बांधवगढ़ में अब भालुओं की हो रही मौत, दो दिन में तीसरा भालू मृत मिला

नियमानुसार शव का पोस्टमार्टम भी किया गया है, पोस्टमार्टम में प्राथमिक रूप से भालू के मौत की वजह प्राकृतिक.

Bear died in Bandhavgarh
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एक और भालू की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 10:58 PM IST

2 Min Read
उमरिया: उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से एक बार फिर से बुरी खबर है. यहां दो दिन में तीसरे भालू की मौत हो गई है, जिसके बाद से वन्य प्राणी प्रेमियों के बीच में हड़कंप मच गया है. चिंता का विषय यह है कि आखिर किस वजह से भालू की मौत हो रही है. भालू के मौत के बाद नियमानुसार उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है.

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में दो दिन में तीसरे भालू की मौत

बताया जा रहा है कि नियमानुसार हर दिन की तरह वन विभाग की टीम गस्ती कर रही थी. इसी दौरान उन्हें एक भालू का शव दिखाई दिया. जैसे ही भालू मृत अवस्था में मिला तुरंत ही वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया. घटना बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा बफर रेंज के खेतौली सर्कल अंतर्गत मिडरा बीट के कंपार्टमेंट आरएफ 488 में हुई है. यहीं पर ये भालू मृत अवस्था में मिला है.

Bear died in Bandhavgarh
भालू का कर दिया गया अंतिम संस्कार (ETV Bharat)

कितना बड़ा था भालू ?

मृत भालू की उम्र लगभग 4 वर्ष बताई जा रही है. यह एक मेल भालू है, जिसके सभी अवयव भी सुरक्षित पाए गए हैं. नियमानुसार डॉग स्क्वाड बुलाया गया और वहां पर जांच कराई गई. जहां कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया है. मेटल डिटेक्टर से भी जांच की गई है, वहां भी कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया है. नियमानुसार शव का पोस्टमार्टम भी किया गया है, पोस्टमार्टम में प्राथमिक रूप से भालू के मौत की वजह प्राकृतिक सामने आई है. भालू का नियमानुसार शव दाह भी कर दिया गया है.

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने बताया, एक 4 वर्षीय नर भालू मृत अवस्था में मिला है, जांच जारी है. डॉग स्क्वायड मेटल डिटेक्टर सभी से जांच की गई है. अभी कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया है, मृत्यु के कारणों की जांच जारी है.

दो दिन में 3 भालुओं की मौत

गौरतलब है कि इससे पहले शुक्रवार को ही बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मानपुर बफर क्षेत्र में एक मादा भालू और एक भालू शावक का शव मिला था. इस तरह से 2 दिन में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में तीन भालूओ की मौत हो गई है.

