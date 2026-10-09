मसूरी शरदोत्सव की तीसरी शाम रही कुलदीप शर्मा के नाम, हिमाचली गीतों पर थिरके दर्शक
मसूरी में कुलदीप शर्मा के पहाड़ी गीतों पर देर रात तक झूमे दर्शक, इंग्लैंड टूर पर जल्द आएगा नया गीत
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 9, 2026 at 2:36 PM IST
मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में आयोजित शरदोत्सव की स्टार नाइट में गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध लोक गायक कुलदीप शर्मा के गीतों ने खूब धूम मचाई. टाउन हॉल परिसर में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में उनके लोकप्रिय पहाड़ी गीतों पर युवा ही नहीं, बल्कि बुजुर्ग भी देर रात तक थिरकते नजर आए.
मसूरी शरदोत्सव की तीसरी शाम रही हिमाचली गायक कुलदीप शर्मा के नाम: एक के बाद एक प्रस्तुतियों से कुलदीप शर्मा ने ऐसा समां बांधा कि पूरा परिसर पहाड़ी लोक संस्कृति के रंग में रंग गया. कुलदीप शर्मा ने अपने लोकप्रिय गीतों ‘शिल्पा शिमले वालिए’, ‘दरोगा जी’ और ‘कुल्लू मनाली लागा मेला’ सहित कई चर्चित गीत प्रस्तुत किए. उनकी प्रस्तुतियों पर दर्शकों ने तालियां बजाकर और नृत्य कर उत्साह बढ़ाया. पहाड़ी संगीत की मधुर धुनों ने शरदोत्सव की सांस्कृतिक संध्या को यादगार बना दिया.
पढ़ाई में कई बार असफल हुए, संगीत ने दिलाई पहचान: कार्यक्रम के दौरान कुलदीप शर्मा ने अपने जीवन के संघर्ष और संगीत के सफर को भी साझा किया. उन्होंने बताया कि पढ़ाई में वह कई बार असफल हुए थे. उस दौर में उन्हें लगता था कि शायद वह जीवन में कुछ खास नहीं कर पाएंगे. लेकिन संगीत के प्रति लगाव और लोगों के प्यार ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई. उन्होंने कहा कि आज उन्हें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश सहित पूरे उत्तर भारत में श्रोताओं का प्यार मिल रहा है. उनकी सफलता का श्रेय प्रशंसकों को देते हुए उन्होंने कहा कि दर्शकों का स्नेह ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है. इसी प्यार की बदौलत वह आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं.
तीन हजार से अधिक गीत गाने का दावा: कुलदीप शर्मा ने बताया कि वह अपने संगीत सफर में अब तक तीन हजार से अधिक गीत गा चुके हैं. 200 से ज्यादा गीतों को श्रोताओं ने बेहद पसंद किया है और उन्हें बड़ी लोकप्रियता मिली है. उन्होंने अपने प्रशंसकों के प्रति आभार जताते हुए कहा कि कलाकार की असली पहचान उसके श्रोताओं के प्यार से बनती है. उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें हिमाचल प्रदेश के लोक संगीत को अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने का अवसर मिला है. उन्होंने ब्रिटिश संसद, लंदन में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले अपने अनुभव का भी जिक्र किया.
इंग्लैंड टूर पर जल्द आएगा नया गीत: कुलदीप शर्मा ने अपने आगामी प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए बताया कि इंग्लैंड टूर को लेकर उनका नया गीत जल्द ही श्रोताओं के बीच आने वाला है. इस गीत की शूटिंग में उनकी पत्नी बीना शर्मा भी नजर आएंगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि जिस तरह दुबई टूर से जुड़े उनके गीत को प्रशंसकों ने पसंद किया था, उसी तरह इंग्लैंड टूर पर आधारित नया गीत भी श्रोताओं को पसंद आएगा.
कुलदीप शर्मा ने मसूरी नगर पालिका परिषद और शरदोत्सव के आयोजकों का आभार व्यक्त किया. उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का भी धन्यवाद किया, जिनके माध्यम से कलाकारों और लोक संस्कृति को व्यापक पहचान मिलती है. बारह साल बाद आयोजित हो रहे मसूरी शरदोत्सव में कुलदीप शर्मा की प्रस्तुति ने हिमाचली लोक संगीत और पहाड़ी संस्कृति के प्रति लोगों के उत्साह को एक बार फिर सामने रखा. स्टार नाइट में दर्शकों की भागीदारी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम को खास बना दिया.
12 साल बाद लौटे शरदोत्सव को मिल रहा जनता का भरपूर समर्थन: नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने कहा कि मसूरी शरदोत्सव को लेकर मसूरी की जनता की जो लंबे समय से इच्छा थी, उसे पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी के प्रयासों से पूरा किया जा रहा है. उत्सव को मिल रहे जनसमर्थन से आयोजन समिति का उत्साह भी बढ़ा है और यह आयोजन मसूरी के इतिहास में अपनी खास पहचान बनाने की ओर अग्रसर है. गौरव भसीन ने कहा कि शरदोत्सव केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मसूरी की सांस्कृतिक पहचान, लोक परंपराओं और स्थानीय प्रतिभाओं को सामने लाने का एक महत्वपूर्ण मंच भी है. आयोजन में उत्तराखंड के लोक कलाकारों के साथ स्थानीय कलाकारों को भी विशेष तवज्जो दी जा रही है, ताकि यहां की लोक संस्कृति और प्रतिभाओं को व्यापक पहचान मिल सके.
उन्होंने कहा कि किसी भी आयोजन की सफलता में जनता की भागीदारी सबसे अहम होती है. मसूरी के शरदोत्सव को स्थानीय लोगों का जिस तरह सहयोग और समर्थन मिल रहा है, वही इसकी सबसे बड़ी ताकत है. जनता के उत्साह और सहभागिता के कारण शरदोत्सव लगातार सफलता की ओर बढ़ रहा है. अधिशासी अधिकारी ने उम्मीद जताई कि जनसहयोग और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के दम पर शरदोत्सव मसूरी की नई पहचान बनेगा और आने वाले वर्षों में भी यह आयोजन शहर की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
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