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बरेली में भैंस चोरी करने आए चोरों ने एक युवक को मारी गोली, इलाके में सनसनी

युवक की हालत खतरे से बाहर, जांच में जुटी पुलिस

चोरों ने एक युवक को मारी गोली
चोरों ने एक युवक को मारी गोली (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 8:12 AM IST

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बरेली: बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर गांव में रविवार को भैंस चोरी करने पहुंचे चोरों ने भागते समय फायरिंग कर दी, जिसके चलते गोली लगने से एक युवक घायल हो गया. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है.

पुलिस अधिकारी देवेश सिंह (Video Credit; ETV Bharat)


पुलिस अधिकारी देवेश सिंह के मुताबिक, घटना रविवार की तड़के सुबह की है. जब सुंदरपुर गांव में ओमप्रकाश साहू के घर में तीन अज्ञात चोर भैंस चोरी करने की नीयत से घुसे थे. इस दौरान घरवालों को कुछ आहट सुनाई दी तो उनकी नींद खुल गई. परिवार के लोगों के जागने पर तीनों चोर मौके से भागने लगे.



घरवालों ने भी हिम्मत दिखाते हुए चोरों का कुछ दूर तक पीछा किया. इसी दौरान भाग रहे एक चोर ने पीछे मुड़कर फायर कर दिया. गोली ओमप्रकाश के बेटे राहुल को लग गई, जिससे वह घायल हो गया. फायरिंग की सूचना मिलते ही बिथरी चैनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल राहुल को तत्काल अस्पताल भिजवाया. राहुल का इलाज चल रहा है और वह खतरे से बाहर है.



ओमप्रकाश की तहरीर के आधार पर तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. चोरों की तलाश और गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीमें लगाई गई हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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