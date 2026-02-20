ETV Bharat / state

यूपी बोर्ड परीक्षा का तीसरा दिन; 2.98 लाख परीक्षार्थियों ने नहीं दिया एग्ज़ाम, 5 मुन्नाभाई पकड़े गये

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की ओर से हो रही हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के तीसरे दिन भी परीक्षा व्यवस्था शांतिपूर्ण रही. प्रदेशभर से मिली रिपोर्ट के अनुसार कहीं भी कोई अप्रिय स्थिति सामने नहीं आई. तीसरे दिन पहली पाली में हाईस्कूल सामाजिक विज्ञान और इंटरमीडिएट कृषि शस्य विज्ञान (भाग-1 एवं भाग-2) की परीक्षा कराई गई.

51.22 लाख परीक्षार्थी पंजीकृत थे: इस पाली में कुल 27,67,087 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 25,96,897 उपस्थित रहे, जबकि 1,70,190 परीक्षार्थी अनुपस्थित पाए गए. दूसरी पाली में हाईस्कूल अंग्रेजी विषय की परीक्षा हुई. इसमें 23,54,918 परीक्षार्थी पंजीकृत थे. इनमें से 22,26,149 ने परीक्षा दी, जबकि 1,28,769 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे. दोनों पालियों को मिलाकर कुल 51,22,005 परीक्षार्थी पंजीकृत थे.

पांच मुन्नाभाई गिरफ्तार: इनमें से 48,23,046 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि तीसरे दिन कुल 2,98,959 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे. तीसरे दिन अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए 3 परीक्षार्थी पकड़े गए. पहली पाली में फिरोजाबाद और मैनपुरी, जबकि दूसरी पाली में कन्नौज से एक परीक्षार्थी नकल करते हुए पकड़ा गया. इसके अलावा 5 छद्म परीक्षार्थी भी पकड़े गए. पहली पाली में गोरखपुर और प्रतापगढ़, दूसरी पाली में झांसी, कन्नौज और एटा में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए कार्रवाई की गई.