में सभी प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन (MCQ) आधारित रहे. प्रत्येक प्रश्न में पांच विकल्प (A, B, C, D और E) दिए गए थे. पहले चार विकल्प उत्तर से संबंधित थे, जबकि विकल्प 'E' प्रश्न छोड़ने के लिए निर्धारित किया गया था. कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि नियमों के अनुसार, यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न में कोई भी विकल्प नहीं भरता है, तो उस प्रश्न के एक-तिहाई अंक काटे जाने का प्रावधान है. इसके साथ ही, 10 प्रतिशत या उससे अधिक प्रश्न बिना गोला भरे छोड़ने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किए जाने का प्रावधान भी लागू किया गया है. सभी उत्तर नीले बॉल पेन से OMR शीट पर भरना अनिवार्य किया गया था.

पढ़ें: लेवल-2 शिक्षक भर्ती परीक्षा: साइंस और मैथ विषय में 90, सामाजिक अध्ययन में रही 88 फीसदी उपस्थिति

कड़ी निगरानी में हुई परीक्षा: आलोक राज ने बताया कि परीक्षा को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों और वीडियोग्राफी के माध्यम से निगरानी की गई. इसके अलावा अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड और फेस स्कैनिंग भी की गई. उन्होंने बताया कि जिन अभ्यर्थियों के आधार कार्ड की फोटो अपडेट नहीं थी या बायोमेट्रिक मिलान में समस्या आई, उन्हें अन्य वैध पहचान पत्र के प्रमाणीकरण के बाद ही परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई. कुछ केंद्रों पर पहचान पत्र में लगी तीन वर्ष से अधिक पुरानी फोटो के मामले भी सामने आए, जहां सेंटर इंचार्ज की संतुष्टि के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा देने दी गई.

पढ़ें: अजमेर में 17 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा, कठिन रहा प्रश्नपत्र का स्तर

नकल रोकने के लिए त्रिस्तरीय जांच: परीक्षा में नकल रोकने के लिए अभ्यर्थियों की त्रिस्तरीय जांच व्यवस्था लागू रही. पहले बायोमेट्रिक डिवाइस और फ्रिस्किंग एजेंसी की ओर से फेस रिकॉग्नाइजेशन किया गया, इसके बाद सतर्कता दल की जांच के उपरांत ही अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया गया. बोर्ड के अनुसार, परीक्षा प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और किसी भी केंद्र से अव्यवस्था या नकल की सूचना नहीं मिली.

TAGGED:

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2026
REET MAINS EXAM 2026
THIRD GRADE TEACHER RECRUITMENT
लेवल 1 व 2 शिक्षक भर्ती परीक्षा
TEACHER RECRUITMENT EXAM 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.