पटना में डेंगू से तीसरी मौत, इस साल संक्रमितों का आंकड़ा 537 के पार
Patna dengue cases: पटना में डेंगू से 23 वर्षीय तीसरे मरीज की मौत हो गई है. इस साल 537 के पार संक्रमितों की संख्या. रिपोर्ट-कृष्णनंदन
Published : November 2, 2026 at 2:15 PM IST
पटना: राजधानी पटना में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है. इस सीजन में डेंगू से तीसरी मौत का मामला सामने आया है. 23 वर्षीय मंजीत कुमार की पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई. करीब एक महीने से बुखार से पीड़ित मंजीत की शुक्रवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद परिजनों ने उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया था. इलाज के दौरान देर रात उसने दम तोड़ दिया.
डेंगू से 23 वर्षीय युवक की मौत
परिजनों के मुताबिक, मंजीत की हालत लगातार बिगड़ रही थी और इलाज के दौरान उसके प्लेटलेट्स में भी गिरावट आई थी. डॉक्टरों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली. मंजीत की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा है. वहीं, इलाके के लोगों में भी डेंगू के बढ़ते खतरे को लेकर चिंता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि कमला नेहरू नगर में डेंगू से यह दूसरी मौत है. इससे पहले 10 सितंबर को 28 वर्षीय मोहम्मद खुशियाल की मौत हुई थी.
पिता ने सफाई व्यवस्था पर उठाए सवाल
मंजीत के पिता मनोज कपाड़िया ने इलाके की सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि घर के पीछे बड़ा नाला है, जिसमें गंदगी जमा रहती है. आसपास भी कचरे का ढेर लगा रहता है. इससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है.
"स्थानीय लोगों की ओर से कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद नियमित सफाई नहीं होती. इलाके में फॉगिंग और एंटी लार्वा दवा का छिड़काव भी नियमित रूप से नहीं कराया जाता है."-मनोज कपाड़िया, मंजीत के पिता
537 के पार पहुंची डेंगू संक्रमितों की संख्या
पटना में डेंगू संक्रमण के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं. जिला डेंगू-मलेरिया पदाधिकारी सुभाष प्रसाद के मुताबिक, जिले में अब तक 537 से अधिक मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है. पिछले 24 घंटे में पांच नए संक्रमित मिले हैं. स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रभावित इलाकों में निगरानी बढ़ाई जा रही है.
"बुखार से पीड़ित लोगों की पहचान के लिए फीवर सर्वे कराया जा रहा है. संदिग्ध मरीजों की जांच और इलाज की व्यवस्था पर भी नजर रखी जा रही है."- सुभाष प्रसाद, जिला डेंगू-मलेरिया पदाधिकारी
सावधानी अपनाएं, डेंगू से बचें। घर एवं आसपास पानी जमा न होने दें। कूलर, गमलों, टायरों और पानी की टंकियों की नियमित सफाई करें। डेंगू से बचाव के लिए मच्छरदानी और मच्छररोधी क्रीम का उपयोग करें। @IPRDBihar @SHSB_Bihar @samrat4bjp @Nishantjdu81 #BiharHealthDept https://t.co/wwVpJGG1Nu— Bihar Health Dept (@BiharHealthDept) November 1, 2026
सितंबर से नवंबर तक ज्यादा सतर्कता की जरूरत
सिविल सर्जन डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद मंडल ने बताया कि डेंगू के लिहाज से सितंबर से नवंबर तक का समय संवेदनशील माना जाता है. बारिश के बाद घरों और आसपास जमा साफ पानी में एडीज मच्छरों के पनपने की आशंका बढ़ जाती है. तेज बुखार, शरीर और जोड़ों में दर्द या अन्य संदिग्ध लक्षण दिखने पर तत्काल डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए.
"कूलर, गमले, पुराने टायर, खुले बर्तन और नालियों के आसपास पानी जमा रहने से संक्रमण फैलाने वाले मच्छरों को पनपने का मौका मिलता है. ऐसे में घरों और आसपास पानी जमा नहीं होने देना जरूरी है. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी सैंपल लेकर जांच कराया जाता है. डेंगू के संदिग्ध मरीजों की प्राथमिकता से जांच का निर्देश दिया गया है."- डॉ. योगेंद्र प्रसाद मंडल, सिविल सर्जन
डेंगू से बचाव ही है सर्वोत्तम उपाय @IPRDBihar @SHSBihar @mangalpandeybjp #BiharHealthDept https://t.co/Ew3J0Syzm0— Bihar Health Dept (@BiharHealthDept) September 16, 2024
स्वास्थ्य विभाग की तैयारी मुस्तैद
सिविल सर्जन ने कहा कि डेंगू के मामले जिस क्षेत्र में भी मिल रहे हैं वहां नगर निगम की ओर से एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जा रहा है. इस बार पटना में स्वास्थ्य विभाग की तैयारी मुस्तैद रही है और डेंगू के मामले नियंत्रित रहे हैं. सभी अस्पतालों में डेंगू मरीजों के इलाज के लिए दवा से लेकर जांच की सुविधा उपलब्ध है.
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