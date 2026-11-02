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पटना में डेंगू से तीसरी मौत, इस साल संक्रमितों का आंकड़ा 537 के पार

परिजनों के मुताबिक, मंजीत की हालत लगातार बिगड़ रही थी और इलाज के दौरान उसके प्लेटलेट्स में भी गिरावट आई थी. डॉक्टरों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली. मंजीत की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा है. वहीं, इलाके के लोगों में भी डेंगू के बढ़ते खतरे को लेकर चिंता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि कमला नेहरू नगर में डेंगू से यह दूसरी मौत है. इससे पहले 10 सितंबर को 28 वर्षीय मोहम्मद खुशियाल की मौत हुई थी.

पिता ने सफाई व्यवस्था पर उठाए सवाल

मंजीत के पिता मनोज कपाड़िया ने इलाके की सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि घर के पीछे बड़ा नाला है, जिसमें गंदगी जमा रहती है. आसपास भी कचरे का ढेर लगा रहता है. इससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है.

"स्थानीय लोगों की ओर से कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद नियमित सफाई नहीं होती. इलाके में फॉगिंग और एंटी लार्वा दवा का छिड़काव भी नियमित रूप से नहीं कराया जाता है."-मनोज कपाड़िया, मंजीत के पिता

537 के पार पहुंची डेंगू संक्रमितों की संख्या

पटना में डेंगू संक्रमण के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं. जिला डेंगू-मलेरिया पदाधिकारी सुभाष प्रसाद के मुताबिक, जिले में अब तक 537 से अधिक मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है. पिछले 24 घंटे में पांच नए संक्रमित मिले हैं. स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रभावित इलाकों में निगरानी बढ़ाई जा रही है.

"बुखार से पीड़ित लोगों की पहचान के लिए फीवर सर्वे कराया जा रहा है. संदिग्ध मरीजों की जांच और इलाज की व्यवस्था पर भी नजर रखी जा रही है."- सुभाष प्रसाद, जिला डेंगू-मलेरिया पदाधिकारी