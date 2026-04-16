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रायबरेली में स्मार्ट क्लास में चोरों का आतंक, डिजिटल सामानों की हो रही है चोरी, पुलिस को नहीं मिल रहा सुराग

रायबरेली: रायबरेली में शिक्षा विभाग द्वारा स्कूली बच्चों को आधुनिक सुविधा के माध्यम से शिक्षा देने के सपने को चोर पूरा नही होने दे रहे. महराजगंज क्षेत्र में सरकारी स्कूल की स्मार्ट क्लास में रखे सामान को चोर लगातार निशाना बना रहे हैं.

अभी हाल ही में 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दिन जब सरकारी स्कूल में कार्यक्रम आयोजित होना था, तो स्कूल की स्मार्ट क्लास का सामान चोरी हो गया. मामले में पुलिस ने शिकायत पत्र तो ले लिया, लेकिन अभी तक जांच चल रही है, एफआईआर तक दर्ज नही की गई.

महराजगंज ब्लाक के खण्ड शिक्षा अधिकारी राम मिलन यादव ने बताया कि कम्पोजिट स्कूल कुबना में प्रधानाध्यापिका पूजा सिंह ने जब 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम के दिन स्कूल खोला, तो स्मार्ट क्लास का ताला टूटा हुआ पाया. क्लास के मुख्य गेट की कुंडी टूटी हुई थी और सामान गायब था. चोरों ने स्मार्ट बोर्ड एलईडी, 4 हेड फोन, कंप्यूटर का मॉनिटर चुरा लिया. उन्होंने बताया कि एक सप्ताह पहले भी इसी स्कूल से बिजली की केबल और अन्य सामान चोरी हो चुका है.

घटना के दिन शिक्षिका पूजा सिंह की शिकायत पर डायल 112 आई और स्थानीय पुलिस ने जांच पड़ताल की. इस मामले में पुलिस को तहरीर दी जा चुकी है. उन्होंने बताया कि 23 फरवरी 2026 को उनके क्षेत्र के उच्च प्राथमिक स्कूल कोटवा मोहम्मदाबाद से भी दरवाजा तोड़कर स्मार्ट क्लास का सामान चोरी हो गया था, जिसकी तहरीर दी गई थी. लेकिन पुलिस तहरीर ले लेती है मामला दर्ज नहीं करती और न ही चोरी पर कोई अंकुश लग पा रहा है.