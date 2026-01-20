ETV Bharat / state

आगरा पुलिस चौकी में थर्ड डिग्री का अत्याचार मामले में 4 पुलिसवालों पर केस, जानें पूरा माजरा

आगरा: यूपी के आगरा के छत्ता थाना की जीवनी मंडी पुलिस चौकी में दूध विक्रेता को थर्ड डिग्री मामले में चार पुलिसकर्मी फंस गए हैं. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर चारों आरोपित पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है.

इसके साथ ही आरोपित पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं. इस बारे में पुलिस का दावा है कि मेडिकल में दूध विक्रेता के साधारण चोट आई थीं. उसके प्लास से नाखून उखाड़ने का आरोप बेबुनियाद थी.

बता दें कि सैंया थाना के गांव वीरई के बाग किशोरा निवासी नरेंद्र कुशवाह को जीवनी मंडी पुलिस चौकी में तीन जनवरी को थर्ड डिग्री दी गई थी. नरेंद्र कुशवाह और परिवार ने चार जनवरी को डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास से फरियाद की थी.

पीड़ित नरेंद्र ने डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास को बताया था कि "मैं और मेरा भाई धीरज कुशवाह टेंपो से दूध बेचते हैं. मैं टेंपो चलाना नहीं जानता हूं. मेरा भाई धीरज टेंपो चलाता है. हम दोनों जीवनी मंडी क्षेत्र स्थित गरीब नगर में दूध देने गए थे. भाई धीरज दूध देने गया था. तब मैं टेंपो में बैठा था. तभी मोहल्ले में झगड़ा होने पर जीवनी मंडी पुलिस चौकी इंचार्ज रविंद्र कुमार और कुछ सिपाही आए."

नरेंद्र ने बताया कि "पुलिस ने झगड़ा करने वाले कुछ लोग पकड़े. जब चौकी इंचार्ज ने मुझसे टेंपो लेकर छत्ता थाना चलने को कहा था, तो मैंने टेंपो नहीं चलाने आने की कही. जिस पर ही पुलिसकर्मियों ने हिरासत में लिया और जीवनी मंडी चौकी पर बेरहमी से पिटाई की. तलवों में डंडे मारे और एक पैर के अंगूठे का नाखून उखड़ा. पुलिस ने शांतिभंग में चालान भी किया था."

जांच में पुलिसकर्मी मिले थे दोषी

पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने छत्ता थाना के प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार को लाइन हाजिर करने के साथ ही जीवनी मंडी पुलिस चौकी पर तैनात एसआई सनीपाल, आरक्षी राज बिहारी और संजय को निलंबित किया था.