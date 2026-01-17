ETV Bharat / state

REET Exam : शिक्षक भर्ती परीक्षा का आगाज, बायोमेट्रिक क्लियरेंस के बाद मिली एंट्री

बोर्ड की पुख्ता व्यवस्थाएं : जयपुर के एक परीक्षा केंद्र असिस्टेंट सेंटर सुपरिटेंडेंट नेहा भट्ट ने बताया कि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को लेकर बोर्ड की ओर से पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं. अभ्यर्थियों का फेस रिकॉग्निशन, थंब इम्प्रेशन और आधार से सत्यापन किया जा रहा है. ड्रेस कोड का सख्ती से पालन कराया जा रहा है. इक्का-दुक्का मामलों में जींस पहनने पर जांच के बाद प्रवेश दिया गया. प्रवेश पत्र पर लगी फोटो यदि स्पष्ट या अपडेट नहीं हुई तो उसका सत्यापन के बाद ही परीक्षा देने का मौका दिया गया. कर्मचारी चयन बोर्ड के स्पष्ट निर्देश थे कि फोटो और पहचान पत्र में मेल नहीं होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित किया जा सकता है.

कड़ी निगरानी में हो रही परीक्षा : सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने का सपना देख रहे रीट में सफल 5.88 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों का इंतजार शनिवार को खत्म हुआ. तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के पात्र पहले दिन प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-1) की परीक्षा देने पहुंचे. सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित की जा रही परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को 1 घंटे पहले तक ही परीक्षा केंद्र में एंट्री का प्रावधान रखा गया था. ऐसे में अपने करियर के लिए जागरूक अभ्यर्थी समय रहते पहुंचे. जयपुर सहित 14 जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की फेस स्कैनिंग, फेस रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक जांच की गई.

जयपुर : राजस्थान में शनिवार को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025-26 का आगाज हुआ. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से चार दिन में सात पारियों में होने वाली इस भर्ती परीक्षा के तहत कुल 7 हजार 759 पदों पर नियुक्ति की जानी है. परीक्षा में किसी तरह की नकल और अनियमितता न हो इसके लिए त्रिस्तरीय जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में बैठने की अनुमति दी गई. हालांकि, इस भर्ती में सामान्य शिक्षा में लेवल-2 और विशेष शिक्षक के एक भी पद शामिल नहीं होने से बेरोजगारों में नाराजगी भी है.

4 दिन, 7 पारियां, 7759 पद :इस भर्ती परीक्षा के जरिए लेवल-1 के 5636 पद और लेवल-2 के 2123 पद भरे जाएंगे। परीक्षाएं 17 से 20 जनवरी 2026 तक आयोजित की जा रही हैं. कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि परीक्षा पूरी तरह MCQ पैटर्न पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के पांच विकल्प दिए गए हैं. विकल्प 'E' प्रश्न छोड़ने के लिए निर्धारित है. प्रश्न खाली छोड़ने या नियमों के उल्लंघन पर निगेटिव मार्किंग और अयोग्यता का प्रावधान है. इसके अलावा नकल पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी. नकल या फर्जीवाड़े में शामिल पाए जाने पर 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना, 10 साल से आजीवन कारावास और भविष्य की परीक्षाओं से डिबार किए जाने तक का प्रावधान है.

बेरोजगारों में उम्मीद और निराशा दोनों : शिक्षकों की कमी से जूझ रहे सरकारी स्कूलों के बीच इस भर्ती को बेरोजगार अधूरी राहत बता रहे हैं. एक ओर परीक्षा शुरू होने से अभ्यर्थियों में उम्मीद जगी है तो दूसरी ओर पदों की सीमित संख्या, लेवल-2 सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षक के पद नहीं होने को लेकर असंतोष भी है. ऐसे में बेरोजगार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान किसान परीक्षा में शामिल हो रहे लाखों युवा बेरोजगारों के भविष्य का हवाला देते हुए राज्य सरकार से शिक्षा विभाग में लंबित डीपीसी करते हुए रिक्त पदों का आकलन कर, इसी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट से पहले पदों की संख्या बढ़ाने की डिमांड की है.

उदयपुर में 34 हजार अभ्यर्थियों का पंजीकरण : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित रीट भर्ती परीक्षा के तहत आज थर्ड ग्रेड टीचर लेवल-1 की परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू हुई. उदयपुर जिले में इस परीक्षा के लिए कुल 110 केंद्र बनाए गए, जहां 34 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था. परीक्षा का समापन दोपहर 12:30 बजे होगा. अभ्यर्थियों को सुबह 8 से 9 बजे तक केंद्रों में प्रवेश दिया गया. एंट्री से पहले मेटल डिटेक्टर से कड़ी जांच की गई. सुरक्षा मानकों के तहत मेटल बटन वाले कपड़े, गले की चेन, हाथ में बंधे धागे और अन्य धातु के सामान हटवाए गए. रोल नंबर और पहचान पत्र का मिलान करने के बाद ही परीक्षार्थियों को अंदर जाने दिया गया. चयन बोर्ड ने सर्दी को देखते हुए गर्म कपड़े पहनने की अनुमति दी, जिससे परीक्षार्थियों को मौसम की वजह से किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई.

बाड़मेर में 12 परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा : बाड़मेर जिले में अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन शनिवार से शुरू हो गया है. जिले में 12 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन होगा. इसके लिए प्रशासन और पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. परीक्षा समन्वयक एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर राजेन्द्रसिंह चांदावत ने बताया कि परीक्षा के निष्पक्ष एवं सफल आयोजन के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं कार्मिकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं. परीक्षा के दौरान प्रथम पारी का समय सुबह 10 से दोपहर 12.30 बजे एवं द्वितीय पारी का समय दोपहर 3 से शाम 5.30 बजे तक रहेगा. परीक्षा के दौरान सुरक्षा, परिवहन, बिजली, चिकित्सा समेत विभिन्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है.