पलामू के सिक्का गांव में रहस्यमय बीमारी से तीसरी मौत, परिवार अस्पताल से फरार
पलामू के सिक्का गांव में कुलदीप महतो परिवार में लगातार मौतें हो रही हैं. एक रहस्यमयी बीमारी इनकी जान ले रही है.
Published : June 27, 2026 at 1:10 PM IST
पलामू: जिले के पड़वा प्रखंड के सिक्का गांव में कुलदीप महतो के परिवार में रहस्यमय बीमारी से तीसरी मौत हो गई है. 21 जून को कुलदीप महतो और उनकी बेटी की मौत हो चुकी थी. अब उनकी बेटी इंदु कुमारी की भी मौत हो गई है.
परिवार के पांच सदस्य गंभीर रूप से बीमार
कुलदीप महतो की पत्नी लाखो देवी, बहू स्वेता कुमारी, बेटा नकुल महतो और बेटी इंदु कुमारी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे. पूरे परिवार के सदस्यों के शरीर में सूजन की शिकायत थी. सभी को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था.
इंदु कुमारी की मौत के बाद अस्पताल से फरारी
इंदु कुमारी की मौत के बाद परिवार के बाकी सदस्य लाखो देवी, श्वेता कुमारी और नकुल महतो मेडिकल कॉलेज से फरार हो गए. स्वास्थ्य विभाग ने इंदु कुमारी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की जानकारी मिल सकेगी.
अंधविश्वास पर भरोसा, इलाज से मुंह मोड़ा
सिविल सर्जन ने बताया कि परिवार जांच और डायग्नोसिस करवाने के बजाय अंधविश्वास का सहारा ले रहा था. पलामू सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पूरा परिवार अंधविश्वास के सहारे है. घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की पहल पर परिजनों का अंतिम संस्कार हुआ था. इसके बाद सभी को इलाज के लिए रिम्स (RIMS) भेजा गया, लेकिन रास्ते से ही सभी परिजन फरार हो गए थे.
झाड़-फूंक के लिए घूमते रहे परिवार के सदस्य
परिवार के सदस्य पहले चैनपुर के इलाके में झाड़-फूंक करवा रहे थे. बाद में वे लेस्लीगंज के इलाके में झाड़-फूंक के लिए चले गए. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उन्हें खोजकर अस्पताल में भर्ती कराया था.
डॉक्टरों का बयान
मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज के सीनियर डॉक्टर आरके रंजन ने बताया कि परिवार इलाज ही नहीं करवाना चाहता. मौत के बाद परिवार अस्पताल छोड़कर कहीं चला गया है. परिवार के सदस्य इलाज में सहयोग नहीं कर रहे हैं और न ही कोई जांच करवाना चाहते हैं.
स्वास्थ्य विभाग शव का पोस्टमार्टम करवाया है, हालांकि अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है. फरार हुए परिजनों की तलाश जारी है. पूरा मामला रहस्यमय बना हुआ है, क्योंकि परिवार डायग्नोसिस और उचित चिकित्सा से बच रहा है.
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