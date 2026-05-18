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मुस्तफ़ा मरा नहीं,ज़िंदा है: बलरामपुर में ज़िंदा व्यक्ति को मृत मानकर किसी और को दफना दिया, बाज़ार में जिंदा घूमता मिला मुस्तफ़ा

पुलिस ने जांच पड़ताल किए बिना अज्ञात शव को मुस्तफा का मान लिया. पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया.

बाजार में मस्जिद के पास जिंदा मिला मुस्तफा.
बाजार में मस्जिद के पास जिंदा मिला मुस्तफा. (Photo Credit; Viral)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 18, 2026 at 4:55 PM IST

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Updated : May 18, 2026 at 5:49 PM IST

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बलरामपुर : उतरौला में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. पुलिस ने एक व्यक्ति को मृत मानकर पोस्टमॉर्टम करा दिया. परिजन शव दफन करने के लिए कब्रिस्तान में तैयारी कराने लगे. बाद में व्यक्ति बाजार में जीवित हालत में मिला. वहीं पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं.

उतरौला कस्बे में शनिवार को देवरिया मेनहा गांव के पास खेत में अज्ञात व्यक्ति की लाश पुलिस को मिली थी, जो कई दिन पुरानी थी और पहचान में नहीं आ रही थी. इसी बीच उतरौला कस्बे के पटेल नगर निवासी शमीम अहमद ने बताया, मेरा भाई मुस्तफा (60) पिछले पांच दिन से लापता है, वह मानसिक रूप से कमजोर है.

मस्जिद के पास जिंदा मिला मुस्तफा. (Video Credit; Viral)

शमीम ने मुस्तफा का शव होने की आशंका जताई. इसपर उतरौला थाना की पुलिस ने बिना गहराई से जांच किए लाश का पंचनामा भर कर उसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पोस्टमॉर्टम के बाद शव शमीम को सौंप दिया. रविवार को मुस्तफा के परिजन कब्र खोद कर उसका अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे, तभी परिजनों को सूचना मिली कि मुस्तफा उतरौला के राजा बाजार मोहल्ले में एक मस्जिद के पास बैठा है.

जानकारी मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया. शमीम मौके पर पहुंचे तो देखा उनका भाई मुस्तफा मस्जिद के पास बैठा है. अब सवाल यह उठ रहा है कि जिस व्यक्ति का पुलिस ने पोस्टमॉर्टम कराया, वह शव किसका है. उस व्यक्ति का मौत कैसे हुई. जो शव पांच दिन से गड्ढे में पड़ा था पुलिस को सूचना कैसे नहीं मिली. पुलिस ने बिना गहराई से जांच किए शव को मुस्तफा का मान कर पोस्टमॉर्टम कराकर दूसरे को कैसे सौंप दिया.

सोमवार को जब ये मामला पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के संज्ञान में आया तो उन्होंने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए. पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने सोमवार को बताया कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है. विधिक कार्यवाही की जाएगी.

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Last Updated : May 18, 2026 at 5:49 PM IST

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