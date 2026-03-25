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हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह: राज्यपाल ने 271 छात्रों को दी डिग्री, 12 को स्वर्ण पदक

राज्यपाल ने 271 छात्रों को डिग्री और 12 को स्वर्ण पदक दिए ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: युवा अपने ज्ञान का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करें, न कि अहंकार के लिए. हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय का तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने ये बात कही. इस दौरान राज्यपाल ने 271 छात्रों को डिग्री और 12 को स्वर्ण पदक दिए. साथ ही छात्रों को पत्रकारिता के भारतीय अतीत और गौरवशाली ज्ञान परंपरा से जुड़ने का संदेश दिया. राज्यपाल बागडे ने दीक्षांत समारोह को जीवन की नई शुरुआत बताते हुए कहा कि ये केवल शैक्षणिक उपलब्धि का उत्सव नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों के नए अध्याय का आरंभ है. उन्होंने गुरुकुल परंपरा का उल्लेख करते हुए विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करें, न कि अहंकार के लिए. साथ ही कहा कि पत्रकारिता केवल समाचार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें विचार और संस्कृति के विकास की भी अहम भूमिका है. राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि वे प्रेस की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, लेकिन ये भी जरूरी है कि स्वतंत्रता को स्वच्छंदता न समझा जाए. उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक धरोहर जैसे रामायण और महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा कि ये ग्रंथ आज भी जीवन मूल्यों और नैतिकता की शिक्षा देते हैं. दीक्षांत समारोह में राज्यपाल के साथ वासुदेव देवनानी और प्रेमचंद बैरवा (ETV Bharat Jaipur) इसे भी पढ़ें- राज्यपाल हरिभाऊ बागडे बोले- 'भारत अब मजबूत, मिटाने वाला पैदा नहीं हुआ'