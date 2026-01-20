ETV Bharat / state

आगरा पुलिस चौकी में थर्ड डिग्री का अत्याचार मामले में 4 पुलिसवालों पर केस, जानें पूरा माजरा

आगरा पुलिस चौकी में थर्ड डिग्री टॉर्चर मामले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर आरोपित पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है.

Third degree torture
आगरा पुलिस चौकी में थर्ड डिग्री का अत्याचार. (ETV Bharat)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

January 20, 2026

4 Min Read
आगरा: यूपी के आगरा के छत्ता थाना की जीवनी मंडी पुलिस चौकी में दूध विक्रेता को थर्ड डिग्री मामले में चार पुलिसकर्मी फंस गए हैं. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर चारों आरोपित पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है.

इसके साथ ही आरोपित पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं. इस बारे में पुलिस का दावा है कि मेडिकल में दूध विक्रेता के साधारण चोट आई थीं. उसके प्लास से नाखून उखाड़ने का आरोप बेबुनियाद थी.

बता दें कि सैंया थाना के गांव वीरई के बाग किशोरा निवासी नरेंद्र कुशवाह को जीवनी मंडी पुलिस चौकी में तीन जनवरी को थर्ड डिग्री दी गई थी. नरेंद्र कुशवाह और परिवार ने चार जनवरी को डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास से फरियाद की थी.

पीड़ित नरेंद्र ने डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास को बताया था कि "मैं और मेरा भाई धीरज कुशवाह टेंपो से दूध बेचते हैं. मैं टेंपो चलाना नहीं जानता हूं. मेरा भाई धीरज टेंपो चलाता है. हम दोनों जीवनी मंडी क्षेत्र स्थित गरीब नगर में दूध देने गए थे. भाई धीरज दूध देने गया था. तब मैं टेंपो में बैठा था. तभी मोहल्ले में झगड़ा होने पर जीवनी मंडी पुलिस चौकी इंचार्ज रविंद्र कुमार और कुछ सिपाही आए."

नरेंद्र ने बताया कि "पुलिस ने झगड़ा करने वाले कुछ लोग पकड़े. जब चौकी इंचार्ज ने मुझसे टेंपो लेकर छत्ता थाना चलने को कहा था, तो मैंने टेंपो नहीं चलाने आने की कही. जिस पर ही पुलिसकर्मियों ने हिरासत में लिया और जीवनी मंडी चौकी पर बेरहमी से पिटाई की. तलवों में डंडे मारे और एक पैर के अंगूठे का नाखून उखड़ा. पुलिस ने शांतिभंग में चालान भी किया था."

जांच में पुलिसकर्मी मिले थे दोषी

पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने छत्ता थाना के प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार को लाइन हाजिर करने के साथ ही जीवनी मंडी पुलिस चौकी पर तैनात एसआई सनीपाल, आरक्षी राज बिहारी और संजय को निलंबित किया था.

इस मामले की जांच एडिशनल पुलिस कमिश्नर रामबदन को दी थी. जब पिछले दिनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आगरा आए, तो पुलिस की थर्ड डिग्री देने की शिकायत की. अब एडिशनल पुलिस कमिश्नर रामबदन सिंह ने अपनी जांच रिपोर्ट के बाद आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमे के निर्देश दिए थे.

साक्ष्य संकलित करके होगी कार्रवाई

एसीपी छत्ता शेषमणि उपाध्याय ने बताया कि पीडित के पिता ओमवीर की तहरीर पर छत्ता थाना में जीवनी मंडी पुलिस चौकी के तत्कालीन इंचार्ज रविंद्र कुमार के साथ ही पुलिसकर्मी सनीपाल, राज बिहारी और संजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है. मुकदमे में पैर के एक अंगूठे का नाखून उखड़ने की बात भी लिखी है.

मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मारपीट और सदोष अवरोध की धारा के तहत मुकदमा हुआ है. पीडित का दो बार मेडिकल कराया गया है. मेडिकल में डॉक्टर ने साधरण चोट का जिक्र किया है. इस मामले में साक्ष्य सं​कलित करके आगे की कार्रवाई की जाएगी.

किरावली प्रकरण में अब भी नहीं मुकदमा

बता दें कि जीवनी मंडी चौकी से पहले किरावली थाना में निर्दोष किसान राजू शर्मा को थर्ड डिग्री का मामला खूब सुर्खियों में रहा था. इसमें पुलिस कर्मियों ने पीट-पीटकर किसान राजू के दोनों पैर तोड़ दिए थे.

इस मामले में अभी तक दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है. पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने इस मामले की जांच एडिशनल पुलिस कमिश्नर रामबदन सिंह से कराई तो इस मामले में पीड़ित पक्ष के बयान दर्ज हो चुके हैं. हालांकि, मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है.

संपादक की पसंद

