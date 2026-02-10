ETV Bharat / state

उत्तराखंड में कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर सामुहिक दुष्कर्म मामला, तीसरा आरोपी भी गिरफ्तार

सामूहिक दुष्कर्म मामले में तीसरा आरोपी गिरफ्तार ( फोटो सोर्स- Police )