ETV Bharat / state

नकली दवाओं की तीसरी फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में स्प्यूरियस दवाएं और मशीनरी जब्त

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ANTF ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार के पटना के पास संचालित नकली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया

बिना वैध लाइसेंस के संचालित हो रही थी प्रोडक्शन यूनिट
बिना वैध लाइसेंस के संचालित हो रही थी प्रोडक्शन यूनिट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 23, 2026 at 3:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में अवैध नशीली और नकली दवाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ANTF ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार के पटना के पास संचालित नकली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. डीसीपी संजीव कुमार यादव ने बताया कि यह इस नेटवर्क पर लगातार तीसरी बड़ी चोट है और इस एक्शन से अंतरराज्यीय नारकोटिक्स/साइकोट्रॉपिक गिरोह लगभग पूरी तरह ध्वस्त होने की कगार पर है.

गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में हुए कई खुलासे

डीसीपी के अनुसार एफआईआर संख्या 273/25, धारा 22 एनडीपीएस एक्ट, थाना क्राइम ब्रांच की जांच के दौरान गिरफ्तार आरोपी अरुण से पूछताछ में बृजेश नामक व्यक्ति का खुलासा हुआ, जो नकली दवाएं और सिरप तैयार कर बाजार में ऊंचे दामों पर बेच रहा था. इसके बाद इंस्पेक्टर नितेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने पटना पहुंचकर बृजेश को ट्रेस किया. स्थानीय ड्रग विभाग को साथ लेकर फैक्ट्री पर छापा मारा गया.

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ANTF की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)

बिना वैध लाइसेंस के संचालित हो रही थी प्रोडक्शन यूनिट

जांच में पाया गया कि यूनिट बिना वैध लाइसेंस के संचालित हो रही थी और वहां अनिवार्य मैन्युफैक्चरिंग व एनालिटिकल केमिस्ट भी मौजूद नहीं थे. मौके से भारी मात्रा में क्लावम-25 की 590 स्ट्रिप, 30 हजार से अधिक एम-मॉक्सी टैबलेट, 53 हजार से ज्यादा एम्बिसेट टैबलेट, 10 हजार विक्स एक्शन टैबलेट, 8-8 हजार ट्रिप्सिन और ओमेज कैप्सूल (एक्सपायर्ड), बिना लेबल का कोडीन सिरप समेत 20 से अधिक प्रकार की टैबलेट व सिरप बरामद किए गए. इसके अलावा इंडस्ट्रियल स्टिरर, ड्रम, खाली पेट बोतलें, कैप और पैकिंग-लेबलिंग सामग्री भी जब्त की गई.

एक्सपायर्ड दवाओं को पैक कर बाजार में बेचा जा रहा था

डीसीपी संजीव कुमार यादव ने बताया कि बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड दवाएं मिलने से आशंका है कि इन्हें दोबारा पैक कर बाजार में बेचा जा रहा था. अब तक इस पूरे ऑपरेशन में 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और 13 किलो से अधिक ट्रामाडोल पाउडर व 500 ग्राम से ज्यादा अल्प्राजोलम बरामद किया गया है. उन्होंने कहा कि जो लोग जनता की सेहत से खिलवाड़ करेंगे, उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी. एएनटीएफ आगे भी इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है.

ये भी पढ़ें :

दिल्ली क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन, अंतर्राज्यीय ड्रग्स रैकेट के तीन सदस्य गिरफ्तार, 31 किलो अल्प्राजोलम भी जब्त

1 करोड़ के ड्रग्स के साथ स्पेशल स्टाफ की टीम ने अंतरराष्ट्रीय तस्कर को किया गिरफ्तार

TAGGED:

FAKE DRUG FACTORY BUSTED IN PATNA
DELHI POLICE CRIME BRANCH
HUGE QUANTITY OF SPURIOUS MEDICINES
DCP SANJEEV KUMAR YADAV
ANTI NARCOTICS TASK FORCE DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.