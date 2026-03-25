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हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह: राज्यपाल ने 271 छात्रों को दी डिग्री, 12 को स्वर्ण पदक

हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागडे के साथ वासुदेव देवनानी और प्रेमचंद बैरवा मौजूद रहे

राज्यपाल ने 271 छात्रों को डिग्री और 12 को स्वर्ण पदक दिए
राज्यपाल ने 271 छात्रों को डिग्री और 12 को स्वर्ण पदक दिए (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 25, 2026 at 7:54 PM IST

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जयपुर: युवा अपने ज्ञान का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करें, न कि अहंकार के लिए. हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय का तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने ये बात कही. इस दौरान राज्यपाल ने 271 छात्रों को डिग्री और 12 को स्वर्ण पदक दिए. साथ ही छात्रों को पत्रकारिता के भारतीय अतीत और गौरवशाली ज्ञान परंपरा से जुड़ने का संदेश दिया.

राज्यपाल बागडे ने दीक्षांत समारोह को जीवन की नई शुरुआत बताते हुए कहा कि ये केवल शैक्षणिक उपलब्धि का उत्सव नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों के नए अध्याय का आरंभ है. उन्होंने गुरुकुल परंपरा का उल्लेख करते हुए विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करें, न कि अहंकार के लिए. साथ ही कहा कि पत्रकारिता केवल समाचार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें विचार और संस्कृति के विकास की भी अहम भूमिका है. राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि वे प्रेस की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, लेकिन ये भी जरूरी है कि स्वतंत्रता को स्वच्छंदता न समझा जाए. उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक धरोहर जैसे रामायण और महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा कि ये ग्रंथ आज भी जीवन मूल्यों और नैतिकता की शिक्षा देते हैं.

हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय
दीक्षांत समारोह में राज्यपाल के साथ वासुदेव देवनानी और प्रेमचंद बैरवा (ETV Bharat Jaipur)

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आपातकाल का जिक्र: समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी मौजूद रहे. उन्होंने भारत में आपातकाल 1975 का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया, लेकिन मजबूत पत्रकारिता ने सत्य को बचाए रखा. देवनानी ने छात्रों को संदेश दिया कि आज के डिजिटल युग में सबसे पहले नहीं, बल्कि सबसे सही बनने की होड़ होनी चाहिए. उन्होंने फेक न्यूज की बढ़ती चुनौती के बीच पत्रकारों की जिम्मेदारी को और ज्यादा अहम बताया.

हर वायरल खबर सच नहीं होती: वहीं, दीक्षांत समारोह में उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि आज का दिन छात्रों के संघर्ष और मेहनत की औपचारिक मान्यता का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया के विस्तार ने पत्रकारिता को तेज और व्यापक बनाया है, लेकिन इसके साथ ही गलत सूचनाओं का खतरा भी बढ़ा है. हर वायरल खबर सच नहीं होती, इस बात को ध्यान में रखते हुए पत्रकारों को सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए.

271 छात्रों को उपाधि, 12 को स्वर्ण पदक: दीक्षांत समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के कुल 271 छात्रों को उपाधियां प्रदान की गईं. इनमें 269 यूजी-पीजी के छात्र-छात्राएं और 2 शोधार्थी शामिल रहे, जिन्हें पीएचडी की डिग्री दी गई. शैक्षणिक उत्कृष्टता के आधार पर 12 छात्रों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया, जबकि पहले, दूसरे और तीसरे स्थान प्राप्त करने वाले कुल 35 छात्रों को वरीयता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए.

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271 छात्रों को मिली डिग्री
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