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गाजीपुर में शस्त्र लाइसेंस मामले में अफजाल अंसारी पर तीसरी FIR दर्ज, गायब मिली राइफल की पत्रावली

गाजीपुर : मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े शस्त्र लाइसेंसों की जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं. इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ शस्त्र लाइसेंस मामले में एक और मुकदमा दर्ज किया गया है. इस बार आरोप है कि उनके लाइसेंस से संबंधित मूल पत्रावली और हथियार की खरीद-बिक्री के अभिलेख अभिलेखागार से गायब करा दिए गए, जिसके कारण राइफल का भौतिक सत्यापन नहीं हो सका. इस मामले में तत्कालीन दो शस्त्र लिपिकों को भी आरोपी बनाया गया है.

गाजीपुर एसपी डॉ ईरज राजा के मुताबिक, पुलिस उपमहानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र के निर्देश पर आईएस-191 यानी मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े सदस्यों, सहयोगियों और उनके परिजनों के शस्त्र लाइसेंसों की व्यापक जांच कराई जा रही है. अपर पुलिस अधीक्षक नगर और ग्रामीण के नेतृत्व में गठित टीमें अब तक 51 शस्त्र लाइसेंसों पर खरीदे और बेचे गए 145 हथियारों का सत्यापन कर रही हैं. जांच के दौरान कई मामलों में हथियारों की वर्तमान स्थिति स्पष्ट नहीं मिली, जबकि कई लाइसेंसों के रिकॉर्ड और खरीद-बिक्री के दस्तावेजों में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं.

इसी जांच के दौरान अफजाल अंसारी के शस्त्र लाइसेंस से जुड़ी मूल पत्रावली और क्रय-विक्रय अभिलेख अभिलेखागार से गायब मिले. जांच में सामने आया कि इस लाइसेंस पर वर्षों पहले अरुणाचल प्रदेश के अलोंग जिले से एनपीबी राइफल खरीदी गई थी, लेकिन उससे संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं. रिकॉर्ड नहीं मिलने के कारण पुलिस राइफल का भौतिक सत्यापन भी नहीं कर सकी. जांच एजेंसियों का आरोप है कि लाइसेंस धारक और तत्कालीन शस्त्र लिपिकों की मिलीभगत से अभिलेख गायब कराए गए, जिससे हथियार के दुरुपयोग की आशंका बनी रही.