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मसूरी शरदोत्सव की तीसरी शाम रही कुलदीप शर्मा के नाम, हिमाचली गीतों पर थिरके दर्शक

मसूरी शरदोत्सव की तीसरी शाम ( Etv Bharat )

मसूरी शरदोत्सव की तीसरी शाम रही हिमाचली गायक कुलदीप शर्मा के नाम: एक के बाद एक प्रस्तुतियों से कुलदीप शर्मा ने ऐसा समां बांधा कि पूरा परिसर पहाड़ी लोक संस्कृति के रंग में रंग गया. कुलदीप शर्मा ने अपने लोकप्रिय गीतों ‘शिल्पा शिमले वालिए’, ‘दरोगा जी’ और ‘कुल्लू मनाली लागा मेला’ सहित कई चर्चित गीत प्रस्तुत किए. उनकी प्रस्तुतियों पर दर्शकों ने तालियां बजाकर और नृत्य कर उत्साह बढ़ाया. पहाड़ी संगीत की मधुर धुनों ने शरदोत्सव की सांस्कृतिक संध्या को यादगार बना दिया.