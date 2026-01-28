तीसरी पास युवक ने कई को लगाया चूना, पुराने सिक्कों का संग्रह बता कई लोगों से की कुल 50 लाख की ठगी
पुलिस के अनुसार आरोपी ने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों के लोगों से ठगी की है.
Published : January 28, 2026 at 5:52 PM IST|
Updated : January 28, 2026 at 6:03 PM IST
अलवर: जिले में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की ओर से साइबर संग्राम 2.0 अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत शहर कोतवाली थाना पुलिस ने एक शातिर साइबर ठग को गिरफ्तार किया है. साइबर ठग 3 सालों से साइबर ठगी की वारदात को अंजाम दे रहा था. ठग ने कई लोगों से करीब 50 लाख रुपए की ठगी कर ली.
कोतवाली थाना अधिकारी रमेश सैनी ने बताया कि समय-समय पर म्यूल अकाउंट की जांच की जाती है. उन्होंने बताया कि इसी कार्रवाई के दौरान थाना पुलिस को एक संदिग्ध खाता मिला, जिसमें दो बड़ी राशि 16 व 10 लाख रुपए की राशि का बड़ा ट्रांजैक्शन मिला. इस पर संदिग्ध खाते को 1930 पर चेक किया गया. थानाधिकारी ने बताया कि थाना पुलिस की टीम ने खाते की जांच में पाया कि इस खाते पर दो साइबर अपराध की शिकायत दर्ज है. इस पर थाना पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए डीग निवासी आरोपी अशफाक (22) को गिरफ्तार किया.
पुराने सिक्कों का संग्रह बताकर करते थे ठगी: थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी लोगों को पुराने सिक्कों का बड़ा और दुलर्भ संग्रह बताकर ऊंची कीमत दिलाने का झांसा देकर ठगी करता था. उन्होंने बताया कि अनुसंधान के दौरान पता लगा कि आरोपी करीब 3 साल से इस तरह को घटनाओं को अंजाम देता था, जिसमें से करीब 50 लाख रुपए की ठगी करना पाया गया है. उन्होंने बताया कि आरोपी के साथ एक अन्य व्यक्ति भी इस प्रकरण में शामिल है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. अनुसंधान में ज्ञात हुआ कि आरोपी ने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों के लोगों के साथ भी ठगी की है.
तीसरी कक्षा तक पढ़ा है आरोपी: थानाधिकारी सैनी ने बताया कि अनुसंधान के दौरान पता लगा कि आरोपी ने तीसरी कक्षा तक पढ़ाई की है. उसने समय के साथ खुद को इतना अपडेट कर लिया कि वह बड़े शातिर तरीके से साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था. उन्होंने बताया कि शातिर ठग लोगों को अंग्रेजी में मैसेज कर प्रभाव डालता था, जिसके चलते पीड़ित उसके चंगुल में फंस जाता था. उन्होंने बताया कि गिरफ्त में लिए गए आरोपी का आपराधिक रिकार्ड भी है.