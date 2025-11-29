ETV Bharat / state

फरीदाबाद रोडरेज केस में हत्या का तीसरा आरोपी गिरफ्तार, बीच सड़क मौत के घाट उतारा था

रोडरेज में हत्या का तीसरा आरोपी गिरफ्तार ( Etv Bharat )

फरीदाबादः हरियाणा के फरीदाबाद में डीएनडी-केएमपी एक्सप्रेसवे के सेक्टर 17-18 कट पर रोडरेज में 23 नवंबर की शाम पलवल निवासी चालक रविंद्र की हत्या कर दी गई थी. डीएलएफ क्राइम ब्रांच की टीम ने शुक्रवार को मामले से जुड़े तीसरे आरोपी रोहित को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी मूल रूप से बिहार का रहने वाला है. हाल में फरीदाबाद में रहता है. इस कांड से जुड़े मुख्य आरोपी सतीश और एक अन्य आरोपी सुमित को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. रोडरेज में बीच सड़क पर चाकू गोदकर हत्या से जुड़ा है मामलाः फरीदाबाद एसीपी क्राइम वरुण कुमार दहिया ने बताया कि गिरफ्तार तीनों आरोपियों के साथ एक अन्य बाइक चालक की किसी बात को लेकर सड़क पर कहा-सुनी हो गई थी. इस दौरान वहां से गुजर रहे बाइक चालक पलवल निवासी रविंद्र ने गाड़ी रोककर मामला शांत कराने की कोशिश की. उस समय मामला शांत हो गया. लेकिन कुछ दूर जाने के बाद एक बाइक पर सवार होकर तीनों आरोपियों ने रविंद्र की बाइक को रोक दिया. इस दौरान मुख्य आरोपी सतीश ने बीच सड़क पर चाकू से रविंद्र के ऊपर हमला कर दिया. हमले में रविंद्र की मौत हो गई.