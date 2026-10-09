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BBMKU का तीसरा दीक्षांत समारोह. राज्यपाल ने 149 विद्यार्थियों के बांटे डिग्री, MLA जयराम महतो को पीएचडी की उपाधि

बीबीएमकेयू का दीक्षांत समारोह संपन्न ( Etv Bharat )

धनबाद: बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय (BBMKU) का तीसरा दीक्षांत समारोह शुक्रवार को संपन्न हुआ. समारोह में राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. उनके हाथों 149 चयनित विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई, इनमें 99 छात्राएं और 50 छात्र शामिल हैं. वहीं, डुमरी विधायक डॉ. जयराम महतो को भी पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया.

दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों के लिए उपलब्धियों और नई उम्मीदों का खास अवसर बना. डिग्री और गोल्ड मेडल हासिल करने वाले विद्यार्थियों के चेहरों पर खुशी और आत्मविश्वास साफ नजर आया. निर्धारित ड्रेस कोड में शिक्षक और छात्र-छात्राएं समारोह में शामिल हुए. इस दौरान राज्यपाल के हाथों विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई.

दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल (Etv Bharat)

अपने संबोधन में राज्यपाल ने डिग्री प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने विद्यार्थियों से नई खोज, नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ने की अपील की.

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उच्च शिक्षा में रिक्त पदों पर नियुक्ति पर जोर

राज्यपाल ने उच्च शिक्षा व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि शिक्षण संस्थानों में कई पद खाली हैं, जिन्हें भरने की जरूरत है. इन पदों पर नियुक्ति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने झारखंड को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने और प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने की दिशा में काम करने पर भी जोर दिया. उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान उच्च शिक्षा में रिक्त पदों पर नियुक्ति पर जोर देने की बात कही.