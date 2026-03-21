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चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन हो रही देवी चंद्रघंटा की पूजा, पढ़िए मां का प्रिय भोग और पूजा विधि

दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी, झंडेवालान और छतरपुर देवी मंदिर में मां की आरती की गई. मां का श्रृंगार बेहद सुंदर नजर आया.

चैत्र नवरात्रि 2026
चैत्र नवरात्रि 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 21, 2026 at 7:20 AM IST

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नई दिल्ली: आज चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन है और तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है. चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में सुबह 5:00 बजे माता की आरती की गई. मां को फूलों से सजाया गया है. आरती के दौरान कई प्रकार के मिष्ठान और फल मां को चढ़ाए गए. वहीं सुबह 5:00 बजे आरती के बाद मां का द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया इसके बाद श्रद्धालु माता कालका के दर्शन कर रहे हैं.

वहीं नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है. माता चंद्रघंटा साहस, शक्ति और शांति की प्रतीक हैं, जिनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होने के कारण उन्हें यह नाम मिला है. भक्त इस दिन उनकी पूजा से भय और नकारात्मकता को दूर करने के लिए करते हैं. माता चंद्रघंटा सिंह पर सवार हैं और उनके दस हाथ हैं, जिनमें त्रिशूल, तलवार, गदा और कमल जैसे अस्त्र-शस्त्र हैं.

मां की पूजा विधि
इस दिन सुबह स्नान के बाद माता को रोली, अक्षत, और फूल अर्पित करें. दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाना शुभ माना जाता है. वही पूजा के दौरान मां के इस मंत्र को ॐ देवी चंद्रघंटायै नमः’ या ‘ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटायै नमः’ जाप करना चाहिए.

बता दें चैत्र नवरात्र के अवसर पर दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर के साथ-साथ दिल्ली के झंडेवालान मंदिर और छतरपुर मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है, विशेष तौर पर कालकाजी मंदिर में साल भर भीड़ देखी जाता है लेकिन नवरात्र के समय विशेष भी होने की वजह से पुलिस प्रशासन अलर्ट पर रहते हैं और मंदिर के चारों तरफ सुरक्षा की जाती है.

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