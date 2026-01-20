ETV Bharat / state

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का आखिरी दिन, संस्कृत विषय की परीक्षा में 90 फीसदी से ज्यादा उपस्थिति

जयपुर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंतिम दिन मंगलवार को संस्कृत विषय की परीक्षाएं आयोजित की गईं. दिनभर दो पारियों में लेवल-1 और लेवल-2 की परीक्षा हुई. सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक प्राथमिक विद्यालय अध्यापक-संस्कृत (लेवल-प्रथम) की परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 187 पदों के लिए अभ्यर्थी शामिल हुए. वहीं, दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक-संस्कृत (लेवल-2) की परीक्षा हो रही है, जिसमें 389 पदों के लिए अभ्यर्थी भाग्य आजमाने पहुंचे.

कुल उपस्थिति 90.39: संस्कृत शिक्षा विभाग की ओर से संचालित संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से मंगलवार को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के तहत संस्कृत विषय के लेवल 1 और लेवल 2 के पदों को लेकर अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे. कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि संस्कृत शिक्षा विभाग में कक्षा 1 से 5वीं तक संस्कृत विषय को छोड़कर अन्य विषयों की परीक्षा पूर्व में कराई जा चुकी है. मंगलवार को सिर्फ संस्कृत विषय की ही लेवल-1 और लेवल-2 की परीक्षा आयोजित कराई गई है. पहली पारी में लेवल-1 के 187 और दूसरी पारी में लेवल-2 के 389 पदों की परीक्षा हो रही है. उन्होंने बताया कि पहली पारी में 10396 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए थे, जिनमें से 9397 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे, जबकि 999 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे. परीक्षा में कुल 90.39 उपस्थिति रही.

पढ़ें: लेवल-2 शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे दिन यूं बरती गई सख्ती: संस्कृत शिक्षा के खाली पद भरने पर जोर

ओएमआर शीट में जवाब न भरना पड़ेगा भारी: तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में सभी प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन (MCQ) आधारित रहे. प्रत्येक प्रश्न में पांच विकल्प (A, B, C, D और E) दिए गए थे. पहले चार विकल्प उत्तर से संबंधित थे, जबकि विकल्प 'E' प्रश्न छोड़ने के लिए निर्धारित किया गया था. कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि नियमों के अनुसार, यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न में कोई भी विकल्प नहीं भरता है, तो उस प्रश्न के एक-तिहाई अंक काटे जाने का प्रावधान है. इसके साथ ही, 10 प्रतिशत या उससे अधिक प्रश्न बिना गोला भरे छोड़ने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किए जाने का प्रावधान भी लागू किया गया है. सभी उत्तर नीले बॉल पेन से OMR शीट पर भरना अनिवार्य किया गया था.