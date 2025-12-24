ETV Bharat / state

मुजफ्फरनगर में 3 करोड़ 9 लाख की साइबर ठगी; तीसरा आरोपी भी गिरफ्तार, सोशल मीडिया का लेते थे सहारा

निवेश पर अधिक मुनाफे का देते थे लालच, पुलिस मामले में दो ठगों को कर चुकी है गिरफ्तार.

करोड़ की ठगी का आरोपी गिरफ्तार
करोड़ की ठगी का आरोपी गिरफ्तार (Photo Credit; Muzaffarnagar Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 24, 2025 at 8:22 AM IST

|

Updated : December 24, 2025 at 10:13 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुजफ्फरनगर: थाना साइबर क्राइम पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिये करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले गिरोह के तीसरे सदस्य को गिरफ्तार किया है. पुलिस मामले में पहले ही दो ठगों को गिरफ्तार कर चुकी है. पुलिस ने अब तक 3 करोड़ 09 लाख 22 हजार रुपये की धोखाधड़ी का खुलासा किया है.

एसपी क्राइम इंदु सिद्धार्थ के मुताबिक, 09 अक्टूबर 2025 को नई मंडी निवासी वादी सचिन कुमार ने थाना साइबर क्राइम में लिखित तहरीर दी थी. पीड़ित ने अपनी शिकायत में कहा था कि फेसबुक के जरिये एक अज्ञात व्यक्ति से उनकी मित्रता हुई थी. जिसने उन्हें निवेश पर अधिक मुनाफा दिलाने का लालच दिया. अलग-अलग खातों में कुल 3 करोड़ 09 लाख 22 हजार रुपये ट्रांसफर करा लिए. इस मामले में 07 दिसंबर 2025 को दो आरोपी मौहम्मद माज और अम्बरीश मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.

अब मंगलवार को पुलिस ने तीसरे अभियुक्त खालिद पुत्र इनामूलहक निवासी साईपुरम बस्ती थाना कोतवाली नगर बाराबंकी को गिरफ्तार किया है. अभियुक्त के कब्जे से दो मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और एक वाईफाई राउटर बरामद किए गए है.

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में अभियुक्त खालिद ने बताया कि वह बेरोजगार था. नौकरी की तलाश के दौरान साइबर फ्रॉड नेटवर्क से जुड़ गया. सोशल मीडिया पर फर्जी पेज बनाकर विभिन्न बैंक खातों से करोड़ों रुपये का लेन देन किया. अभियुक्त ने अब तक पचास से अधिक खातों से करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है. लगभग पचास लाख रुपये फ्रीज कर पीड़ित को वापस दिलाने की प्रक्रिया चल रही है.

यह भी पढ़ें: मुजफ्फरनगर में भांजी ने दोस्त के साथ मिलकर मामा के घर की चोरी, जेवरात बेचकर मोबाइल और घड़ी खरीदी, कर्ज चुकाया

यह भी पढ़ें: फर्जी आईडी पर SIM कार्ड लेकर करते थे डिजिटल फ्रॉड, बागपत में छह साइबर ठग गिरफ्तार

Last Updated : December 24, 2025 at 10:13 AM IST

TAGGED:

MUZAFFARNAGAR NEWS
CYBER ​​FRAUD IN UP
CYBER ​​FRAUDSTERS ARRESTED
UP NEWS
CYBER ​​FRAUD IN MUZAFFARNAGAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.