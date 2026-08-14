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कोर्ट से मैट तक गूंजा खेल प्रतिभाओं का जोश, राष्ट्रीय मंच के लिए 1,391 खिलाड़ियों ने ठोकी दावेदारी

रांची में राज्य स्तरीय खुली चयन प्रक्रिया के तीसरे दिन का खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया.

Third day of state level open selection camp in Ranchi
रांची में राज्य स्तरीय खुली चयन प्रक्रिया का तीसरा दिन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 14, 2026 at 7:40 PM IST

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रांचीः राजधानी रांची के खेलगांव स्थित विभिन्न स्टेडियमों में 70वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता 2026-27 के लिए आयोजित राज्य स्तरीय खुली चयन प्रक्रिया के तीसरे दिन खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बना.

14 अगस्त को बैडमिंटन, वॉलीबाल और जूडो के खिलाड़ियों ने कोर्ट और मैट पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय मंच पर झारखंड का प्रतिनिधित्व करने के लिए दावेदारी पेश की. तीनों खेलों में अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग के कुल 1,391 खिलाड़ियों ने चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया.

राज्य स्तरीय चयन प्रक्रिया का आयोजन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से किया जा रहा है. चयन प्रक्रिया में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के साथ-साथ उनकी तकनीकी दक्षता, फिटनेस, खेल कौशल, अनुशासन और खेल भावना को भी परखा जा रहा है. बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा.

Third day of state level open selection camp in Ranchi
अपने कौशल का प्रदर्शन करते खिलाड़ी (ETV Bharat)

शुक्रवार को वॉलीबाल में सबसे अधिक 923 खिलाड़ियों ने अपनी दावेदारी पेश की. वहीं जूडो में 370 और बैडमिंटन में 98 खिलाड़ी चयन प्रक्रिया में शामिल हुए. अलग-अलग आयु वर्गों के खिलाड़ियों ने अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया. चयन प्रक्रिया के दौरान प्रशिक्षकों और विशेषज्ञों की ओर से खिलाड़ियों के प्रदर्शन का बारीकी से मूल्यांकन किया जा रहा है.

Third day of state level open selection camp in Ranchi
वॉलीबॉल की प्रतियोगिता (ETV Bharat)

खेल मैदान पर खिलाड़ियों के बीच राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जगह बनाने को लेकर प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिली. कोई कोर्ट पर अपने स्मैश और रैली से प्रभावित करता नजर आया तो जूडो के खिलाड़ियों ने मैट पर तकनीक और फिटनेस का प्रदर्शन किया. वॉलीबाल कोर्ट पर खिलाड़ियों ने टीमवर्क, सर्विस और अटैक के जरिए चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा.

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग ने कहा कि राज्य स्तरीय खुली चयन प्रक्रिया खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा साबित करने का व्यापक और प्रतिस्पर्धी मंच उपलब्ध करा रही है. उन्होंने कहा, खिलाड़ियों में राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का प्रतिनिधित्व करने का उत्साह स्पष्ट दिखाई दे रहा है. हमारा प्रयास है कि प्रतिभा और प्रदर्शन के आधार पर योग्य खिलाड़ियों को निष्पक्ष अवसर मिले और वे राष्ट्रीय मंच पर राज्य का नाम रोशन करें.

Third day of state level open selection camp in Ranchi
रांची में राज्य स्तरीय खुली चयन प्रक्रिया का तीसरा दिन (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि खुली चयन प्रक्रिया में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों की भागीदारी इस बात का संकेत है कि झारखंड में स्कूली स्तर पर खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है. अलग-अलग जिलों से पहुंचे खिलाड़ी अपनी मेहनत और प्रदर्शन के दम पर राज्य की टीम में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

आयोजन के शुरुआती तीन दिनों में करीब पांच हजार खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों की राज्य स्तरीय खुली चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया है. इससे चयन प्रक्रिया में खिलाड़ियों की बढ़ती भागीदारी का अंदाजा लगाया जा सकता है. विभाग का लक्ष्य प्रदर्शन और योग्यता के आधार पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर मंच उपलब्ध कराना है.

अब चयन प्रक्रिया का अगला चरण 18 अगस्त से शुरू होगा. इसमें तीरंदाजी, शूटिंग, ताइक्वांडो, कबड्डी और एथलेटिक्स के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. इन खेलों में भी राज्यभर से बड़ी संख्या में स्कूली खिलाड़ियों के पहुंचने की संभावना है. चयन प्रक्रिया के जरिए चुने जाने वाले खिलाड़ी राष्ट्रीय मंच पर झारखंड की ओर से पदक जीतने और राज्य का नाम रोशन करने की कोशिश करेंगे.

Third day of state level open selection camp in Ranchi
राज्य स्तरीय खुली चयन प्रक्रिया का तीसरा दिन (ETV Bharat)

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