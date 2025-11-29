फरीदाबाद रोडरेज केस में हत्या का तीसरा आरोपी गिरफ्तार, बीच सड़क मौत के घाट उतारा था
सड़क पर बीच बचाव के चक्कर में जान गंवाने वाले बाइक सवार की हत्या के तीसरे आरोपी को फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
Published : November 29, 2025 at 6:38 PM IST
फरीदाबादः हरियाणा के फरीदाबाद में डीएनडी-केएमपी एक्सप्रेसवे के सेक्टर 17-18 कट पर रोडरेज में 23 नवंबर की शाम पलवल निवासी चालक रविंद्र की हत्या कर दी गई थी. डीएलएफ क्राइम ब्रांच की टीम ने शुक्रवार को मामले से जुड़े तीसरे आरोपी रोहित को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी मूल रूप से बिहार का रहने वाला है. हाल में फरीदाबाद में रहता है. इस कांड से जुड़े मुख्य आरोपी सतीश और एक अन्य आरोपी सुमित को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.
रोडरेज में बीच सड़क पर चाकू गोदकर हत्या से जुड़ा है मामलाः फरीदाबाद एसीपी क्राइम वरुण कुमार दहिया ने बताया कि गिरफ्तार तीनों आरोपियों के साथ एक अन्य बाइक चालक की किसी बात को लेकर सड़क पर कहा-सुनी हो गई थी. इस दौरान वहां से गुजर रहे बाइक चालक पलवल निवासी रविंद्र ने गाड़ी रोककर मामला शांत कराने की कोशिश की. उस समय मामला शांत हो गया. लेकिन कुछ दूर जाने के बाद एक बाइक पर सवार होकर तीनों आरोपियों ने रविंद्र की बाइक को रोक दिया. इस दौरान मुख्य आरोपी सतीश ने बीच सड़क पर चाकू से रविंद्र के ऊपर हमला कर दिया. हमले में रविंद्र की मौत हो गई.
मुख्य आरोपी पर हत्या सहित 6 मामले पहले से है दर्जः सतीश और सुमित को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. सतीश पर एक हत्या सहित कुल 6 केस दर्ज हैं. कुछ दिन पहले ही सतीश जेल से छूटकर आया था. इसके साथ गिरफ्तार 2 अन्य आरोपी कॉलेज स्टूडेंट हैं. रोडरेज में हत्या के दौरान चाकू कहां से आया. इस सवाल पर एसीपी ने कहा कि इस बारे में पूछताछ के बाद ही मामला स्पष्ट हो पायेगा.
सड़क पर उग्र न हों, रोडरेज के मामले में न उलझेंः फरीदाबाद क्राइम ब्रांच के एसीपी वरुण कुमार दहिया ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि सड़क पर चलते समय उग्र न हों. अगर किसी भी वाहन चालक के साथ सड़क पर विवाद, मारपीट या कोई हिंसा दिखे से डायल 112 पर पुलिस को सूचित करें. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर मदद करेगी. अन्यथा बेवजह की परेशानी हो सकती है.