कमाल का हुनर है...सूरजकुंड मेले में बेहद खूबसूरत ज्वेलरी स्टॉल, थर्ड जेंडर राशि बना रही अलग पहचान, समाज की सोच बदलने का उठाया बीड़ा

सूरजकुंड मेले में पहुंची किन्नर समाज की राशि ने 2 साल पहले की थी अपने काम की शुरुआत, आज दूसरों को भी देती हैं रोजगार.
Published : February 8, 2026 at 3:14 PM IST
फरीदाबाद: सूरजकुंड मेला सिर्फ कला का उत्सव नहीं, बल्कि ऐसे बदलावों का मंच है, जहां हर हुनर को उसकी सही पहचान मिलती है. अब थर्ड जेंडर भी इस बदलाव का हिस्सा है और अलग मुकाम पर अपनी एक ऊंची पहचान बना रहे हैं. इस बार फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर क्राफ्ट मेले में ऐसी कहानी सामने आई है, जो समाज की सोच बदलने की ताकत रखती है. एक थर्ड जेंडर कलाकार, जिसका नाम राशि है. जो 15 वर्षों तक बधाइयां मांग कर अपनी जिंदगी चलाती थीं. आज वह अपनी कला से खुद की एक नई पहचान बना चुकी हैं. राशि तरह-तरह की आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाती हैं, इसके साथ ही पेंटिंग और लेडीज बैग भी बनाती है. अपनी इस कला को लेकर वह सूरजकुंड मेले में आई हुई हैं.
समाज की सोच बदलने की जरूरत: ईटीवी भारत की टीम से बातचीत के दौरान राशि ने बताया कि "मैंने इस काम की शुरुआत 2 साल पहले की थी और आज मेरा बिजनेस ठीक चल रहा है. हालांकि थर्ड जेंडर हूं, तो थर्ड जेंडर को लोग समाज में हीन भावना से देखते हैं. लेकिन मैंने कभी भी हार नहीं मानी. हालांकि 15 साल तक मैंने टोली बधाई मांगी और जगह-जगह जाती थी. लेकिन शुरू से ही मन में था कुछ अलग करना है और अपनी कम्युनिटी को आगे लेकर चलना है. यही वजह है कि मैंने इस काम की शुरुआत की. हालांकि पेंटिंग का शौक मुझे बचपन से ही था, तो पहले मैंने पेंटिंग बनाई. उसके बाद धीरे-धीरे आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम शुरू किया".
कमाल का हुनर है: राशि ने बताया कि "मैं गले का सेट, इयररिंग, बाली, ब्रेसलेट वगैरा बनाती हूं. इसके बाद मैंने हाथों से लेडीज़ बैग बनाना भी शुरू किया. धीरे-धीरे मेरा काम चल पड़ा. हालांकि शुरुआत में दिक्कत बहुत ज्यादा आई. लोग हमें दूसरी नजर से देखते थे. लेकिन अब समाज की सोच बदल रही है और मैं चाहती हूं कि सरकार भी हमारी मदद करें. जितने थर्ड जेंडर के लोग हैं, उसके लिए सरकार कुछ अच्छा सोचें".
समाज को बदलने वाली सोच: राशि का कहना है कि "मैं चाहती हूं कि आने वाले टाइम में मैं अपने साथ ज्यादा से ज्यादा थर्ड जेंडर के लोगों को रोजगार दूं. हालांकि इस समय मेरे पास दो-तीन थर्ड जेंडर कम्युनिटी के लोग हैं. जो सड़कों पर 12 घंटे भीख मांगते थे. उनको मैंने रोजगार दिया है. हालांकि ज्यादा रोजगार में अभी नहीं दे सकती. इसीलिए वह पूरे दिन हमारे पास काम करते हैं और 5 घंटे अभी भी वह सड़कों पर जाकर भीख मांगते हैं. लेकिन मैं चाहूंगी कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा थर्ड जेंडर के लोगों को रोजगार दूं. ताकि समाज की सोच बदल पाए".
"अपनो के साथ ने बढ़ाया हौसला": राशि ने बताया कि "परिवार की बात करूं तो मेरे घर में मम्मी, पापा, भाई हैं. उन लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया. जब मैंने उनको बताया कि मैं अपना काम शुरू करने जा रही हूं. तो उन्होंने खूब सपोर्ट किया और यही वजह है कि आज मैं इस अंतरराष्ट्रीय मेले में आई हुई हूं. यहां पर मेरे द्वारा हाथों से बनाई गई प्रोडक्ट को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. खरीदारी भी कर रहे हैं. वहीं, मैं समाज को एक मैसेज भी देना चाहूंगी कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है. बल्कि अगर अपने अंदर हुनर है, तो उसको निखारने की जरूरत है और यही वजह है कि मैंने भी अपने अंदर की कला को निखारा".
"15 वर्षों तक ली बधाइयां": राशि ने बताया कि " मैं चाहती तो मैं भी दूसरे थर्ड जेंडर की तरह अभी भी सड़कों पर भीख मांगती या बधाइयां लेती. लेकिन मैंने अपना काम शुरू किया. हालांकि 15 साल तक मैंने टोली बधाइयां ली. लेकिन शुरू से ही मैं सोच रही थी, कुछ अलग करूं और यही वजह है कि आज यहां पर हूं. मैं पहले से ज्यादा अभी मेहनत कर रही हूं और मैं चाहती हूं कि एक दिन थर्ड जेंडर लोगों को समाज में बराबरी का हिस्सा मिले. ताकि वह लोग भी टोली बधाई या भीख मांगना छोड़कर जो उनके अंदर छुपी कला है उसे निखारें".
पर्यटकों ने की राशि की सराहना: वहीं, राशि के स्टॉल पर गाजियाबाद से सामान लेने आई. महिला रेखा ने बताया कि "यह अच्छी बात है की थर्ड जेंडर के लोग अब ऐसा काम कर रहे हैं और उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं. मैं लोगों से अपील करुंगी कि लोग यहां पर आए और इनका सामान खरीदें, ताकि इनका और ज्यादा हौसला बढ़., जब मैं इस स्टोर पर आई तो खुद हैरान रह गई की थर्ड जेंडर के लोग भी अपनी छुपी प्रतिभा को अब बाहर निकाल रहे हैं. मैं राशि की सराहना करूंगी और इनका मैं हौसला भी बढ़ाऊंगी ताकि इसी तरह से यह आगे काम कर सकें".
