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CRIME वाली जगह से सबूत जुटाने में पुलिस वालों को क्या गलती पड़ती भारी? जानिए

लखनऊ में क्राइम सीन मैनेजमेंट कोर्स का तीसरा बैच संपन्न, जानिए खास बातें.

third batch of crime scene management course concludes in lucknow police.
क्राइम सीन से सबूत जुटाने में पुलिस वालों को क्या गलती पड़ जाती भारी? (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 12:03 PM IST

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लखनऊः यूपी पुलिस तेजी से हाईटेक हो रही है. पुलिस को क्राइम सीन मैनेजमेंट कोर्स के जरिए भी पारंगत किया जा रहा है. लखनऊ में इस कोर्स की एक कार्यशाला का आयोजन हुआ. इसमें बताया गया कि पुलिस वालों को घटनास्थल से सबूत जुटाते वक्त क्या सावधानी बरतनी चाहिए. कौन सी गलती का फायदा अपराधियों को मिल सकता है.


तीसरे बैच का समापन: लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में क्राइम सीन मैनेजमेंट कोर्स के तीसरे बैच का समापन हुआ. इस अवसर पर मुख्य अतिथि एडीजी तकनीकी सेवाएं नवीन अरोरा ने प्रशिक्षण ले रहे 105 पुलिस अधिकारियों को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि अपराधी घटनास्थल पर साक्ष्य जरूर छोड़ता है, बस जरूरत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसे पहचानने की है. उन्होंने पुलिसकर्मियों को आगाह किया कि साक्ष्य संकलन के दौरान सावधानी न बरतने पर जांचकर्ता स्वयं घटनास्थल के साक्ष्यों के लिए खतरा बन सकते हैं.

​साक्ष्य संकलन में सावधानी की हिदायत: नवीन अरोरा ने पुलिसकर्मियों को सचेत करते हुए कहा, अगर हम घटनास्थल और साक्ष्य संकलन की सही जानकारी नहीं रखेंगे तो हम खुद घटनास्थल के लिए खतरा बन सकते हैं. असावधानीवश हम अपना ही फिंगरप्रिंट, बाल या पसीना वहां छोड़ सकते हैं, जिससे जांच प्रभावित हो सकती है. उन्होंने जोर देकर कहा कि घटनास्थल पर जाने से पहले यह जानना जरूरी है कि वहां क्या नहीं करना है. उन्होंने प्रॉपर किट, ग्लव्स, मास्क और हेयर कवर के अनिवार्य उपयोग की सलाह दी.

​105 पुलिस अधिकारियों ने लिया हिस्सा: ​इस विशेष प्रशिक्षण कोर्स में प्रदेश के विभिन्न कमिश्नरेट और जनपदों से आरक्षी से लेकर निरीक्षक रैंक के कुल 105 पुलिस अधिकारियों ने प्रतिभाग किया. 6 सप्ताह तक चले इस पाठ्यक्रम में विषय विशेषज्ञों ने क्राइम सीन मैनेजमेंट के साथ-साथ साइबर सुरक्षा और फॉरेंसिक साइंस के नवीनतम विषयों का गहन अध्ययन कराया.

​ज्ञान का प्रसार करने की अपील: ​एडीजी ने आशा व्यक्त की कि प्रशिक्षित पुलिसकर्मी अपने जनपदों में जाकर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में वर्कशॉप आयोजित करेंगे और अन्य कर्मियों को भी प्रशिक्षित करेंगे. आईजी राजीव मल्होत्रा ने कोर्स पूरा करने वाले अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि इस संस्थान से हासिल किया गया ज्ञान तभी सफल होगा, जब इसका उपयोग धरातल पर अपराधियों को सजा दिलाने में किया जाएगा.

​सम्मान और उपस्थिति: ​कार्यक्रम के दौरान यूपीएसआईएफएस के आईजी राजीव मल्होत्रा और डीआईजी हेमराज मीना ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया. कार्यक्रम का संचालन जनसंपर्क अधिकारी संतोष तिवारी ने किया. इस अवसर पर उप निदेशक जितेन्द्र श्रीवास्तव, अतुल यादव, डॉ. नताशा समेत संस्थान के कई शैक्षणिक सदस्य और अधिकारी उपस्थित रहे.


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