ETV Bharat / state

पलामू के सिक्का गांव में रहस्यमय बीमारी से तीसरी मौत, परिवार अस्पताल से फरार

पलामू: जिले के पड़वा प्रखंड के सिक्का गांव में कुलदीप महतो के परिवार में रहस्यमय बीमारी से तीसरी मौत हो गई है. 21 जून को कुलदीप महतो और उनकी बेटी की मौत हो चुकी थी. अब उनकी बेटी इंदु कुमारी की भी मौत हो गई है.

परिवार के पांच सदस्य गंभीर रूप से बीमार

कुलदीप महतो की पत्नी लाखो देवी, बहू स्वेता कुमारी, बेटा नकुल महतो और बेटी इंदु कुमारी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे. पूरे परिवार के सदस्यों के शरीर में सूजन की शिकायत थी. सभी को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था.

सीएस का बयान (ETV Bharat)

इंदु कुमारी की मौत के बाद अस्पताल से फरारी

इंदु कुमारी की मौत के बाद परिवार के बाकी सदस्य लाखो देवी, श्वेता कुमारी और नकुल महतो मेडिकल कॉलेज से फरार हो गए. स्वास्थ्य विभाग ने इंदु कुमारी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की जानकारी मिल सकेगी.

अंधविश्वास पर भरोसा, इलाज से मुंह मोड़ा

सिविल सर्जन ने बताया कि परिवार जांच और डायग्नोसिस करवाने के बजाय अंधविश्वास का सहारा ले रहा था. पलामू सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पूरा परिवार अंधविश्वास के सहारे है. घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की पहल पर परिजनों का अंतिम संस्कार हुआ था. इसके बाद सभी को इलाज के लिए रिम्स (RIMS) भेजा गया, लेकिन रास्ते से ही सभी परिजन फरार हो गए थे.