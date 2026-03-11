ETV Bharat / state

हिमाचल में तीसरे मोर्चे की हलचल से उठा पर्दा, पूर्व मंत्री रामलाल मार्कण्डेय ने किया बड़ा दावा

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2027 पहले प्रदेश में तीसरे मोर्चे की हलचल तेज हो गई है. पूर्व मंत्री रामलाल मार्कण्डेय ने नेताओं से मुलाकात की है.

Third Front in Himachal
हिमाचल में तीसरे मोर्चे की हलचल (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 11, 2026 at 5:14 PM IST

5 Min Read
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से तीसरे राजनीतिक विकल्प की सुगबुगाहट तेज हो गई है. प्रदेश में एक नई राजनीतिक पार्टी के गठन की तैयारी बताई जा रही है, जिसमें भाजपा और कांग्रेस से नाराज कई नेताओं को साथ लाने की कोशिश की जा रही है. बताया जा रहा है कि इस संभावित तीसरे मोर्चे में कई पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं.

हिमाचल में तीसरे मोर्चे की हलचल तेज

इस कड़ी में पूर्व तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मार्कण्डेय प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा कर नेताओं और कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल रहे हैं. कुल्लू के बाद दो दिवसीय हमीरपुर प्रवास के दौरान हमीरपुर में भी कई नेताओं से मुलाकात कर संभावित तीसरे मोर्चे को लेकर चर्चा की. इस दौरान उन्होंने कुछ पूर्व विधायकों और स्थानीय नेताओं के साथ बैठक भी की. प्रदेशभर में ब्लॉक और जिला स्तर पर संगठन खड़ा करने की जिम्मेदारी भी मार्कण्डेय के नेतृत्व में ही आगे बढ़ाई जा रही है.

पूर्व तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मार्कण्डेय (ETV Bharat)

कुल्लू में करीब 40 नेताओं की गुप्त बैठक

सूत्रों के अनुसार, हाल ही में कुल्लू में करीब 40 नेताओं की एक गुप्त बैठक भी हुई, जिसमें भाजपा और कांग्रेस से असंतुष्ट कई नेताओं ने भाग लिया. इस बैठक में पूर्व मंत्री डॉ. रामलाल मार्कण्डेय सहित कई पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता शामिल रहे. हालांकि इस पूरी प्रक्रिया को अभी गोपनीय रखा जा रहा है और समय आने पर एक मंच से औपचारिक घोषणा करने की तैयारी की जा रही है.

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि तीसरे मोर्चे को मजबूत आधार देने के लिए पहले ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं का नेटवर्क तैयार किया जाएगा. इसके बाद ही नेतृत्व को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा. सूत्रों के अनुसार बैठक में शामिल कई नेताओं का अपने-अपने क्षेत्रों में अच्छा जनाधार भी बताया जा रहा है. बताया जा रहा है कि कुल्लू में हुई इस बैठक में करीब छह पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक सहित कुल 40 नेताओं ने भाग लिया. इनमें कई ऐसे नेता भी शामिल बताए जा रहे हैं जिनका 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों से टिकट कट गया था या जो लंबे समय से सक्रिय राजनीति में नए विकल्प की तलाश कर रहे हैं.

उम्मीदवार से पहले संगठन मजबूत करने की तैयारी

हमीरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व मंत्री रामलाल मार्कण्डेय ने कहा कि, "इन दिनों प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा कर लोगों से मिल रहे हैं. कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और बिलासपुर जिलों का दौरा कर चुके हैं. आगे कांगड़ा और चंबा जिलों में भी नेताओं से मुलाकात करेंगे. कई जिलों से लोग इस पहल से जुड़ रहे हैं और भविष्य में बड़े नेताओं के भी साथ आने की संभावना है. हमारा उद्देश्य पहले मजबूत संगठन तैयार करना है. संगठन बनने के बाद उम्मीदवार अपने आप सामने आ जाएंगे."

पूर्व मंत्री रामलाल मार्कण्डेय ने कहा कि, प्रदेश की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए लोगों में राजनीतिक बदलाव को लेकर चर्चा तो हो रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर लोगों में नाराजगी भी दिखाई दे रही है. यह प्रयास किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि कई नेताओं का साझा प्रयास है. आने वाले समय में प्रदेश के सभी 12 जिलों में संगठन खड़ा कर तीसरे राजनीतिक विकल्प को मजबूत करने की दिशा में काम किया जाएगा, ताकि हिमाचल की राजनीति में एक नया विकल्प सामने आ सके.

तीसरे मोर्चे से BJP को ही होगा नुकसान: सुंदर ठाकुर

तीसरे मोर्चे पर कुल्लू से कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है. कांग्रेस विधायक ने कहा है कि, "हिमाचल प्रदेश में जो तीसरे मोर्चे बनाने के लिए जिन भी नेताओं ने जिला कुल्लू में बैठक की. कुल्लू में भाजपा से बागी हुए नेताओं ने बैठक की है. ऐसे में अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो इससे भाजपा को ही नुकसान होगा, क्योंकि भाजपा आज प्रदेश में पांच गुटों में बंटी हुई है. भाजपा के नेताओं को आज संगठन में सम्मान नहीं मिल रहा है और भाजपा में गुटबाजी होने के चलते अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी दबाव में काम कर रहे हैं और वह बिना तथ्यों के बयानबाजी कर रहे हैं. पिछले दिनों पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने बयान दिया था कि कांग्रेस की सरकार को मित्र मंडली चला रही है, जबकि आज सरकार की कमान कांग्रेस के नेताओं के पास ही है और वह नेता संगठन से जुड़े हुए नेता हैं."

