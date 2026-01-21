ETV Bharat / state

सूरजपुर में चोरों का आतंक, गायत्री मंदिर की दान पेटी से चुराए पैसे

चोर मंदिर के पीछे के पीछे के दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर घुसा.

Thieves wreak havoc in Surajpur
गायत्री मंदिर की दान पेटी से चुराए पैसे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 21, 2026 at 8:50 PM IST

सूरजपुर: शहर में चोरी की बढ़ती वारदातों से लोग परेशान हैं. आलम ये है कि अब चोर चोरी के लिए मंदिर की दानपेटी में भी सेंध लगा रहे हैं. स्थानीय लोगों की मानें तो अब भगवान का घर भी चोरों की नजर से सुरक्षित नहीं रहा. इससे पहले भी शहर में चोर कई मकानों और दुकानों को अपना निशाना बना चुके हैं.

दरअसल, पूरी वारदात कोतवाली थाना इलाके के गायत्री मंदिर का है. यहां चोर ने रात के वक्त मंदिर के पिछले दरवाजे पर लगा मजबूत ताला तोड़ दिया. ताला तोड़ने के बाद चोर बड़े आराम से मंदिर में प्रेवश कर गया. मंदिर के भीतर रखे दानपेटी को चोर ने निशाना बनाया. दानपेटी में रखे हजारों रुपए लेकर वो चंपत हो गया.

गायत्री मंदिर की दान पेटी से चुराए पैसे (ETV Bharat)

गायत्री मंदिर की दान पेटी से चोरी

मंदिर प्रबंधन की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी. जांच के दौरान मुखबिर की गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर पुलिस ने संदिग्ध रोहित अगरिया उर्फ रोहित, पिता राजू अगरिया, निवासी जेलपारा, सूरजपुर को दबोच लिया. आरोपी से से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया. आरोपी ने अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि गायत्री मंदिर में हुई चोरी की वारदात को उसी ने अंजाम दिया है.

चोर ने तोड़ा मंदिर के पिछले दरवाजे पर लगा ताला

आरोपी ने बताया कि उसे पैसे की अचानक जरूरत पड़ गई थी, इसलिए उसने मंदिर के पीछे वाले दरवाजे का ताला तोड़ा और दान-पात्र से नोट निकाल लिए. चुराए गए सारे पैसे उसने शराब पीने और अन्य खाने-पीने की चीजों में उड़ा दिए. मंदिर में हुई चोरी की वारदात से लोग दुखी हैं. लोगों का कहना है कि मंदिर ही एक ऐसी जगह है जहां इंसान और बदमाश सभी पूजा पाठ के लिए आते हैं. इससे पहले कभी इस मंदिर में इस तरह की वारदात नहीं हुई.

आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया

आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. आगे की जांच जारी है. पुलिस अब आरोपी का आपराधिक रिकार्ड खंगाल रही है. ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या पूर्व में भी वो, इस तरह की वारदातों में शामिल रहा है. मंदिर में चोरी की वारदात के बाद मंदिर आने वाले भक्तों ने पुलिस से इलाके में गश्ती बढ़ाने की भी मांग की है.

